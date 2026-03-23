日常動線に「自分を整えるインフラ」を実装。ウエルアップ、女性向け次世代ヘルスケア空間「MiniRefre」1号店をイオンモール津田沼South店にオープン

株式会社ウエルアップ

ヘルスケアソリューションの提供を通じてウェルビーイングな社会の実現を目指す株式会社ウエルアップ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：木村 孝一、以下「当社」）は、女性向けセルフケア空間の旗艦店となるWomen’s Wellness Lounge「MiniRefre（ミニリフレ）」を、2026年3月18日、イオンモール津田沼South店2Fに展開されるビューティー・ウェルネスエリア内にオープンいたしました。

■ 企業理念との接続：なぜウエルアップが「場」を作るのか

当社の企業理念は「セルフメディケーション社会の実現」です。これまで当社は、健康測定機器等を通じて「健康状態の可視化」を推進してまいりました。

しかし、現代の女性は自身の健康状態を把握していても、具体的な「ケア」に充てる時間や場所が不足しています。

「知る」だけでなく「行動（ケア）」へ。今回の「MiniRefre」プロジェクトは、当社の理念を「健康管理の新しいカタチ」としてリアルな空間に具現化し、日常の生活動線の中に「自分を整えるインフラ」を実装するための大きな挑戦の第一歩です。

■背景：時代の要請としての「女性の健康支援」

現在、女性特有の健康課題による経済損失は年間約3.4兆円にのぼると試算されており、厚生労働省が推進する「健康日本21（第三次）」においても、女性の健康維持・増進は国を挙げた重点事項となっています。

しかし、多くの女性は仕事、育児、家事といったマルチタスクの中で「自分のケアは後回し」にせざるを得ない状況にあります。自身の不調に気づいていても、専門施設へ通う時間的・心理的ハードルが、適切なケアを阻んでいるのが現状です。

当社はこの「ケアへのアクセスの壁」を打破することが、社会全体のウェルビーイング向上に不可欠であると考えました。そこで、特別な場所へ出向くのではなく、最も身近な生活拠点である「いつも買い物をするところ=日常動線」に本格的なケア機能を実装することで、隙間時間でのリカバリーを可能にし、社会課題の解決に挑みます。

■ 「MiniRefre」イオンモール津田沼South店：利便性と本格ケアの両立

本店舗は、当社独自のノウハウと最新のヘルスケア機器を統合し、日常の中で無理なく続けられる「セルフケア・プラットフォーム」のショーケースです。

- 30分・予約不要で「スキマ時間」の有効活用：買い物ついでや用事の合間を、美容と健康への投資時間へ転換。- プロ仕様のセルフケア：骨盤底筋トレーニングチェア、セルフホワイトニング、温熱指圧ベッドなど、家庭では実現できない本格的な体験と実感できる効果を提供。- 「整える」ための空間設計：人目を気にせず、着替えも不要。心理的・物理的なハードルを極限まで下げた体験設計。半個室のプライベート空間は忙しい日常からの開放も期待できます。

■ 今後の展望：ビジネスモデルの外販によるインフラ化

今回の出店は「MiniRefre」ブランドの直営展開だけを目的としたものではありません。当社が目指すのは、この「女性のためのヘルスケア空間」という仕組みそのものをパッケージ化し、全国のショッピングモールやドラッグストアなど、日常動線の中にある場所へ展開していくことです。

当社は、機材の提供から運用ノウハウまでを支援する「ウェルネス・プラットフォーム」として、他の小売・施設運営者と共に日本中に「女性が整える場」を増やしていきます。それが、ウエルアップが描く新しい健康管理のカタチです。

■ 店舗概要

- 名称：Women’s Wellness Lounge MiniRefre（ミニリフレ）イオン津田沼店- 所在地：千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South店 2F- 導入設備：骨盤底筋トレーニングチェア、セルフホワイトニング、温熱指圧整体ベッド、LEDライトセラピー- 店舗HP：https://minirefre.jp/



■ 株式会社ウエルアップについて

「セルフメディケーション社会の実現」を掲げ、健康測定機器の販売やレンタル、健康づくり・介護予防事業の受託運営など、地域や職域のウェルネスサポート事業を展開しております。

- ウエルアップ公式サイト：https://wellup.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエルアップ 営業企画：望月

TEL：045-317-7908 / E-mail：contact@wellup.jp