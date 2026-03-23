株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「バイオリンの教科書」を、2026年3月27日に発売いたします。

ヤマハが贈るオールカラー入門教則本の決定版"教科書"シリーズに「バイオリン」が満を持して登場！楽器の仕組み、構え方、弾き方から曲の演奏まで、入門者にとってもやさしいオールカラー&動画対応で分かりやすく解説！動画はスマートフォンまたはパソコンから視聴することができます。模範演奏や補足解説まで見られるので、理解がさらに深まり安心して取り組むことができます。独習用にはもちろん、レッスンの補助教材としても最適の1冊になっています。きめ細やかなサポート満載の本書でバイオリンをはじめてみませんか。★本文はオールカラーで写真や図が見やすくなっています。★練習フレーズ&トレーニング「Ex」や楽曲の演奏は全てスマートフォンまたはパソコンで動画視聴ができます。★練習曲にはすべてボウイングと運指補助がついているので、楽譜初心者の方でも安心して取り組めます。【コンテンツ】Introduction:バイオリンの基礎知識Chapter 1:バイオリンを持ってみよう/楽譜の読み方Chapter 2:開放弦を弾いてみようChapter 3:左指の動かし方とフォーム/音程を作ってみようChapter 4:楽譜と指の対応/簡単な曲を弾いてみようChapter 5:綺麗な音を出すには/カノンの冒頭を弾いてみようChapter 6:カノンを弾いてみようAppendix:譜読みの練習/バイオリンの悩みを一気に解決！？ Q&A/さらに詳しく学びたい方へ【収載曲】かえるのうた／歓喜の歌「交響曲第九番」より／木星 組曲「惑星」より／パッヘルベルのカノン-全4曲-

【商品詳細】

バイオリンの教科書

定価：2,640円(10％税込)仕様：菊倍判縦/96ページ発売日：2026年3月27日ISBN：978-4-636-12236-7商品コード：GTB01102601https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102601

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309307

【教科書シリーズ 好評発売中！】

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