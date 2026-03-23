【ＪＲ東海グループ】名古屋の新たな名所に？中川運河に７ｍの巨大ぴよりんが出現！ ～ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴで巨大ぴよりんバルーン設置に向けたクラウドファンディング実施～

ＪＲ東海グループは、商業施設「ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ」の開業（※１）、及びぴよりん１５周年（※２）を記念して、施設メインエントランス前に高さ約７ｍの巨大ぴよりんバルーンを制作します。さらに、その制作をご支援いただくクラウドファンディングをＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴで実施します。クラウドファンディングにおいてはご支援いただいた方に、名古屋市・中川運河沿いの事業者とも連携した魅力的な返礼品を多数ご用意し、皆さまと一緒に名古屋に新たなワクワクを生み出せるよう盛り上げてまいります。



東海旅客鉄道株式会社

(※１)名古屋ステーション開発が開発 （※２）ジェイアール東海フードサービスが製造・販売





１．巨大ぴよりんバルーンについて

累計販売個数は５００万“ぴよ”を突破し、２０２３年からは名古屋観光特使にも任命されるなど、文字通り名古屋の「顔」として活動してきたぴよりん。ＪＲ東海グループとして、名古屋をもっと盛り上げたいという思いから、今年６月に新たに開業する「ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ」のエントランスに、大きさ約７メートルの巨大バルーン（実物のぴよりんの約１００万“ぴよ”分！）の設置を企画しました。

東海道新幹線からもよく見える“新しい名古屋の玄関口”とも言えるロケーションで、名古屋にお越しになる、もしくは名古屋からお出かけされる皆さま、そして「ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ」にお越しになる皆さまを、ぴよりんがお出迎え、そしてお見送りします。



設置期間：２０２６年６月１８日（木）～９月１７日（木） １０：００～１７：３０

場 所：ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ メインエントランス前

入 場 料：無料



キービジュアル新幹線から見たイメージ

※強風や荒天等、気象条件等により展示が急遽取りやめとなる場合がございます。

※取りやめのお知らせについてはぴよりん公式ＳＮＳ等にて発信予定です。

２．クラウドファンディングについて

（１）概要

ぴよりん史上初となるクラウドファンディングでは、これまで皆様にご愛顧いただいた感謝を示すとともに、“名古屋観光特使“として地域をもっとＰＲしたいという思いから、名古屋市・中川運河沿いの事業者とコラボした限定グッズ・イベントを多数用意しました。



実施期間：２０２６年３月２３日（月）１０：００～５月２２日（金）２３：５９

申込箇所：ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ特設ページ

Ｕ Ｒ Ｌ：https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=piyorin

目標金額：５，０００，０００円

形 式：All in形式（目標額の達成可否に関わらず、施策の実施、返礼品の発送を行います）

発送・実施時期：商品ごとに異なる

クラウドファンディング申込はこちらから :

https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=piyorin



（２）各返礼品の一例と主な特徴

特徴その１.：ここでしか参加できない限定イベント盛りだくさん！





ぴよりん手づくり体験教室

一つ一つパティシエの手づくりによってデコレーションされているぴよりん。今回、パティシエと一緒に、その命を吹き込む作業とも言えるデコレーション（顔付け）体験を期間限定開催！作っていただいたぴよりんはその場でお召し上がりいただけます。あなただけのぴよりんを作りませんか？

支援額：５,０００円（税込）

実施日：７月２５日（土）、２６日（日）、８月１日（土）、２日（日）

時 間：各日１０時、１３時、１６時開始

人 数：各回４０名まで

※小学生以下のお子様は、保護者１名の同伴が必須となります。

ぴよりん手作り体験教室ビジュアル

あなたの推しはどれ？復刻ぴよりん総選挙！投票券

これまで関わってくださった人々に感謝を込めて…過去の人気ぴよりんを復刻します！過去限定ぴよりんとして登場したレパートリーはその数なんと３００種類以上！今回はその中でも人気の高かったぴよりん達１２種類を選定！皆さまの１票でお受け取りできるぴよりんが決まります！

支援額：４，０００円（税込）

内 容：

・ぴよりん総選挙投票券

・上位２つに選ばれたぴよりん２種の限定アソート

お渡し日：９月上旬

復刻ぴよりん総選挙ビジュアル

ぴよりんvillageのプレミア先行招待券！！

今年６月に名古屋駅中央コンコースに誕生する、もっと！ぴよりんを楽しめる空間「ぴよりんvillage」。ここでしか味わえないオリジナルスイーツやドリンクが楽しめる飲食スペースは勿論、グッズ販売スペースも併設します。

今回は、クラウドファンディング限定で、開業前のぴよりんvillageのプレミア先行招待券をご用意！

ぴよりんの世界を特別に早く、見て、味わって、感じてください。

支援額：１０,０００円（税込） ※ノベルティ付

実施日：６月１３日（土）１６～１８時

人 数：４０名まで

※１名につき未就学児のお子様１名まで入場可能

※小学生以下のお子様は、保護者１名の同伴が必須となります。２名分のご支援（購入）が必要です。

ぴよりんvillage開業予定 お知らせビジュアル

特徴その２.：地元事業者とコラボしたイベント・グッズをご用意！

ぴよりん手づくり体験教室ビジュアルぴよりん手づくり体験教室 inバーミキュラ ビレッジプレミアver

中川運河沿いの人気施設「バーミキュラ ビレッジ」でのコラボイベントが開催決定！バーミキュラ専属シェフと考案したバーミキュラ限定のぴよりんをお作りいただけます！

バーミキュラで調理した、季節のフルーツのコンフィチュールと一緒にイベント限定のぴよりんをお楽しみください！

支援額：７，０００円（税込）

実施日：８月２１日（金）、２２日（土）

時 間：各日１０時３０分、１３時３０分開始

人 数：各回８名まで

※小学生以下のお子様は、保護者１名の同伴が必須となります。

重ね絵アートイメージ地元の老舗印刷会社、近藤印刷株式会社（以下、近藤印刷）こだわりの「重ね絵アート」

中川運河沿いに工場を構える老舗の印刷会社、近藤印刷が手掛けるＳＤＧｓブランド「ethica（エシカ）」。

「おしゃれで、使えて、エシカルで。」をコンセプトに、思わず飾りたくなる、限定ぴよりんイラストをあしらった重ね絵アートを作成しました。

支 援 額：６，０００円（税込）

発送時期：７月以降順次

コラボ缶イメージ地元の製菓会社、三ツ矢製菓株式会社（以下、三ツ矢製菓）の「ビスくん」とのコラボ缶

創業１９１８年の地元製菓会社、三ツ矢製菓で長年愛されてきたキャラクター「ビスくん」。今回はビスくんとぴよりんが初めてコラボし、限定のアソート缶として販売されます。

ぴよりんと「ビスくん」のキャラクターがあしらわれたオリジナルデザイン缶の中には、ぴよりんサブレ、ビスくん、ぴよりんシュガーが入っております。

支 援 額：５，０００円（税込）

発送時期：７月以降順次

・返礼品は全て先着順での支援（購入）となります。人数、個数に限定を設けているものは実施期間内に受付終了となる場合がございますので予めご了承ください。

・上記以外のグッズ、イベント、募集するご支援の内容や、各返礼品の詳細、支援（購入）にあたっての留意事項、についてはＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ特設ページをご確認ください。

ＵＲＬ：https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=piyorin

JR東海MARKET特設ページはこちら :https://market.jr-central.co.jp/shop/crowd_funding/project.aspx?project=piyorin

＜コラボ事業者 プロフィール＞

愛知ドビー・VERMICULAR

愛知ドビーは、1936年愛知県名古屋市創業の老舗鋳造メーカーです。3代目の兄弟の「町工場から世界最高の製品を作りたい」という想いから、2010年、メイド・イン・ジャパンの鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」は誕生しました。「手料理と、生きよう。」をブランドスローガンに掲げ、素材本来の味を楽しむライフスタイルを通じて、世界中に手料理のある暮らしの素晴らしさをお届けしていきます。

VERMICULARブランド公式サイト：https://www.vermicular.jp/

近藤印刷株式会社

1954年創業。「プラスエシカルなモノづくり」をコンセプトに、オリジナルノベルティの制作を行っております。ＳＤＧｓやエシカルの視点を大切にし、環境や社会に配慮したものづくりを推進。近年では廃材に新たな価値を吹き込む「＆ondo」の活動や、将来世代のための工場見学、印刷技術の紹介、モノづくり体験などのツアーも行っております。また、中川運河地域の企業や行政、学生と連携しながら、地域に開かれた場所づくりを進めております。

三ツ矢製菓株式会社

三ツ矢製菓は、創業以来「誠実なお菓子づくり」を掲げ、地元に根ざした企業として歩んできました。代表商品「ビスくん」は、素朴で飽きのこない味わいが魅力で、多くのお客様に長年ご支持いただいています。私たちは、素材へのこだわりと確かな技術を大切にしながら、新しい挑戦にも取り組んでいます。地域の皆さまとともに、これからも安心とおいしさをお届けしてまいります。

株式会社ＢＲＡＶＯ ～バルーン技術で新しいモノを創造～

ＢＲＡＶＯは創業以来、POP、エア遊具、産業用途など、さまざまな分野でのバルーン製品の開発に力を注いできました。バルーンの可能性は無限大です。私たちは既存の枠にとらわれず、試行錯誤から生まれる１％の可能性を追求しております。

＜ぴよりんとは？＞

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

お陰様で累計販売個数は５００万“ぴよ”を突破し、２０２３年には人物以外では初めて（公財）名古屋観光コンベンションビューローにより「名古屋観光特使」の委嘱を受けました。

２０２６年７月１日（水）に誕生１５年を迎えます。



＜ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳとは？＞

２０２６年６月１８日に開業する名古屋市・中川運河沿いの商業施設。東海初出店となるホテル「ＳＥＴＲＥ（セトレ）」や、飲食店、オフィス、スポーツ関連施設等を備え、名古屋都心の新たな水辺の交流拠点として、中川運河沿いのにぎわい創出を図ります。



ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ 全体パースイメージ