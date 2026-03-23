【aimme東京池袋店】2027年3月卒業生を対象とした卒業袴の予約受付を開始！
有限会社三景スタジオ
2027年3月卒業生向け 予約受付の概要
■オープン日
■所在地
aimme東京池袋店は、2027年3月に大学・専門学校・高校等の卒業を控えた学生の皆様に向け、卒業袴の「式当日レンタル」「撮影（前撮り・後撮り）」各種プランの予約受付を2026年3月より開始いたしました。
卒業袴市場においては、伝統的な装いから、個性を反映させたトレンドのコーディネートまで、年々需要が多様化しております。
aimmeでは、これまで培ってきた独自のスタイリング技術と、細部までこだわったオリジナル衣装のラインナップを通じ、一人ひとりの希望に沿った卒業の形をサポートいたします。
2027年3月卒業生向け 予約受付の概要
2026年3月より、お客様の希望に合わせた以下の予約を全国の店舗（池袋・原宿・札幌）およびオンラインで承ります。
式当日レンタルプラン： 卒業式当日に着用する振袖・袴および小物のレンタル。
フォトプラン（撮影のみ）： 式への出席有無に関わらず、記念写真として残したい方に向けたプラン。
レンタル＆撮影プラン： 撮影と式当日の衣装レンタルをセットにしたプラン。
袴のみレンタルプラン：お持ちの振袖にaimmeの袴合わせる単品レンタルプラン。(池袋店のみ)
▼web予約
カウンセリングおよび予約に関する詳細は、公式ウェブサイトよりご確認いただけます。
https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro
店舗概要
aimme東京池袋店
■オープン日
2025年11月27日（火）
■所在地
東京都豊島区南池袋1丁目21－4
繁昌社南池袋ビル8階
■サービス内容
振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル
公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro