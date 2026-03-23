【物流DX】テレニシ(株)、第7回関西物流展に出展｜「自動点呼機能」対応などの最新情報を公開

テレニシ株式会社第7回関西物流展に出展

テレニシ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号、代表取締役社長：高島 謙一）は、2026年4月8日（水）から10日（金）までの3日間、インテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展」に出展いたします。

5号館 D1-01ブースにて、総合クラウド点呼システム「IT点呼キーパー」や飲酒検査クラウド管理システム「ホワイト安全キーパー」の実機デモ体験を実施するほか、オープンセミナー会場での登壇も予定しております。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

セミナー情報

タイトル：運行管理者の働き方改革におけるIT点呼システムの重要性

開催日時：4月9日(木) 12:40 ～ 13:10

会場：オープンセミナー6会場【5号館内】

■展示製品

■ IT点呼キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/)）

貨物・旅客事業者向けに開発された総合クラウド点呼システムです。

対面点呼、電話点呼、IT点呼、スマホを使った点呼、遠隔点呼、さらに業務後自動点呼にも対応し、データを一元管理できます。離れた場所からの点呼が実現可能で、点呼簿の自動作成にも対応しているため、運行管理者様やドライバー様の業務工数削減および人材不足解消の効果が期待できます。

■ ホワイト安全キーパー（https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/(https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/)）

白ナンバー事業者向けのアルコール検査クラウド管理システムです。

操作案内に従うだけで正確にアルコール検査が実施でき、Bluetooth対応のアルコール検知器と連携することで、直行直帰時など、会社に戻らなくてもスマホアプリからアルコール検査が行えます。

紙による管理の手間をなくし、手入力によるミスや、なりすましによる虚偽報告も未然に防止します。

テレニシ出展情報はこちら :https://www.kansai-logix.com/exhibitors/detail/?id=44第7回関西物流展 公式サイトへ遷移します

■開催概要

開催日時

2026年4月8日（水）～ 10日（金）

10：00 ～ 17：00（※最終日10日のみ16：00まで）

開催場所

インテックス大阪

小間番号

5号館 D1-01

交通アクセス

・Osaka Metro中央線「コスモスクエア駅」より 徒歩約9分

・Osaka Metro南港ポートタウン線（ニュートラム）「トレードセンター前駅」より 徒歩約8分

・Osaka Metro南港ポートタウン線（ニュートラム）「中ふ頭駅」より 徒歩約5分

■来場者登録（登録無料）

ご来場には、事前の来場者登録が必須となります。

事前にお申し込みの上、ご来場ください。

来場者登録はこちら :https://www.kansai-logix.com/registration/notice/第7回関西物流展 公式サイトへ遷移します

■本件に関するお問い合わせ先：テレニシ株式会社 営業窓口

電話 : 06-7711-3378

受付時間：月曜～金曜（10：00～17：00）※祝日を除く