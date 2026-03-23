長崎発の新感覚＆新食感スイーツ 「長崎カステリーヌ」に新作【抹茶】登場！
長崎カステリーヌ 抹茶
1877年創業の『TANAKAYA』が展開する新感覚スイーツ「長崎カステリーヌ」より、新フレーバー「抹茶」を使用した2商品（カステリーヌ抹茶／ハジッコロン抹茶）および3種のセット（カステリーヌ／プレーン・ショコラ・抹茶）を発売いたします。
本商品は、長崎の伝統であるカステラに、低温でじっくり焼き上げた濃厚テリーヌを掛け合わせた新しい菓子体験を提案するものです。抹茶には長崎県産「そのぎ抹茶」を使用し、香り・色・味わいすべてにおいて奥行きのある一品に仕上げました。
「長崎カステリーヌ」プレーン／ショコラ／抹茶
長崎を代表する菓子「カステラ」を、より現代的に、より贅沢に楽しんでいただきたいという想いから誕生した「カステリーヌ」。これまでプレーン・ショコラと展開してきた中で、「和の味わい」へのニーズを受け、新たに抹茶フレーバーを開発しました。
開発の過程では、製造時に生まれる“切れ端”も含めて無駄なく活かしたいという考えから、一口サイズの新商品「ハジッコロン」も同時に企画。
美味しさはそのままに、気軽に楽しめる新しい形として誕生しました。
抹茶本来の香りと旨みを活かしながら、テリーヌの濃厚さとカステラの軽やかさを両立させるため、配合や焼成温度を細かく調整。
一つの素材から、異なる楽しみ方を提案するラインナップとして展開しています。
詳細を見る :
https://casterrine.jp/
【受賞歴】
・「FOOD SHIFTセレクション」カステリーヌプレーン、ショコラのW入賞
・長崎県特産品新作展「ながさき手みやげ大賞」
・チーム・シェフコンクール「大丸松坂屋ギフトバイヤー賞」「久世福商店賞」「チーム・シェフご紹介賞」
・全国商工会連合会主催「buyer's room」審査員特別賞
・「長崎デザインアワード2023」銀賞
・令和６年度長崎県特産品新作展「菓子・スイーツ部門 優秀賞」受賞
長崎県産「そのぎ抹茶」を贅沢に使用
長崎県東彼杵町で生産される「そのぎ抹茶」は、全国的にも評価の高いそのぎ茶を原料とした上質な抹茶です。温暖な気候と豊かな土壌に育まれた茶葉は、旨みと甘みが強く、雑味の少ないクリアな味わいが特長です。本商品では、そのぎ抹茶を贅沢に使用し、抹茶本来の香りと鮮やかな色合いを最大限に引き出しました。
さらに、抹茶の風味を引き立てるために、抹茶ショコラと北海道産クリームチーズ、長崎県産の無添加「太陽卵」を組み合わせ、甘味と塩味のバランスにもこだわっています。
また、カステリーヌ抹茶・ハジッコロン【抹茶】のいずれにも、北海道の軟水でふっくらと炊き上げたかのこ豆を使用。やさしい甘みと粒感が、なめらかな生地にほどよいアクセントを添えています。
さらにハジッコロン【抹茶】には、大納言小豆を加えることで、食感の楽しさとしっかりとした食べ応えをプラス。ひと口サイズながらも満足感のある仕立てとしています。
素材それぞれの個性を活かしながら、味わいだけでなく食感まで丁寧に設計した、贅沢な抹茶スイーツです。
商品ラインナップ
1箱3240円（税込）／カステリーヌ [抹茶]
カステリーヌ 抹茶
低温で丁寧に焼き上げた抹茶テリーヌと、ふんわり軽い抹茶カステラの二層仕立て。
長崎県産「そのぎ抹茶」を贅沢に使用し、鮮やかな緑とまろやかな甘み、奥行きのある苦味が調和した一品です。さらに抹茶チョコとクリームチーズを合わせることで、濃厚さと後味の軽やかさを両立しています。
1箱1200円（税込）／ハジッコロン［抹茶］
ハジッコロン 抹茶
「カステリーヌ抹茶」の“切れ端”から生まれた一口サイズのスイーツ。
しっとりとした抹茶生地に、北海道産のかのこ豆や大納言を合わせ、和の食感と味わいを楽しめる仕立てに。ころんとした見た目と手軽さで、ギフトやおやつにも最適です。
8640円（税込）／長崎カステリーヌ 3種セット
長崎カステリーヌ 3種セット
人気の「プレーン」「ショコラ」に加え、新作「抹茶」を一度に楽しめる贅沢なセット。
それぞれ異なる風味と食感を食べ比べでき、贈答用にもおすすめです。
1箱2700円（税込）／カステリーヌ [プレーン]
1箱2700円（税込）／カステリーヌ [ショコラ]
1箱980円（税込）／ハジッコロン [プレーン・ショコラ]
1箱1080円（税込）／ハジッコロン［クルミ・レーズン］
1缶1980円（税込）／塩キャラメルサブレ[プレーン]
1缶1980円（税込）／塩キャラメルサブレ[ショコラ]
1個500円（税込）／スフテラ（週末限定スイーツ）
公式オンラインショップではギフトも受け付けております。
「長崎カステリーヌ」は、贈り物としても多数ご注文をいただいています。
季節のご挨拶やお祝いに“新しい長崎みやげ”をぜひ。
ブランドサイト
WEB
https://casterrine.jp/
Instagram
https://www.instagram.com/mix_blend_/
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Api-TpEvRok
販売店
Mix＆Blend 本店
（長崎市浜町8-30 タナカヤ 浜町アーケード側）
営業時間：10：30～17：00
https://www.instagram.com/nagasaki_dept/
https://nagasaki-dept.jp/
ブランドについて
衣料品・雑貨の小売業に加え、長崎市の地域商社として長崎のスグレモノを全国に展開する、1877年創業の『TANAKAYA』が新ブランドとして2022年にスタートした 『Mix＆Blend』。開発はパティシエ国際大会日本代表チームでキャプテンを務めた鍋田幸宏シェフ、製造はBLUEPRINT PATISSERIE LOUNGEが手がけています。
開発｜鍋田幸宏シェフ
製造｜BLUEPRINT PATISSERIE LOUNGE
運営会社概要
名称 株式会社タナカヤ
本社 〒850-0853 長崎県長崎市浜町８-３０
TEL 095-825-2221
代表者 代表取締役 田中 仁 田中直高
創業 明治10年（1877年）
設立 昭和36年（1961年）
事業内容
レディースファッションのセレクトショップ、ブランドショップの運営および、
長崎市の地域商社として長崎の優れた県産品を販売
関連商品のプレスリリース
本店限定販売で大好評の『塩キャラメルサブレ』2種が、待望のオンライン販売スタート！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000057926.html
新感覚＆新食感スイーツ！長崎カステリーヌの“ハジッコロン” が長崎県特産品新作展で優秀賞を受賞しました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000057926.html
新感覚＆新食感スイーツ “長崎カステリーヌ” が『ながさき手みやげ大賞』ほか多数の賞を受賞！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000057926.html
新たなる感動に出会う。【長崎カステリーヌ】数量限定販売スタート！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000057926.html