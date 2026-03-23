YouTube登録者160万人・吉田ちか　家族で挑んだ“キャンピングカーでアメリカ横断1万km”を書籍化『Our US ROAD TRIP TRAVEL JOURNAL』3.26発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、大人気YouTubeクリエイター・吉田ちかによる最新刊『Our US ROAD TRIP TRAVEL JOURNAL』を3月26日（木）に発売いたします。登録者160万人のYouTubeチャンネル「バイリンガール英会話｜Bilingirl Chika」で大きな反響を呼んだシリーズ企画「Our US ROAD TRIP」、待望の書籍化です。

アメリカ横断の旅「いつか家族で」という夢を実現

2017年に夫婦2人で走り抜けたアメリカ横断の旅。そして7年後「いつか家族で」という夢を叶えるため、幼い2人の子どもとともに再び挑んだアメリカ1万kmのロードトリップを、全編書き下ろしのエッセイとリアルな写真で綴る一冊です。動画では語りきれなかった旅の気づき、家族での冒険、壮大な自然や素敵な人たちとの出会い、そして旅のハプニングや夫婦ゲンカまで――。「旅ログ」だけではない、吉田ちかがこのアメリカ横断を振り返り、残したかった「大切なこと」だけをぎゅっと詰めました。読者がまるで一緒に旅しているような臨場感とともに、日常の中で一歩踏み出すための「新しい視点」や「気づき」を届けます。

吉田ちかさんよりメッセージ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NtAA-OI0eyM ]

【「Our US ROAD TRIP」POP-UPツアーin JAPAN】

本書の刊行を記念して、吉田ちかファミリーがキャンピングカーで全国ツアーを行います。3月20日の先行発売イベントを皮切りに、本書を携え3月から6月にかけて全国のファンに会いに行く計画です。詳細については、POPｰUPツアー専用ページ、 吉田ちかさんのYoutube、Instagramをご覧ください。

Amazon特典：オリジナル壁紙 データ配信

詳細を見る :https://www.notion.so/Our-US-ROAD-TRIP-POP-UP-in-JAPAN-319640774cbb8058a146c51e96f68087

Amazonにて、2026年3月26日の発売から180日間以内にご購入されたかたへ特別に、吉田ちか特製『Our US ROAD TRIP TRAVEL JOURNAL』オリジナル壁紙データをプレゼントします。手に入れたい方は、お早めにご購入ください。

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著者プロフィール 吉田ちか

動画クリエイター／ブランドプロデューサー

小学1年生から16年間をアメリカで過ごし、ワシントン大学卒業後、日本へ帰国。コンサルティング会社勤務を経て、2011年よりYouTubeチャンネル「バイリンガール英会話」を開始。チャンネル登録者数は160 万人、総再生回数は約５億回を超える。動画だけにとどまらず、旅英語アプリ「HELP me TRAVEL」（App Store有料旅行カテゴリー1 位）や、「旅育」をテーマにした家族のトラベルブランド「OVER THE RAINBOW」の展開、書くことで“自分らしさ”を見つけるジャーナルブランド「CHAPTER」の展開など、 自身の経験や価値観などを軸にしたプロダクトを社会に届けている。

🟣 公式ウェブサイト https://bilingirl-chika.com/

🟣 YouTube： https://www.youtube.com/@bilingirl_english

🟣 Instagram：instagram.com/bilingirl_chika(https://www.instagram.com/bilingirl_chika)

書籍概要

『Our US ROAD TRIP TRAVEL JOURNAL』

■著者：吉田ちか

■発売日：2026年3月26日（木）

■定価 ：2,500円（税込）

■判型 ：判型 ：A5判・224ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160589.html

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