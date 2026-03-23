「ふくしまデスティネーションキャンペーン」CMとコラボレーションミュージックビデオが完成　テーマソングはサンボマスターによる書き下ろし「またあえるかな」

ふくしまデスティネーションキャンペーン事務局

福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会は、2026年4月1日より開催する観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」（以下ふくしまDC）にあわせ、福島ゆかりのロックバンド・サンボマスターにテーマソングの制作を依頼。書き下ろし楽曲「またあえるかな」が完成しました。楽曲は2026年3月23日にリリースされるるとともに、同日にキャンペーンCMとコラボレーションミュージックビデオ（以下、MV）を公開しました。また、同日より本楽曲を使用したテレビCMの放映を開始しました。東日本大震災・原発事故から15年という節目に開催されるふくしまデスティネーションキャンペーン。福島県クリエイティブディレクター箭内道彦氏監修のもと、多くの人に訪れていただきたいという想いで制作されたクリエイティブです。

■CM放映概要

ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」風篇[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2b9YA4DR9_M ]

福島県内全59市町村で撮影した素材を活用したCMを、関東および福島県内で放映いたします。

【テレビ放映】

・エリア ：関東（1都6県）

・放映期間： 3月23日（月）～5月10日（日）予定

・放映局 ： 日本テレビ（NTV）、TBSテレビ（TBS）、テレビ朝日（EX）

・エリア ：福島県

・放映期間： 3月23日（月）～3月31日（火）予定

・放映局 ：

福島中央テレビ（FCT）、福島放送（KFB）、福島テレビ（FTV）、テレビユー福島（TUF）

【デジタル放映】

・エリア ：東北5県（福島県除く）/関東（1都6県）/新潟県

・放映期間： 3月23日（月） ～5月31日（土）予定

・PF ： YouTube

【放映内容】

・関東テレビCM・デジタル全7パターン

15秒CM：ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」風篇(https://youtu.be/2b9YA4DR9_M)

ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」光篇(https://youtu.be/V0gH0QlRivs)

ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」翔篇(https://youtu.be/1VHEhxkzx6c)

ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」彩篇(https://youtu.be/T2XUH-IzxSc)

ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」時篇(https://youtu.be/d-v0DEkXq4U)

ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」空篇(https://youtu.be/VzaH2IK02yM)

90秒CM：ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」ロングバージョン(https://youtu.be/AoxLAU8_CNY)

※デジタル放映のみ

・福島県テレビCM

15秒CM：ふくしまDC「しあわせの風ふくしま」福島県内バージョン(https://youtu.be/BY2vHVbH_aw)

■楽曲・MV概要

楽曲名：またあえるかな

公開日：2026年3月23日（月）

ロケ地：福島県全59市町村

楽曲URL：https://sambomaster.lnk.to/MataAerukana

MV URL：https://youtu.be/H_fl7pmSpgs

福島県内全59市町村でロケを敢行。県民のみなさまが出演されています。各地のみなさんが、これから福島県を訪れるすべての方々を、自然・食・歴史・文化・人・アート・祭り...「オールふくしま」でお迎えする。そんな光景を繋ぎました。東日本大震災・原発事故から15年となる福島の現在の姿を伝えるとともに、福島での再会や新たな出会いへの期待を表現しています。

■メッセージ

●福島県クリエイティブディレクター箭内道彦氏

美術館に飾られた絵画だけがアートなのではありません。猪苗代湖も磐梯山も、夕焼けも海も祭

りも歴史も、美味しい料理も酒も農産物も、人の笑顔もひとりひとりの優しさも、そのすべてが

アートなのだと思います。

福島県内59の全市町村を巡る撮影に参加してくださったたくさんの方々。3千件を超える公募作

から選ばれたキャッチコピー。会津生まれの山口隆が故郷に唄う、サンボマスターによるテーマソ

ング。このふくしまデスティネーションキャンペーンのプロモーションもまた、みんなで作り上げ

たアート。

2011年、一本のCMが僕たちを勇気づけてくれました。九州新幹線の開業告知。東日本大震災が

発生した翌日が、全線開業のその日でした。今回の映像は、もちろん観光活性のための大切なツー

ルであると同時に、15年が経った福島からの、感謝を込めたアンサーでもあれたらと願いました。

当時の制作チームの方がJR九州さんに思いを繋いでくださり、この企画が走り出しました。

とびきりの笑顔で旗を振り、愛と誇りを胸に、ひとつになって、全国からの旅人をお待ちいたし

ます。

あえますね、「しあわせの風ふくしま」で。

福島県クリエイティブディレクター 箭内道彦

■アーティストプロフィール：サンボマスター

2000年結成。2003年にメジャーデビュー。メッ

セージ性の強いストレートな歌詞と、ファンクや

ソウルからの影響を感じさせるロックサウンドが

特徴。ただひたむきにロックンロールを愛し、希

求するストイックな姿勢が大いなる共感を呼び、

ワンマンライブ・野外フェスなど常に満員の観衆

を動員する超大型ロックバンド。

■ふくしまデスティネーションキャンペーン概要

ふくしまデスティネーションキャンペーン（ふく しまDC）は、ＪＲグループと県・市町村・地元の 観光事業者などが一体となって、各地域の魅力を 発信する観光キャンペーンです。 期間中には様々なメニューをご用意し、福島全体 で皆様をお迎えいたします。

対象期間：2026年4月1日～2026年6月30日

キャンペーン特設サイト：

https://www.fukushimadc-cp.jp/