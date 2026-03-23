NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、「海洋ごみMAP」アプリをアップデート

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題の解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、共同代表理事：江川裕基、田中秀典）は、参加型プラットフォーム「海洋ごみMAP」アプリのアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、一度にアップロードできる写真の上限枚数を30枚から99枚へ拡大するとともに、アップロードした写真をリニューアルしたWEBマップ上で、より確認しやすくする機能強化を行いました。

これにより、現場で撮影した複数の記録写真をよりスムーズに蓄積・可視化でき、回収活動の記録性と利便性の向上を目指します。

アップデート後の「海洋ごみMAP」アプリ画面

※海洋ごみMAPアプリ（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/clean-ocean-ensemble/id6502823907

※海洋ごみMAPアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.cleanoceanensemble(https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.cleanoceanensemble)

※海洋ごみMAP（WEB版）：https://map.cleanoceanensemble.com/

アップデートのポイント

・一度にアップロードできる写真の上限を30枚から99枚に拡大

・一回の回収活動で撮影した複数枚の写真を、よりまとめて記録しやすく改善

・リニューアルしたWEBマップ上で、アップロードした写真の確認性を向上

背景

海洋ごみMAPは、海洋ごみ回収画像を投稿できるスマートフォンアプリと、

投稿データを地図上で可視化するWEBマップからなるプラットフォームです。

回収状況の把握や、支援者・協力者との情報共有を促進し、海洋ごみ問題の解決をデータドリブンで進めることを目指しています。

一方で、清掃活動や調査の現場では、一度に多くの写真を撮影・記録するケースがあり、より多くの写真を効率的にアップロードしたいというニーズがありました。

また、アップロード後の写真をWEBマップ上で確認する際にも、より見やすく分かりやすい体験が求められていました。

新機能・改善点

1.一度にアップロードできる写真の上限を30枚から99枚に拡大

今回のアップデートにより、1回あたりの写真アップロード上限を30枚から99枚へ拡大しました。

これにより、ビーチクリーンや河川清掃、調査活動などで撮影した複数の写真を、活動が終わった後でも分割せずにまとめてアップロードしやすくなります。

現場での作業負荷を軽減し、より多くの回収データをスムーズに記録できるようになります。

一度に複数枚の写真を選択・アップロードしている画面



2. リニューアルしたWEBマップで、アップロード写真の確認機能を強化

あわせて、アップロードした写真をリニューアル済みのWEBマップ上で確認しやすくするため、確認機能を強化しました。

これにより、ユーザーは投稿した写真と回収データをよりスムーズに確認でき、現場で記録された情報をWEB上で振り返りやすくなります。

支援者、協力企業、自治体、研究者など、多様な関係者にとっても回収状況を把握しやすい環境づくりにつながります。

今後の展開

リニューアルしたWEBマップでアップロード写真を確認している画面

当団体では今後も、海洋ごみMAPを通じて回収活動の可視化とデータ蓄積を進め、行政・企業・市民・研究者など多様な主体との連携を後押ししてまいります。

引き続き、回収現場で使いやすいアプリと、蓄積データを活用しやすいWEBマップの改善を重ねることで、海洋ごみ問題の解決に向けた実効性の高い仕組みづくりを進めてまいります。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/(https://donation.cleanoceanensemble.com/)

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら：https://cleanoceanensemble.com/support/partner/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

- ITエンジニア- マーケティング- 営業・協賛パートナー支援- 人事- 現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月1回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております。

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中 秀典

・主な活動国：日本、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。