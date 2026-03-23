長崎発の新感覚＆新食感スイーツ 「長崎カステリーヌ」に新作【抹茶】登場！

株式会社タナカヤ長崎カステリーヌ 抹茶

1877年創業の『TANAKAYA』が展開する新感覚スイーツ「長崎カステリーヌ」より、新フレーバー「抹茶」を使用した2商品（カステリーヌ抹茶／ハジッコロン抹茶）および3種のセット（カステリーヌ／プレーン・ショコラ・抹茶）を発売いたします。

本商品は、長崎の伝統であるカステラに、低温でじっくり焼き上げた濃厚テリーヌを掛け合わせた新しい菓子体験を提案するものです。抹茶には長崎県産「そのぎ抹茶」を使用し、香り・色・味わいすべてにおいて奥行きのある一品に仕上げました。

「長崎カステリーヌ」プレーン／ショコラ／抹茶

長崎を代表する菓子「カステラ」を、より現代的に、より贅沢に楽しんでいただきたいという想いから誕生した「カステリーヌ」。これまでプレーン・ショコラと展開してきた中で、「和の味わい」へのニーズを受け、新たに抹茶フレーバーを開発しました。

開発の過程では、製造時に生まれる“切れ端”も含めて無駄なく活かしたいという考えから、一口サイズの新商品「ハジッコロン」も同時に企画。

美味しさはそのままに、気軽に楽しめる新しい形として誕生しました。

抹茶本来の香りと旨みを活かしながら、テリーヌの濃厚さとカステラの軽やかさを両立させるため、配合や焼成温度を細かく調整。

一つの素材から、異なる楽しみ方を提案するラインナップとして展開しています。

詳細を見る :https://casterrine.jp/

【受賞歴】

・「FOOD SHIFTセレクション」カステリーヌプレーン、ショコラのW入賞

・長崎県特産品新作展「ながさき手みやげ大賞」

・チーム・シェフコンクール「大丸松坂屋ギフトバイヤー賞」「久世福商店賞」「チーム・シェフご紹介賞」

・全国商工会連合会主催「buyer's room」審査員特別賞

・「長崎デザインアワード2023」銀賞

・令和６年度長崎県特産品新作展「菓子・スイーツ部門 優秀賞」受賞

長崎県産「そのぎ抹茶」を贅沢に使用

長崎県東彼杵町で生産される「そのぎ抹茶」は、全国的にも評価の高いそのぎ茶を原料とした上質な抹茶です。温暖な気候と豊かな土壌に育まれた茶葉は、旨みと甘みが強く、雑味の少ないクリアな味わいが特長です。本商品では、そのぎ抹茶を贅沢に使用し、抹茶本来の香りと鮮やかな色合いを最大限に引き出しました。

さらに、抹茶の風味を引き立てるために、抹茶ショコラと北海道産クリームチーズ、長崎県産の無添加「太陽卵」を組み合わせ、甘味と塩味のバランスにもこだわっています。

また、カステリーヌ抹茶・ハジッコロン【抹茶】のいずれにも、北海道の軟水でふっくらと炊き上げたかのこ豆を使用。やさしい甘みと粒感が、なめらかな生地にほどよいアクセントを添えています。

さらにハジッコロン【抹茶】には、大納言小豆を加えることで、食感の楽しさとしっかりとした食べ応えをプラス。ひと口サイズながらも満足感のある仕立てとしています。

素材それぞれの個性を活かしながら、味わいだけでなく食感まで丁寧に設計した、贅沢な抹茶スイーツです。

商品ラインナップ

1箱3240円（税込）／カステリーヌ [抹茶]カステリーヌ 抹茶

低温で丁寧に焼き上げた抹茶テリーヌと、ふんわり軽い抹茶カステラの二層仕立て。

長崎県産「そのぎ抹茶」を贅沢に使用し、鮮やかな緑とまろやかな甘み、奥行きのある苦味が調和した一品です。さらに抹茶チョコとクリームチーズを合わせることで、濃厚さと後味の軽やかさを両立しています。

1箱1200円（税込）／ハジッコロン［抹茶］ハジッコロン 抹茶

「カステリーヌ抹茶」の“切れ端”から生まれた一口サイズのスイーツ。

しっとりとした抹茶生地に、北海道産のかのこ豆や大納言を合わせ、和の食感と味わいを楽しめる仕立てに。ころんとした見た目と手軽さで、ギフトやおやつにも最適です。

8640円（税込）／長崎カステリーヌ 3種セット長崎カステリーヌ 3種セット

人気の「プレーン」「ショコラ」に加え、新作「抹茶」を一度に楽しめる贅沢なセット。

それぞれ異なる風味と食感を食べ比べでき、贈答用にもおすすめです。

1箱2700円（税込）／カステリーヌ [プレーン]1箱2700円（税込）／カステリーヌ [ショコラ]

1箱980円（税込）／ハジッコロン [プレーン・ショコラ]1箱1080円（税込）／ハジッコロン［クルミ・レーズン］1缶1980円（税込）／塩キャラメルサブレ[プレーン]1缶1980円（税込）／塩キャラメルサブレ[ショコラ]1個500円（税込）／スフテラ（週末限定スイーツ）

公式オンラインショップではギフトも受け付けております。

「長崎カステリーヌ」は、贈り物としても多数ご注文をいただいています。

季節のご挨拶やお祝いに“新しい長崎みやげ”をぜひ。

ブランドサイト

WEB

https://casterrine.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/mix_blend_/

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Api-TpEvRok

販売店

Mix＆Blend 本店

（長崎市浜町8-30 タナカヤ 浜町アーケード側）

営業時間：10：30～17：00

https://www.instagram.com/nagasaki_dept/

https://nagasaki-dept.jp/

ブランドについて

衣料品・雑貨の小売業に加え、長崎市の地域商社として長崎のスグレモノを全国に展開する、1877年創業の『TANAKAYA』が新ブランドとして2022年にスタートした 『Mix＆Blend』。開発はパティシエ国際大会日本代表チームでキャプテンを務めた鍋田幸宏シェフ、製造はBLUEPRINT PATISSERIE LOUNGEが手がけています。

運営会社概要

開発｜鍋田幸宏シェフ製造｜BLUEPRINT PATISSERIE LOUNGE

名称 株式会社タナカヤ

本社 〒850-0853 長崎県長崎市浜町８-３０

TEL 095-825-2221

代表者 代表取締役 田中 仁 田中直高

創業 明治10年（1877年）

設立 昭和36年（1961年）

事業内容

レディースファッションのセレクトショップ、ブランドショップの運営および、

長崎市の地域商社として長崎の優れた県産品を販売

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