音更町「おとふけ」が2連覇！『北海道じゃらん』北海道・道の駅ランキング2026発表

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が発行する旅行情報誌『北海道じゃらん』は、2026年4月号（2026年3月20日（金）発行）にて、北海道の「道の駅ランキング2026」を発表します。本レターでは一部ランキング結果とともに、トップ3にランクインした施設の概要を紹介します。

■北海道・道の駅ランキング発表について

「北海道じゃらん2026年１月号」（2025年12月20日（土）発行）で、読者から募集した「道の駅満足度アンケート」に寄せられたデータ813件を集計。その結果を100点満点に換算し、総合「満足度」としてランキング化しました。

※「満足度」とは、「トイレ」「無料休憩コーナー」「道路や天候の情報提供」「地域や観光の情報提供」「レストランメニュー」「テイクアウトメニュー」「特産品などのお土産」「接客・サービス」「清潔感」の9項目を5段階評価したもの

※施設は北海道内の全129駅が対象で、各駅に対する有効回答数は10以上

『北海道じゃらん』2026年4月号では上位50位まで、本レターでは上位10位までの施設を発表。さらに上位3位までの道の駅の詳細をご紹介します。今年もその地域ならではの魅力あふれる道の駅が上位に勢ぞろいしています。また、4月号ではランキングだけでなく、「全120駅エリア別絶品グルメ大集合！」もご紹介しているので、こちらもぜひご覧ください♪

■『北海道じゃらん』北海道・道の駅ランキング2026

1位：道の駅 おとふけ【音更町】

「なつぞらのふる里」の愛称で親しまれ、今年で2連覇を達成！2025年度は来館者が150万人を超え、特にグルメが人気を集めました。ジャンルが多彩な地元グルメ９店が入るフードコートが大きな魅力で、2027年春の完成を目指して施設の増築も決定しています。米や野菜、チーズや豚丼のタレなど、十勝産の商品が並ぶ「なつぞら市場」には音更の「食」が集結していることも人気な理由のひとつです。大型の木製アスレチックやネット遊具などで遊べるキッズコーナーもあり、大人から子どもまで楽しめる道の駅です。

2位：道の駅 みたら室蘭【室蘭市】

昨年33位から大きくジャンプアップした、白鳥大橋や夕日を一望できる好立地な道の駅です。食堂やコーヒー店、喫茶メニューもあり、海を眺めつつ休憩や食事ができます。食堂で提供している「室蘭やきとり弁当」「室蘭やきとり丼」のタレは、2025年の春に一新し醤油ベースのコクがある味わいになり、来館者から好評です。２階にはキッズスペースがあり、白鳥大橋の建設にまつわる資料も展示されています。室蘭銘菓やカレーラーメン、ボルト人形「ボルタ」などアイテム豊富な売店も人気です。

3位：道の駅 摩周温泉【弟子屈町】

昨年４位から、今回TOP３入りを果たしました。春は天然の山菜が直売所に並び、温泉地熱を活用した「摩周ルビーいちご」も人気です。グルメは、阿寒産エゾ鹿肉を使用したホットドッグや、地元栽培のいちご「摩周ルビー」と「くりーむ童話」のアイスでつくるシェイクがおすすめ。動画を駆使したSNSでの新情報発信に力を注いでおり、入荷する地場産品の情報を毎週欠かさずにInstagramで配信しています。ライブ感覚で魅力を発信し、エンタメ性の充実を目指す道の駅です。

※紹介している内容は2026年3月2日時点の情報です

※本リリースをご紹介いただく際は、必ず下記クレジットを記載してください。

「北海道じゃらん 北海道・道の駅ランキング2026」

※おでかけの際には、ホームページなどで最新の情報をご確認ください

■今回紹介した記事は『北海道じゃらん』2026年4月号で！：媒体概要

日帰り温泉＆ランチお手軽ドライブ、発表！道の駅ランキング2026＆全120駅エリア別絶品グルメ大集合！、バイキング＆食べ放題フェア開催！、エリア別源泉100％かけ流しのスゴイ！日帰り温泉、発表！人気観光地ランキング2025&エリア別魅力ガイド、【全道・人気温泉地】魅力満載の宿厳選22！貸切風呂や飲み放題付きetc.…など今月も旬の情報が満載です。ぜひご覧ください。

［発売日］2026年3月20日（金）発売

※天候や運送状況によって発売日が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

［価格］400円（税込）

［販売］北海道・青森の各書店、北海道・青森のコンビニエンスストア、インターネット販売、北海道どさんこプラザなど

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