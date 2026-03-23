生徒管理の工数を年間約320時間削減、スクール向け生成AI活用支援を開始　株式会社コミクス

株式会社コミクス

少子化と競争激化が進むスクール事業・学習塾において、生徒管理やタスク調整といったバックオフィス業務の負担増大が、指導や生徒ケアの時間を圧迫する課題となっています。

一方で、生徒のレポート管理や講師のタスクアサインなど、定型的な管理業務において生成AIの活用は既に広がりつつあります。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、スクール事業の現場主導で進める生成AI活用の考え方と導入ポイントをまとめた資料を無料配布し、あわせて「スクール事業向け生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

教育・学習支援業の新規求人は前年比で増加傾向にあり、人材確保は構造的な課題です。さらに、2025年の学習塾の倒産件数は55件と過去最多を記録し、少子化を背景とした競争からの脱落が深刻さを増しています。

こうした厳しい経営環境の中、現場の管理者や講師は本来の「指導」や「生徒ケア」に加え、生徒の週報・月報の確認とフィードバック作成、講師間のタスク割り当てやスケジュール調整といった定型的な管理業務に月30時間近くを費やしています。特に生徒数が増えるほどバックオフィス業務は煩雑化し、管理者の負担がボトルネックとなるケースが少なくありません。

こうした状況下で、生成AIは「単なるチャットボット」ではなく、日々のレポート収集・個別フィードバック作成・タスクアサインの最適化などを担う"デジタルアシスタント"としての活用が進んでいます。

資料では、スクール事業の現場で深刻化する管理業務の課題と、生成AIによる具体的な業務効率化の考え方を示し、検討初期の法人・事業者が押さえるべき論点を整理しています。

■ 提供内容

1）「スクール事業」向け資料の無料配布

株式会社コミクスは、学習塾・習い事スクール等の現場課題に即して、生成AI活用の全体像と導入ポイントを整理した資料を無料で配布します。資料は以下よりダウンロードいただけます。

・無料配布資料：生成AIで、「スクール事業」の管理業務を変える（仮）

※ダウンロードURLは準備中です

資料の主な内容（抜粋）

・スクール事業で深刻化する課題（少子化による競争激化、管理業務の負担増大、ノウハウの属人化）

・生成AIの活用が進む業務領域（週報・月報管理、タスクアサイン、保護者対応 等）

・業務時間短縮・生産性向上によるコスト削減の考え方（例：管理者1名あたり年間約320時間の業務削減、繰り返し業務の約90%削減、年間約80万円規模の価値創出といった試算）

・過去のレポートや指導ノウハウを"組織の資産"として引き出すナレッジベース構築の概要

・セキュリティ／個人情報保護／回答精度（ハルシネーション）への対策方針

2）「生成AI活用支援プラン」の相談受付

資料配布に加え、スクール事業向けの生成AI導入・定着を支援する「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。支援は、以下の3つを柱に、IT専任担当者がいない法人・事業所でも導入・運用できる形を前提に設計しています。

・環境構築：セキュリティ対策・個人情報保護を踏まえた安全な利用環境の整備

・ガイドライン策定：「何を入力して良いか」等、現場スタッフ向けの利用ルール整備の支援

・定着化研修：現場が自走できる状態を目指す伴走型トレーニング

■ 特長・強み

AI活用の無料相談、資料配布はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。無料相談時に資料をご提供します。

・現場主導で進める設計：机上の理論ではなく、スクール運営の業務動線（LINE等の既存ツールとの連携）に沿って適用領域を特定

・「現場のノウハウ」を組織資産に変える：過去のレポートや指導履歴を参照し、一般知識では出せない生徒一人ひとりに合わせた個別フィードバックを実現（ナレッジベースの活用）

・導入の壁への具体策：個人情報の取り扱い対策（学習に使われないオプトアウトや閉域環境等の考え方）と、回答根拠提示・最終確認プロセス（Human-in-the-loop）の整備方針を提示

・スモールスタート前提：無料診断・課題抽出→特定部門でのパイロット→全教室展開の段階設計で、リスクと手戻りを抑制

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・スクール・学習塾の経営層／教室長：人手不足・管理負担・指導品質の同時改善に向け、投資対効果の筋道を早期に作りたい方

・現場管理者（教務主任 等）：生徒のレポート管理、タスク割り当て、保護者対応の効率を上げたい方

・管理部門／法人本部：個人情報保護・セキュリティ・利用ルールを整え、現場に安全に展開したい方

活用シーン例

・生徒管理業務：LINEグループに投稿された生徒のレポートを自動収集・蓄積し、GPTsと連携して過去のレポートをもとにAIが生徒一人ひとりに個別フィードバックを作成

・タスク管理業務：LINEグループへのタスク依頼を自動受付し、メンバーのスケジュール・スキル・稼働状況をもとにAIが最適な担当候補3名を選定、管理者へメールで通知し、決定後はGoogle Tasksへ自動登録

・間接業務：保護者対応メールの下書き作成、月次報告書の自動生成、面談記録の自動作成

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、スクール事業における生成AI活用を「導入」で終わらせず、現場が継続的に改善できる運用設計と人材育成までを支援範囲とし、パイロットから全教室展開までの再現性を高めていきます。

まずは無料配布資料の提供と、無料相談・課題診断を通じて、各法人・事業所の優先テーマ（生徒管理の効率化／タスクアサイン最適化／ノウハウの組織資産化 等）を可視化します。

AI活用の無料相談、資料配布はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。無料相談時に資料をご提供します。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生