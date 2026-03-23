【ぐるなび初のドーナツ店を出店】『SILK AND ILY DONUT』 2026年3月24日（火）グランドオープン！

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎、以下ぐるなび）は、店舗開発事業の一環として、生ドーナツと米粉ドーナツの専門店「SILK AND ILY DONUT（シルク アンド イリィ ドーナツ）」を2026年3月24日（火）にグランドオープンします。

■コンセプト：ココロとカラダが喜ぶご褒美ドーナツ

「SILK AND ILY DONUT」は、忙しい日々の中でも、自分を大切にするひとときと、カラダが喜ぶ、ほんの少しのこだわりを、もっと日常のスタンダードにしたいという想いから生まれました。

日本が育んできた至高の素材を、現代の感性で「一番おいしいかたち」へと整え、日常に心からの悦びを届けたい。私たちが目指したのは、都会的で洗練されていながらも、中身はどこまでも実直で温かいお店です。「国産食材」へのこだわり、そして五感を満たす「絹のようになめらかな口どけ」や「もっちり優しい食感」。ココロとカラダが素直に喜ぶ確かなおいしさをお届けします。

■ 2つのシグネチャーライン

・生ドーナツ「SILK DONUT」

軽やかで絹のようになめらかなブリオッシュ生地に、日本で古くから和菓子を彩ってきた「和三盆」を贅沢に纏わせました。西洋の菓子文化と和の素材が溶け合う、上質な口どけは、自分をうんと甘やかしたい日の、特別なご褒美になります。

・米粉入りドーナツ「ILY DONUT」

日本人が昔から食べてきたお米への敬意を込め、国産米粉の魅力を最大限に引き出しました。お米ならではの「もちっ」と優しい食感は、誰もが気兼ねなく同じ美味しさを分かち合える親しみやすさが魅力です。

住宅街という立地を活かし、リモートワークの合間にも気軽に立ち寄れる場所でありたい。あなたの日常に新しい「ご褒美時間」をお届けします。

■店舗概要

店名： SILK AND ILY DONUT

オープン：2026年3月24日（火）

住所：〒104-0054 東京都中央区勝どき４丁目６－２ パークタワー勝どきミッド1階

電話番号：03-5547-4526

営業時間：10:00～18:00（売り切れ次第終了）

席数：18席

公式SNS：https://www.instagram.com/silkandilydonut/

決済：キャッシュレス決済のみ

【3月24日（火）から3月28日（土）の5日間限定 オープン特典】

特典１. ドーナツ5個以上購入で「SILK 和三盆」を1個プレゼント

特典２. 1日先着50名様限定！1,000円（税込）以上購入でオリジナル巾着プレゼント

■SILK■ILY■ドリンク

コーヒーは当店のためだけに作られたドーナツに合うオリジナルブレンドのコーヒーをご用意。

SILK AND ILY コーヒー、クリームラテのモカとキャラメルの上には生ドーナツで使用している生クリームを載せた贅沢なドリンクとなっております。それ以外にも香り高いラクシュミーの紅茶などを取りそろえております。

SILK AND ILY コーヒー

コーヒー(ICE/HOT）（税込450円）

カフェインレスコーヒー(ICE/HOT）（税込550円）

カフェラテ(ICE/HOT)（税込700円）

SILK AND ILYコーヒー（ホイップ入り）(ICE/HOT)（税込700円）

クリームラテ（モカ）(ICE/HOT)（税込800円）

クリームラテ（キャラメル）(ICE/HOT)（税込800円）

はちみつ紅茶（税込500円）

はちみつ紅茶フルーツティー（税込500円）

神戸紅茶 アールグレイ（税込500円）

神戸紅茶 ダージリン（税込500円）

オレンジジュース（税込500円）

ウーロン茶（税込500円）

SILK AND ILY

ココロとカラダを満たす。ドーナツでつなぐ「I Love You」

軽やかで、絹のような上質さを纏った生ドーナツ「SILK」

食べる人を想う、優しさから生まれた米粉ドーナツ「ILY」

私たちが「AND」という名前に込めたのは、

美味しさと健やかさの両方を手にいれる、幸せな関係です。

誰かを想う「I Love You」も、自分を大切にする「I Love You」も、 そのどちらもあきらめないのが、これからのスタンダード。

特別な日や、大切な人への手土産としてだけでなく、ありふれた日常の中でお気に入りの服を選ぶように、もっとカジュアルに、気軽に、上質なドーナツを楽しんでもらいたい。

ドーナツを食べるという時間が、もっと健やかで、もっと喜びにあふれたものであるように。何より、それがあなたにとって、より満ち足りた時間となるように。

忙しい日々の中でも、自分を大切にするひとときと、カラダが喜ぶ、ほんの少しのこだわりを、もっと日常のスタンダードに。

SILK AND ILYは、一から手作りしたプロダクト通じて、日常を彩りあなたを満たす、新しいドーナツのあり方をお届けします。