【aimme東京池袋店】2027年3月卒業生を対象とした卒業袴の予約受付を開始！

有限会社三景スタジオ

aimme東京池袋店は、2027年3月に大学・専門学校・高校等の卒業を控えた学生の皆様に向け、卒業袴の「式当日レンタル」「撮影（前撮り・後撮り）」各種プランの予約受付を2026年3月より開始いたしました。

卒業袴市場においては、伝統的な装いから、個性を反映させたトレンドのコーディネートまで、年々需要が多様化しております。

aimmeでは、これまで培ってきた独自のスタイリング技術と、細部までこだわったオリジナル衣装のラインナップを通じ、一人ひとりの希望に沿った卒業の形をサポートいたします。

2027年3月卒業生向け 予約受付の概要

2026年3月より、お客様の希望に合わせた以下の予約を全国の店舗（池袋・原宿・札幌）およびオンラインで承ります。

式当日レンタルプラン： 卒業式当日に着用する振袖・袴および小物のレンタル。

フォトプラン（撮影のみ）： 式への出席有無に関わらず、記念写真として残したい方に向けたプラン。

レンタル＆撮影プラン： 撮影と式当日の衣装レンタルをセットにしたプラン。

袴のみレンタルプラン：お持ちの振袖にaimmeの袴合わせる単品レンタルプラン。(池袋店のみ)

▼web予約

カウンセリングおよび予約に関する詳細は、公式ウェブサイトよりご確認いただけます。

https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro

店舗概要

aimme東京池袋店

■オープン日

2025年11月27日（火）

■所在地

東京都豊島区南池袋1丁目21－4

繁昌社南池袋ビル8階

■サービス内容

振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro