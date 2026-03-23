『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』、「1周年記念生放送 Exedra Party 2026」が3月27日(金)19時～生配信！
株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）の1周年を記念した特別生放送「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra 1周年記念生放送 Exedra Party 2026」を3月27日（金）19時より生配信することをお知らせいたします。
3月27日(金)19時～「まどドラ1周年記念生放送 Exedra Party 2026」配信！
今回の放送は、「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の1周年を記念して放送する特別生放送となっております。「まどドラ」で開催される1周年を記念した特別キャンペーンやアップデート、新★5キオク情報など最新情報をお届けいたします。▼配信日時3月27日（金）19:00～▼出演者（敬称略）小宮山あかり（ナマエ役）竹達彩奈（A-Q役）※コーナーゲストは当日番組内での発表を予定しております。▼配信URLhttps://youtu.be/DTlZJ_yMW3QダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO
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現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/
「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要
・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP