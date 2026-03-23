重心を微調整できる新発想のゴルフパター「セルフフィッティングパター」を国内初公開プロジェクトとしてMakuakeで展開

なつば再発見グループ

ストロークの癖や打感の好みに合わせて、

パターのフィーリングを自分で調整できる新しいゴルフ体験を提案します。

海外のユニークな製品を日本に紹介する活動を行う「なつば再発見グループ」は、重心を微調整できる革新的なゴルフパター「セルフフィッティングパター」の国内初公開プロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて公開しました。

パターは「合わせる」から「調整する」へ

ゴルフの中でもスコアを大きく左右するのがパターです。

しかし多くのゴルファーは、パターに自分の感覚を合わせながらプレーしています。

セルフフィッティングパターは、

六角レンチを使ってヘッド内部の重心位置を微調整できる構造を採用。

プレーヤー自身がストロークの癖や打感の好みに合わせて調整することで、

自分仕様のパターセッティングを追求できます。

その調整は六角レンチ1本で簡単に行えます。

微調整できる重心構造

本製品はヘッド内部のウェイトを左右に微調整できる設計です。

これにより

- 打点の癖への対応- フィーリング調整- ストローク安定性の向上

などを目指すことができます。

国内初公開となる本プロジェクトをMakuakeで展開

本製品は海外で開発されたゴルフ用品で、

今回日本ではクラウドファンディングを通じて初公開となります。

現在、応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを公開中です。

一般販売予定価格：44,800円

Makuake先行応援価格：31,300円

プロジェクト概要

プロジェクト名

【パター革命】交換から“調整”へ。重心カスタムで自分仕様に

掲載ページ

https://www.makuake.com/project/self-fitting_putter/

実施期間

2026年2月24日 ～ 2026年3月

なつば再発見グループについて

なつば再発見グループは、海外で生まれたユニークで魅力的なプロダクトを日本に紹介する活動を行っています。単に商品を届けるだけではなく、日常や趣味の時間を少し豊かにする製品との出会いを提供することを目指しています。

本件に関するお問い合わせ

なつば再発見グループ

Email：natsuba.rediscovery@gmail.com