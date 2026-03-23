株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊『10分で上達！ クラリネット[パワーアップ吹奏楽！シリーズ]』、『10分で上達！ オーボエ[パワーアップ吹奏楽！シリーズ]』の2商品を、2か月連続発売いたします。

大人気『パワーアップ吹奏楽！』シリーズに時短編が登場！ 吹奏楽部における「練習時間が足りない」という問題に対応するためのシリーズ。自分の楽器に合った練習方法や時間のかけ方がわかるようになり、テクニック向上に集中できるようになる。基礎練習を短時間で効率的にできるようなプログラム、自らの課題に対応した練習メニューを提案。(1)楽器テクニックが向上する(2)自己採点→課題設定→問題解決ができるようになる(3)時間の使い方がうまくなる

10分で上達！ クラリネット［パワーアップ吹奏楽！シリーズ］

呼吸法やアンブシュア、ロングトーン、効率的な反復練習のこと。音楽を作る上でぜったいに欠かせない重要なことは大切にしたまま、効率良く上達するためのコツや工夫をプロプレーヤーが指南します。音を出せない時間も大切な練習時間。「練習時間が足りない！」という悩みを本書で解決！■第1章 時短練習を始める前に■第2章 時短でできるデイリーエクササイズ■第3章 時短のためのセルフチェック■第4章 合奏時のチェックポイント■第5章 時短練習のコツ■付録 セルフチェックリスト

松本健司（まつもと・けんじ）NHK交響楽団首席クラリネット奏者、洗足学園音楽大学教授、東京音楽大学特任教授。神奈川県横須賀市出身。11歳よりクラリネットを始める。東京都立芸術高等学校(現 東京都立総合芸術高等学校)を卒業し、国立音楽大学に入学。3年次修了後に同大学を退学し、パリ国立高等音楽院に入学。同音楽院クラリネット科をレオン・ルブラン特別賞を得て卒業し、本格的な演奏活動を始める。クラリネットを角田晃、濱中浩一、二宮和子、竹森かほり、ミシェル・アリニョン、ジェローム・ジュリアン=ラフェリエール、アラン・ダミアンの各師に、室内楽をダリア・オヴォラ、ピエール=ロラン・エマール、ジャン=ギアン・ケラスの各師に師事。第6回日本木管コンクール、第4回日本クラリネットコンクール、第22回トゥーロン国際音楽コンクールにおいて上位入賞後、2002年にNHK交響楽団に入団。2011年より首席クラリネット奏者を務めている。【商品詳細】定価：1,980円(10％税込) 仕様：A5判縦/124ページ発売日：2026年3月27日ISBN：978-4-636-11184-2商品コード：GTB01101497https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01101497

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10分で上達！ オーボエ［パワーアップ吹奏楽！シリーズ］

＜内容＞リードの選び方や手入れの方法、息の使い方や毎日の練習のこと。音楽を作る上でぜったいに欠かせない重要なことは大切にしたまま、効率良く上達するためのコツや工夫をプロプレーヤーが指南します。音を出せない時間も大切な練習時間。「練習時間が足りない！」という悩みを本書で解決！■第1章 オーボエを知ろう■第2章 時短練習のススメ■第3章 時短のためのセルフチェック■第4章 時短でできるデイリーエクササイズ■第5章 合奏時のチェックポイント■第6章 時短練習のコツ■付録 セルフチェックリスト

＜著者について＞最上峰行（もがみ・たかゆき）福島県南相馬市生まれ。桐朋学園大学音楽学部中退。オーボエを鈴木繁、似鳥健彦、蠣崎耕三、宮本文昭の各氏等に師事。第69回日本音楽コンクール・オーボエ部門第3位。これまで小澤征爾音楽塾、サイトウキネンオーケストラ、宮崎国際音楽祭などに参加するほか、国内主要オーケストラへゲスト首席奏者として多数客演。ソリストとしてプラハ国民劇場管弦楽団、東京交響楽団、のだめオーケストラなどと共演。これまでに東京交響楽団オーボエ奏者、イングリッシュホルン奏者、室内オーケストラARCUS、クインテット・アッシュ、エロイカ木管五重奏団、各メンバーとしての演奏活動のほか、東海大学教養学部非常勤講師、桐朋学園大学音楽学部非常勤講師、東邦音楽大学講師をつとめ、各地の吹奏楽コンクールの審査員、吹奏楽講習会、トレーナー、学校巡回公演、学校クラスコンサート、各種アウトリーチ事業、講演など、自身の音楽経験を活かした通した教育活動にも力を入れ、後進の指導にあたってきた。またスタジオミュージシャンとして「ROOKIES」「相棒」「ドクターX」「ピアノの森」「陸王」「思い出のマーニー」「この世界の片隅に」「エール」「あんぱん」などの多数のドラマ、映画、アニメ、ゲーム作品のレコーディングに参加するほか、「題名のない音楽会」「EIGHT-JAM」「激レアさんを連れてきた。」「クイズプレゼンバラエティー Qさま！！」などのTV番組にも多数出演。有名アーティストのコンサートサポートや、オーケストラメンバーコーディネートなど各方面からの信頼もあつく、唯一無二のオーボエ奏者として幅広い活動を繰り広げている。【商品詳細】定価：1,980円(10％税込) 仕様：A5判縦/132ページ発売日：2026年2月25日ISBN：978-4-636-11189-7商品コード：GTB01101498https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01101498

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【「パワーアップ吹奏楽！」特設ページ】

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