雪国屈指のブランド「津南産雪下にんじん」をゲレンデで！大好評の“袋詰め放題”イベントを2日間限定で開催

ＨＲＴニューオータニ株式会社

NASPAニューオータニ（新潟県湯沢町 総支配人：荒木淳二）では、食育をテーマにしたSDGsの取り組みの一環として、日本有数の豪雪地帯として知られる新潟県・津南産の雪下にんじん袋詰め放題イベントを株式会社麓（新潟県津南町 代表取締役：樋口貴幸）と共に、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間開催いたします。

- 雪国・津南の知恵が育んだ「雪下にんじん」の魅力

新潟県津南町で栽培される春の訪れを告げる人気食材「雪下にんじん」は、冬の間3メートルを超える深い雪の下で過ごします。凍結を防ぐためににんじん自身が糖分を蓄えることで生まれた、フルーツのような甘みが特徴です。収穫時期は雪解けが始まる3月末から4月にかけてのわずかな期間に限られており、まさにこの時期にしか味わえない“雪国からの贈り物”です。

- 3回目を迎える人気コラボ！規格外野菜の活用でSDGsにも貢献

本イベントは、津南町の「株式会社麓」とのコラボレーションにより今年で3回目を迎えます。

目玉となる「袋詰め放題」では、味は一級品ながら形やサイズが不揃いな「規格外にんじん」を使用。1回500円というリーズナブルな価格で、上手に詰めると、約2.5kg～3.0kgをお持ち帰りいただけます。食料資源を大切にするSDGsの取り組みの一環としても実施し、産地の魅力を発信いたします。

■ イベント概要

日程 2026年3月28日（土）・29日（日）

時間 10:00～15:00頃まで（※にんじんがなくなり次第終了）

会場 NASPAスキーガーデン ゲレンデ内

内容 津南産雪下にんじん袋詰め放題：1回 500円（税込） ※規格外にんじんを使用

津南ポークと雪下にんじんのとん汁：600円（税込）

※ほか物販有

＜イベント詳細はこちら＞

https://www.naspa.co.jp/news/entry-994.html

- NASPAニューオータニについて

ホテルニューオータニ（本社：東京都千代田区紀尾井町）グループの本格リゾートホテルとして新潟県湯沢町に1992年オープン。ホテルコンセプトである “人と自然に優しくありたい” という思いは開業以来、変わることなく一貫しています。幾年月を経過した現在においても、この豊かな自然、美味しい水、素晴らしい温泉が自慢の地。

この恵まれた環境の中、お客さまへの快適性と地球環境への配慮を両立し、お客さまへの感謝、湯沢町への感謝、越後湯沢の四季と大自然への感謝を湯沢に降る雪のように積み重ね、新たな挑戦を続けてまいります。



【アクセス】

上越新幹線：東京駅から約70分、新潟駅から約45分

（JR越後湯沢駅西口より無料シャトルバスで約3分）

関越自動車道：練馬IC～約115分、新潟中央IC～約90分、湯沢IC～約5分

・イベント詳細：https://www.naspa.co.jp/news/entry-994.html

・Instagram：https://www.instagram.com/naspanewotani_official/

・YouTube：https://www.youtube.com/@naspaofficial9212

・Facebook：https://www.facebook.com/naspa.co.jp

・X(旧Twitter)：https://twitter.com/naspanewotani

- 株式会社麓（ろく）について

新潟県津南町を拠点に、米（魚沼産コシヒカリ）や雪下にんじん、アスパラガスなどの栽培・販売を行う農業法人。「農業を通じて地域を元気に」をモットーに、雪国の厳しい自然環境を活かした付加価値の高い農産物づくりに取り組んでいます。

ウェブサイト：https://rokutsunan.com/

【施設概要】

名 称：NASPAニューオータニ

所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

上越新幹線 越後湯沢駅より無料シャトルバスで3分

Tel.025-780-6111（代表）

ホテルウェブサイト：https://www.naspa.co.jp