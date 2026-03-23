静岡市（静岡県）のスポーツ施設の運営について

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社(以下「弊社」)は、弊社が代表企業として参画する共同事業体が、静岡市（静岡県）から、市内の施設の運営を担う指定管理者として新たに指定されたことをお知らせします。

これにより2026年4月1日(水)から、「静岡市ふれあい健康増進館」の運営を行う予定です。



※契約期間は2026年4月1日から2031年3月31日までの5年間を予定しています。

■ 対象施設

静岡市ふれあい健康増進館

【所在地】静岡県静岡市葵区南沼上1379番地の1【指定期間】2026年4月1日～2031年3月31日【施設内容】温水プール、トレーニング施設、リラクゼーション施設、一般休憩・交流施設、専用談話室、その他附帯設備等

【共同事業体名】

輝く静岡 健康づくりパートナーズ

代表企業 コナミスポーツ株式会社

構成企業 静岡ビル保善株式会社

施設においては、プールやトレーニング施設等の運営、各種スクールやイベントの開催を通じ、お子様から高齢者まで幅広い年代の皆さまにご利用いただくことで、地域におけるコミュニティ形成の場となるようさまざまな取り組みを行います。

弊社は今後も、これまでの実績と経験を最大限に活用し、スポーツ・文化を通じて地域の課題解決に取り組んでいきます。