「15時まではコーヒー、16時以降は薬草茶」という新習慣。森をドリップする「休息ルーティン」誕生。

FunPlanning株式会社

FunPlanning株式会社（所在地：東京都港区芝公園１丁目８－２０、TOKUJI YAKUSOU事業）が運営する「徳地薬草」から、山口県徳地産の黒文字とよもぎをブレンドした薬草ドリップティー「薫-Kaoru-」を発売します。 単なる「健康に良いお茶」ではなく、ビジネスパーソンの公私共にパフォーマンスを整える「リセットルーティン」として定義。 16時の休憩、いつものコーヒーをこの一杯に変えるだけで、立ち上る森の香りが、慌ただしい思考を静かな自然の中へと誘います。

「仕事の質を変える。プロたちが取り入れたい新しいリセット・ルーティン」

ドリップティー「薫-Kaoru-」を今を忙しく生きる経営者のお二方に飲んでいただきました。

「”人間”を取り戻す3分間。日々を忙しく生きる現代人におくる、五感を研ぎ澄ますドリップ体験」

MINABE CRAFT UMESHU代表 高田 遼 氏

「デジタルに没入し、自分を失いがちな今こそ、この3分間が自分を取り戻すトリガーになる」と語るのは、東京・学芸大学に店舗を構える『MINABE CRAFT UMESHU』オーナーの高田さん。

「ドリップ式の薬草茶を淹れる『蒸らし』の時間は、単なる待機ではなく、日常から自分を切り離すマインドフルな儀式です。サウナで『ととのう』ように、都市の喧騒と、日本の原風景を思わせる自然な香りのギャップが、眠っていた五感を呼び起こし、人間本来の質感を取り戻させてくれます。特に情報消費に没頭しがちな東京では、丁寧にお茶を淹れる時間が、自分と向き合うための大切なトリガーになるはずです。」

「コーヒーは「オン」、薬草茶は「オフ」。抽出家が提唱する、夜をリセットする新・休息術」

抽出家 藤岡 響 氏

「コーヒーは仕事、薬草茶は自分をオフにするためのスイッチ」と語るのは、抽出家の藤岡響さん。

プロの視点から「一煎目はクロモジの華やかな香り、二煎目はヨモギの深いボディ感と、淹れるたびに表情が変化するのが面白い」とその抽出体験を高く評価しています。

「お湯を注いだ瞬間に広がる香りは、産地の森や巨木の威厳をフラッシュバックさせ、都会の喧騒の中にいながら一瞬で自然の静寂へと心を連れて行ってくれます。ドリップする数分間に生まれる、心地よい集中状態。自然と触れ合う感覚を、ドリップという日常の所作を通じて取り戻すことができる。夜のリラックスタイムに欠かせない一杯です。」

なぜ今「薬草茶」なのか？

「カフェイン・ブースト」を、リブート（再起動）に変える。

カフェインによる覚醒で、無理やりパフォーマンスを維持し続ける現代のビジネスシーン。常に「ON」の状態を強いる働き方は、徐々に思考の解像度を奪い、心身の疲弊を招いています。私たちは、この過剰な「ONの文化」に、自然由来の力で自分を整える「OFFの作法」を提案します。

徳地の森を、液体として取り込む贅沢。

山口県徳地（とくぢ）は、古くから東大寺再建の木材を切り出した「重源上人」ゆかりの地。この深く豊かな自然が育んだ「黒文字」と「よもぎ」には、自生ならではの力強さが宿っています。古来より日本人に寄り添ってきたこの薬草を、現代の「ドリップ」という手法で抽出する。それは、都市に居ながらにして森の一部を体内に取り込む、最も合理的なセルフケアです。

商品の3大特徴

1．Form（形状）

ドリップパック形式の採用で急須不要。愛用のマグとケトルで、コーヒーと同じ作法で淹れられる「馴染み深さ」の提供。

2．Experience（体験）

「脳の再起動（リブート）」立ち上る香りをアロマではなく、システムを正常化させる「OSの再起動」として定義。

3．Effect（効果）

3分間の森への没入。お湯を注いで待つ3分間を、心身を自然に近づける「マインドフルネス・タイム」へ。

【おすすめの飲用シーン】

■ デジタルデトックスをしたい夜に

PCやスマートフォンを閉じ、情報の波から離れたい時に。お湯を注いでからの3分間、立ち上る香りに身を委ねることで、思考を「オン」から「オフ」へと緩やかに切り替えます。

■ 別の作業への「切り替え」の合間に

仕事が一段落し、家事やプライベートな時間へ移る前の境界線に。コーヒーで気合を入れるのとは対照的な、心を落ち着かせ「自分を取り戻す」ためのリセットタイムとして。

■ 就寝前のセルフケアとして

ノンカフェインの薬草茶は、お休み前のひとときにも最適。日本の自然を感じる香りが、サウナ後の外気浴のような深い安らぎをもたらし、心地よい眠りへの準備を整えます。

開発者の想い

「日常の中に、森へ戻る数分間を。」

徳地薬草ではこれまで、煮出す茶葉タイプと、手軽に楽しめるティーバッグタイプのお茶をお届けしてきました。

その中で多くのお客様から寄せられたのが、「人気のよもぎ茶を、もう少し手軽に飲める形があったら」という声でした。

よもぎは繊維が多く、ティーバッグ加工が難しい薬草の一つです。しかし、煮出す手間まではかけられなくても、日常の中でその香りや味わいを楽しみたい。

そんな声に応える形で、私たちは“ドリップ”という方法にたどり着きました。

コーヒーのようにマグカップにセットし、お湯を注ぐ。

立ち上る香りを感じながら、ゆっくりと抽出される数分間。

忙しい日常の中でも、そのわずかな時間だけは自然にふっと立ち止まり、森の中に戻るような静かな時間を過ごしてほしい。

徳地の豊かな自然が育んだ薬草の香りと味わいを、もっと日常的に、もっと心地よく。

そんな想いから生まれたのが、焙煎薬草ドリップティー「薫-Kaoru-」です。



商品概要

・商品名： 焙煎薬草ドリップティー「薫-Kaoru-」

・価格： 1,566円（税込）

・内容量： 3包

1包で2煎までお楽しみいただけます。 1煎目は、黒文字の香りで「脳のリブート」を。 2煎目は、よもぎの柔らかな甘みが深まり、より深いボディを感じる味わいへ。 仕事の進捗に合わせて、移りゆく香りと味わいをご堪能ください。

・購入方法： 公式オンラインショップhttps://yakusou.base.shop/items/136699701

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tokuji_yakusou/

・問い合わせ先：FunPlanning株式会社 担当 鶴 tokuji@funplanning.co.jp