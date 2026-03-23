【初出店】アールグレイ専門店が作る、全国の催事で行列ができる人気のソフトクリームを4月2日(木)～4月7日(火)までジェイアール名古屋タカシマヤにて販売！

株式会社キャセリンハウス

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年4月2日(木)～4月7日(火)の期間に、愛知県名古屋市にある、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される催事「珈琲を愉しみ紅茶で和む」にて人気のソフトクリーム及びハワイアンスコーンを販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

アールグレイ専門店が作る、天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフト

アールグレイリッチミルク

繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。

天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！

あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

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商品名：アールグレイリッチミルク

価格：660円（税込）

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天然ベルガモット香る魅惑の黒いソフト

珈琲アールグレイ

焙煎する前の生豆を氷温熟成させた、深みのあるコーヒー豆と国産竹炭で作った黒いソフト！

素材の風味を活かしたコクのある生乳で作った濃厚珈琲ソフトに、天然ベルガモットでアールグレイの爽やかな香りをつけました。

パティシエが丁寧に焼き上げた、あまずっぱいアプリコットのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

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商品名：珈琲アールグレイ

価格：660円（税込）

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※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

【ハワイアンスコーン】フルーツ＆クリームチーズがゴロゴロ入った新感覚スコーン

◆「ハワイアンスコーン」とは？

一般的に知られている筒型の「イングリッシュスコーン」とは違って、クリームチーズをたっぷり入れた生地にフルーツなどの具材を混ぜ込んだ、ハワイで人気のスコーンです。

外はサクッと、中はしっとりふわっと、ゴロゴロした食感のクリームチーズがアクセントとなり、何もつけずにそのままで美味しいスコーンです。



◆こだわりの食材

アンドアールグレイのハワイアンスコーンに使うクリームチーズは、生乳とバターミルクから作ったクリーミーでコクのある北海道産のクリームチーズをたっぷりと使っています。

また、牛乳の代わりに生乳から作った生クリームを使っていますので、深みのあるしっとりとした生地に仕上がっています。

もちろん、小麦も国産にこだわっています。



◆商品情報

【1】アールグレイ＆オレンジ クリームチーズ（人気No.1）

【2】ブルーベリー クリームチーズ

【3】チョコ＆クッキー クリームチーズ

【4】キャラメルミルクティー クリームチーズ

【5】さくら クリームチーズ（季節限定）

価格：各432円（税込）

天然のアールグレイが香り立つ幸せ

19世紀、イギリス貴族の“グレイ伯爵”を魅了したとあるフレーバーティが、アールグレイのはじまり。その香りこそ、柑橘の爽やかさと、華やかさをもつベルガモットです。期間中は、天然のベルガモットにこだわったオリジナルプレミアムティーの販売も行っております。本物だけがもつフレッシュで芳醇な香りを、どうぞお楽しみください。

（写真左から）

◆グリーンルイボスアールグレイ16P

オーガニック、ノンカフェイン、そしてフレッシュなグリーンルイボスで作ったアールグレイは

まるでオレンジティーのような味わいと、貴腐ワインのような美しい琥珀色が特徴のアールグレイ。

◆緑茶アールグレイ16P

国産の緑茶で作った新感覚のアールグレイ。

シャンパングリーンの色と爽やかな香りを楽しめる、どんなお食事にもあうアールグレイ。

◆ほうじ茶アールグレイ12P

昔ながらの直火焙煎で作ったほうじ茶を使用。まるで和紅茶のような味わいのアールグレイ。

◆ジャスミンアールグレイ14P

花茶の女王ジャスミンの甘い香りと、爽やかなベルガモットのマリアージュ。

まるで香水のような華やかなアールグレイ。

◆キーマンアールグレイ14P

グレイ伯爵が愛したと言われる、世界三大紅茶キーマンで作った芳醇な味わいのアールグレイ。

◆サンシャインアールグレイ14P

ダージリンとキーマンのブレンド茶に、みずみずしい天然のオレンジの香りをつけた

甘くフルーティーなアールグレイ。

◆コンチネンタルアールグレイ14P

世界三大紅茶ダージリン、ウバ、キーマンを贅沢にブレンドして作った

上品な優しい味わいのアールグレイ。

◆エキゾチックアールグレイ14P

6種のスパイス香る、本場マサラチャイに、爽やかなベルガモットの香りをつけた

個性的なアールグレイ。

開催概要

名 称：珈琲を愉しみ紅茶で和む

会 場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階催会場

期 間：2026年4月2日(木)～4月7日(火)

住 所：〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

電話：052-566-1101

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop