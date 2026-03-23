【2026年最新】住宅向け太陽光の蓄電池“セット率”91.98％

株式会社グッドフェローズ

住宅用太陽光発電の一括見積もりサイト「タイナビ」を運営する株式会社グッドフェローズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：長尾 泰広）は、2022年1月～2025年12月に同サイトへ寄せられた見積もり依頼データ51,106件（一戸建て住宅）を分析し、「住宅向け太陽光＋蓄電池セット化動向レポート2026」を発表いたしました。

本調査は、太陽光発電の見積もり依頼において「蓄電池を同時検討する割合（セット率）」を年別および地域別に分析したものです。

現在、住宅向け太陽光発電の見積もり依頼の9割超が蓄電池を同時に検討していることが明らかになりました。

【主な調査結果】- 2025年セット率：91.98％- 2022年比：＋8.53ポイント上昇（83.45％ → 91.98％）- 東京都（2025年）：97.28％＜調査概要＞

調査対象：住宅用太陽光発電一括見積もりサイト「タイナビ」利用ユーザー

対象条件：一戸建て住宅

調査期間：2022年1月～2025年12月

有効データ数：51,106件

分析方法：構成比（％）算出

■年別セット率推移

【図表１.：年別セット率推移（2022～2025）】

太陽光発電の導入検討において、蓄電池を同時に検討する割合は4年間で着実に上昇し、現在では9割超が「セット前提」で検討されていることが明らかになりました。

市場は単体導入型から、“自家消費最大化型”へと本格的に移行しています。

■東京都は97％超の高水準

【図表２.：全国 vs 東京都 セット率比較】

2025年の東京都セット率は97.28％と、全国平均を大きく上回る結果となりました。

全国：91.98％

東京都：97.28％

■なぜセット化が進んでいるのか

背景には、物価上昇による家計負担の増加に加え、次のような電力コスト環境の変化があります。

・電気料金単価の上昇

・燃料費調整額の変動

・再エネ賦課金水準の変動

といった電力コスト環境の変化があります。

発電した電力を「売る」時代から、「貯めて自家消費する」時代へ。

住宅向け太陽光市場は、売電中心から“自家消費型”へと転換しています。

■2026年度はさらに加速する可能性

中東情勢悪化に伴う燃料高騰の影響から電気料金が今後さらに値上げがされる可能性があります。

2026年も国および各自治体による蓄電池補助制度の実施が予定されていますが、補助金は予算上限到達で終了するケースも多く、導入検討にあたっては補助金の事前情報収集が重要です。

■代表者コメント

株式会社グッドフェローズ

代表取締役副社長｜太陽光発電専門家

佐伯 淳二

「今回のデータは、住宅向け太陽光導入において蓄電池が“前提設備”となりつつあることを示しています。全国的に、自家消費志向の高まりが明確です。2026年度は補助制度も予定されている中、導入を検討する家庭は早期に複数社比較を行うことが重要です。」

◆ 住宅用太陽光発電一括見積もりサイト「タイナビ」について

「タイナビ」は、住宅用太陽光発電（＋蓄電池）の導入を検討する方向けの一括見積もり比較サイトです。最大5社の販売店から見積もりを取得でき、価格・提案内容・保証条件などを比較しながら検討できます。

タイナビ：https://www.tainavi.com/

◆株式会社グッドフェローズについて

株式会社グッドフェローズは、エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業などを展開し、「日本を代表するエネルギー企業」を目指しています。

太陽光発電・蓄電池・再生可能エネルギー分野に特化し、情報提供から設備導入支援、発電所売買、M&A支援まで幅広く事業を展開しています。

会社名：株式会社グッドフェローズ

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田ビル8階

代表者：代表取締役 長尾 泰広

事業内容：エネルギーメディア事業、電源開発事業、物販事業、発電事業、M&A事業 等

URL：https://www.goodfellows.co.jp/

◆グッドフェローズの主なサービス

【エネルギーメディア事業】

・住宅用太陽光発電一括見積もりサイト「タイナビ」： https://www.tainavi.com/

・蓄電池一括見積もりサイト「タイナビ蓄電池」：https://www.tainavi-battery.com/

・産業用太陽光発電一括見積もりサイト「タイナビNEXT」: https://www.tainavi-next.com/

・太陽光発電・系統用蓄電池の投資物件売買サイト「タイナビ発電所」: https://www.tainavi-pp.com/

・法人向け電気料金一括見積もり比較サイト「スイッチビズ」：https://www.tainavi-biz.com/

【M&A事業】

・エネルギー業界向けM&Aサービス「タイナビM&A」: https://www.tainavi-pp.com/ma/lp/lp01/

【エネルギー事業】

・創エネ（太陽光・蓄電池）機材の卸販売: https://tainavi-pp.com/procurement/

【電源開発事業】

・太陽光発電用地の土地売買および新設・中古太陽光発電所の販売・仲介

【転載・引用に関する注意事項】

本レポートの著作権は、株式会社グッドフェローズが保有します。本調査結果は広くご活用いただけます。

転載・引用の際は、出典として「株式会社グッドフェローズ調べ」とご明記ください。

※Web媒体にて本調査結果を引用される場合は、出典として「株式会社グッドフェローズ調べ」と明記のうえ、「タイナビ（https://www.tainavi.com/）」へのリンクをお願いいたします。