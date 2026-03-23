“JUST ONE MORE GLASS AMORE MIO”――世界中で愛されるロゼワイン「トラマーリ」新ヴィンテージ！3月10、12日には東京・大阪でお披露目イベントを開催

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、サン・マルツァーノが造るロゼワイン「トラマーリ」の新ヴィンテージのお披露目と題し、東京および大阪にてイベントが開催されたことをお知らせいたします。

▼トラマーリ2025 商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624237

■太陽と海の「美」ロゼ

「トラマーリ」は、イタリア南部プーリア州の沿岸部に位置する、アドリア海とイオニア海に囲まれた唯一無二の環境で造られるロゼワインです。名称は「海と海の間」を意味し、太陽と海の恩恵を受けたこの土地ならではのテロワールを象徴しています。

強い日差しと海風の影響を受けたブドウは、しっかりと熟しながらもフレッシュな酸を保ち、バランスの取れた味わいを形成します。本商品はプリミティーヴォ100％で造られ、果実味と酸の調和に優れたスタイルが特徴です。世界的にも評価が高く、リリース後すぐに完売することもある人気のロゼワインです。

TRAMARI×ARTについて

「トラマーリ」はアートとの融合をテーマとし、ラベルデザインにも特徴があります。2021年から展開されている「TramArt Project」では、アーティストとのコラボレーションにより、ワインの枠を超えた価値を提案しています。

新ヴィンテージの「トラマーリ 2025」は、昨年世界で大きな話題を呼んだラベルデザインを継承し、「愛（Amore）」をテーマに掲げています。“JUST ONE MORE GLASS AMORE MIO”は、「もう一杯だけ、愛する人」という意味で、ミニマルで印象的なテキストデザインが、現代的で洗練された世界観を表現しています。

東京・大阪にてお披露目イベントを開催

桜の装飾が施された会場射的コーナーおみくじコーナー「トラマーリ2025」のボトルラベルをモチーフにしたウォールアート

お披露目イベントは、東京会場は3月10日に原宿のイベントスペース「LIFORK原宿」、大阪会場は3月12日に難波のイタリアンレストラン「Trattoria Albero」にて開催されました。

会場は、いまの季節を意識して、桜を基調とした装飾が施され、日本の縁日を模した体験型ブースを展開。さらに、「トラマーリ 2025」のボトルラベルを手がけた、イタリア人アーティストであるピエトロ・テルツィーニ氏が来日し、ラベルデザインをモチーフとしたウォールアートも設置されました。

ラベルを描いたイタリア人アーティスト、ピエトロ・テルツィーニ氏

1990年、北イタリアのローディ生まれ。

ミラノ工科大学で建築学の修士号を取得後、ファッション界に転身し、エルメスやティファニーをはじめとした、世界的に著名なラグジュアリーブランドとのコラボレーションを手がける。

ハイファッションとデザインのビジュアルを大胆で感情的な表現と融合させ、愛、アイデンティティ、現代社会における消費主義の役割を反映した作品を生み出している。

さらに、プーリア州出身で「ピッツァ・ファンタジア・モンテカルロ賞」などの受賞歴を持つコジモ・グアリーノ シェフが来日し、自慢の腕を振るったプーリア州の名物グルメが次々と振る舞われました。

コジモ・グアリーノ シェフ振る舞われた料理

ワイン業界関係者やメディア、インフルエンサーなど多くの来場者が訪れ、春の訪れを感じさせる演出の中、お花見気分でトラマーリの世界観を体感し、終始活気に満ちたイベントとなりました。

■商品情報

＜トラマーリ 2025＞

・産地：イタリア サレントI.G.P.

・品種：プリミティーヴォ 100%

・醗酵：ステンレスタンク

・熟成：ステンレスタンク

・アルコール度数：12.5％

・味のタイプ：ロゼ 辛口

・品番：624237

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：1,850円（税別）

コメント

美しく輝きのあるピンクの色調。チェリーやラズベリーのようなフレッシュなアロマ、心地よい酸と瑞々しい果実味が特徴の美しいロゼワインです。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101