【東日本大震災から15年】　福島県・浜通りの事業者22社が商品34点を新開発・改良！　＜水産加工品編＞

“であい 味わい おいしいふくしま” ふくしまみらいチャレンジプロジェクト

【東日本大震災から15年】

福島県・浜通りの事業者22社が商品34点を新開発・改良！

～“常磐もの”から工芸品まで、復興の今を体現する逸品が集結～

「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト（https://fukushima-challenge.jp/）」（福島相双復興推進機構委託事業）は、福島県浜通り地域等15市町村（※）の事業者の販路拡大等の支援を行っております。 今年度は本プロジェクトに参画する22事業者が新たに開発・改良を行い、計34商品の逸品が生まれました。

水産加工品を中心とした「常磐もの」の魅力を活かした食品から、地域資源や伝統技術を取り入れた工芸品まで、福島の“今”を体現する商品が出揃っています。

震災を乗り越え、新たな価値創出に挑む事業者の取り組みとして、ぜひご注目ください。

（※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の12市町村といわき市、相馬市及び新地町の3市町）

■展開商品カテゴリ（一部）

✓水産加工品（干物、炊き込みご飯の素、練り製品など） ※本情報

✓調味料・加工食品 ※本情報

✓ご当地レトルト食品

✓伝統工芸・雑貨

※詳細は以下の開発・改良商品一覧をご覧ください。

▼開発・改良商品一覧※順不同

カネセン水産（有） HP

タコ飯の素（１升炊き用）





■PRポイント

福島県・常磐沖産ヤナギダコを塩もみと釜茹でで下処理し、かつお節とさば節の出汁で仕上げた、出汁香る常磐ものタコ飯の素。旨味を凝縮し、柔らか煮のような食感で、炊くだけで上品な一杯に。業務用展開で、飲食店でも手軽にご提供いただけるようになりました。

■販売場所

業務用のため事業者問合せ

■発売時期

2025年10月

（有）カネヨ水産 HP

たこ八の旨いほっき飯





■PRポイント

ほっき貝3枚分を丸ごと使用。企業秘密の特別な出汁を使用し、ほっき貝の良い香りが口いっぱいに広がる炊き込みご飯の素です。

■販売場所

浜の駅 松川浦（福島県相馬市）など

■発売時期

2026年2月

（株）貴千 HP

パクッとおつまみCUBE





■PRポイント

既存のご褒美BARを食べやすくした、お手軽なフィッシュプロテイン。ベーコン＆チーズ＆ペッパー、スモーク＆チーズ、スモークサーモン＆チーズ、イカ＆チーズ＆ペッパー、チキン＆チーズ＆バジルと豊富な種類をご用意しています。

■販売場所

のもの上野店（東京都台東区）・丸の内店（同千代田区）・秋葉原店（同）など

■発売時期

2025年8月

三陸水産（有） HP

さんまミリン干し





■PRポイント

いわき市発祥の郷土料理であるさんまミリン干しを自社調合タレで商品化。脂ののった国産さんまを自社ブレンドした甘辛いみりんタレに漬け込み香ばしく仕上げました。

■販売場所

EC

■発売時期

2025年12月

（株）トーシン HP

イカシウマイ（冷凍）





■PRポイント

郷土料理「イカニンジン」から着想し、福島県産イカを使用。イカの旨みを活かしたやさしい味わい。電子レンジ調理も可能で、手軽で高齢者やお子さまにも食べやすい商品です。

■販売場所

浜福店舗、EC、県内観光施設・おみやげ売場など

■発売時期

2025年12月

赤べこシウマイ





■PRポイント

福島の縁起物「赤べこ」と、 “ご多幸”の意味を持つタコシウマイを掛け合わせた縁起物商品。「福」を贈りませんか？

■販売場所

浜福店舗、EC、県内観光施設・おみやげ売り場など

■発売時期

2025年12月

中華まん（タコシウマイ使用）





■PRポイント

タコシウマイの具を贅沢に使用し、ふんわり生地と海の旨みの相性が抜群。蒸し・電子レンジどちらも対応しており、イベント販売・食べ歩きにも最適です。

■販売場所

浜福店舗、イベント・催事、道の駅、サービスエリアなど

■発売時期

2025年12月

棒シウマイ





■PRポイント

タコシウマイを串に刺した新感覚商品。揚げ・蒸しなど調理アレンジ可能で、イベント・フェスとの相性も抜群の、若年層や観光客にも訴求できる商品です。

■販売場所

イベント・催事、屋外出店など

■発売時期

2025年12月

タコシウマイ 4個入り





■PRポイント

定番のタコシウマイを初めての方にも手に取りやすいサイズにし、少人数世帯やお土産にも最適。電子レンジ調理対応で、価格帯を抑えた商品です。

■販売場所

浜福店舗、観光施設、イベント・催事、ECなど

■発売時期

2025年12月

中澤水産（有） HP

平目カレー缶詰





■PRポイント

常磐ものの平目の角切りが入ったカレー缶詰。味はマイルドとスパイシーの２アイテムとなります。

■販売場所

Jヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町）など

■発売時期

2026年1月

丸貞蒲鉾（合資） HP

常磐Wゴールド揚げ





■PRポイント

常磐ものカナガシラと、いわきゴールドしいたけを使用した揚げかま。

プレーン、あおさ、ピリ辛の３アイテムとなります。

■発売時期

2026年1月

丸又蒲鉾製造（有） HP

枝豆チーズ揚げ





■PRポイント

枝豆と角切りチーズを入れた揚げかま。お手軽に食べ切れる120g入りで、深絞りパッケージになっているため鮮度感が出ています。

■販売場所

仙都魚類（宮城県仙台市）など

■発売時期

2025年12月

（有）丸由水産 HP

真ほっけささ干





■PRポイント

オリジナル製法"ささ干”で味付けした真ほっけ。フライパンやグリルで調理できる干物に仕上げました。

■販売場所

浜の駅松川浦（福島県相馬市）など

■発売時期

2025年10月

（株）マル六佐藤水産 HP

恵みのあおさダレ





■PRポイント

あおさの風味たっぷりの甘酸っぱいタレです♪

■販売場所

浜の駅 松川浦（福島県相馬市）、ホテル華の湯（福島県郡山市）など

■発売時期

2026年1月

生冷やなぎだこ7.5kg





■PRポイント

お客様のところでボイルして出来立てをお召し上がりください。

■販売場所

いよはる（神奈川県川崎市）など

■発売時期

2025年5月

（株）ループ食品 HP

ふぐヒレ酒用





■PRポイント

福島県相馬産トラフグを使用したヒレ酒用。福島県の日本酒と一緒に販売がおすすめです。

■販売場所

Jヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町）など

■発売時期

2026年1月

※商品の内容や取扱状況等の最新情報は事業者にお問い合わせください。

▼ふくしまみらいチャレンジプロジェクトについて

✓ ふくしまみらいチャレンジプロジェクトでは、福島への想いを持ち、こだわりをもって果敢に挑戦する、浜通り地域等15市町村の事業者を支援しています。

✓それらの事業者が新規で開発や改良した商品を多くの皆様に発信し、福島の良さを知っていただく取り組みの一環として、事業者の商品を紹介いたします。