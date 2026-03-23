株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「松田昌の音楽トレーニング【改訂版】(スマホ&PC対応)」を、2026年3月27日に発売いたします。

ロングセラーを続ける「音楽講座～ポピュラー音楽の基礎知識～」からさらにポイントを押さえた内容で理論を解き明かします。解説(レッスン)と実践(トレーニング)を繰り返しながら理解を深め、ツボを押さえたトレーニングを積むことがアドリブへの近道！※本書は『松田昌の音楽トレーニング 【CD付】』(GTB01095812)の改訂版です。CDの付属をなくし、スマホ&PCから音源を聴けるようにしました。また、内容・譜例を一部変更しております。

【商品詳細】

松田昌の音楽トレーニング【改訂版】(スマホ&PC対応)

定価：3,300円(10％税込) 仕様：B5変型判縦/132ページ発売日：2026年3月27日 ISBN：978-4-636-12385-2商品コード：GTB01102761https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102761

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310501

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