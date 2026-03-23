「台湾祭in東京スカイツリータウン(R)2026-台南ランタン祭-」開催決定！

株式会社片岡産業

2026年4月4日より東京スカイツリータウン(R)にて「台湾祭in東京スカイツリータウン(R)2026-台南ランタン祭-」を開催いたします。会場を彩る幻想的なランタン演出や台南フルーツを使用したドリンクなど、本イベントの魅力をより深く体感できる見どころをご紹介します。

「台湾祭」は、【365日の台湾夜市を日本で。】をテーマに台湾各地の夜市グルメなどを通じて台湾を体感していただくことで、台湾と日本の交流の懸け橋となることを目指しているイベントです。初開催以来多くの来場者に親しまれ、今年で10周年を迎えます。

2026年は台湾南部の古都・台南市とコラボレーション。1年を通して、台南の食・文化・魅力をお届けいたします。

台南フルーツを使用した南国ドリンクが登場

▲台湾祭in東京スカイツリータウン(R)2025開催の様子

台湾有数のフルーツ産地として知られる台南産の果実を使用した特別メニューが登場いたします。温暖な気候のもとで育ったパイナップルとマンゴーは、濃厚な甘みと爽やかな酸味が特徴です。その魅力を生かした「台湾マンゴーサワー」「台湾パインサワー」は、すっきりとした飲み口で台湾グルメとの相性も抜群です。

また、アルコールをお召し上がりにならない方にもお楽しみいただけるよう、「マンゴージュース」「パインジュース」もご用意。世代を問わず、台南フルーツの美味しさをご堪能いただけます。

会場を彩る台南ランタン

台湾・台南市の協力のもと、現地より取り寄せた台南ランタンが会場を華やかに演出します。台湾ではランタンは幸福や願いを象徴する存在として親しまれ、街や人々の想いを灯す文化が根付いています。

台南らしい鮮やかな色彩に包まれたランタンが、春の東京スカイツリータウン(R)の夜を幻想的に彩ります。まるで台湾を旅しているかのような空間をお楽しみください。

本場の味を再現した台湾グルメ

▲台南ランタンに彩られた入場ゲート▲台南市ランタンフェスティバルの様子

おなじみの台湾夜市グルメに加え、台南を代表する料理が登場。本場台湾の夜市で腕を磨いた職人たちが会場で腕をふるい、現地さながらの味わいをお届けします。

台南セット(担仔麺&揚げ春巻き)

台南を代表するローカルグルメを一度に楽しめる

「台南セット」。

エビの旨みが広がる香り高いスープが特徴の担仔麺と、外はパリッと香ばしく、中に旨味をギュッと閉じ込めた揚げ春巻きをセットにしました。現地の味を再現した、台南グルメの定番メニューです。

焼き小籠包

もっちりとした皮の中にあふれる肉汁を閉じ込めた

「焼き小籠包」は、ひと口ごとに旨みを感じられる一品。出来立てならではの熱々の美味しさをお楽しみください。

大鶏排(ダージーパイ)

台湾夜市の定番グルメ「大鶏排」。香辛料の風味が効いたスパイスと、ジューシーな鶏肉の旨みが特徴で、外はカリッと、中はジューシーな食べ応えが魅力です。台湾夜市の雰囲気を存分にお楽しみいただけます。

台南蝦仁飯(タイナンシャーレンファン)

その台南を代表する名物料理のひとつ「台南蝦仁飯」。香ばしく炒めた小エビの旨味と、甘みとコクのある特製ダレをご飯にたっぷりとかけたシンプルな一杯は、地元の人々に長年愛され続けてきた台南のソウルフードです。

台湾の魅力を持ち帰る ― 充実の台湾物販コーナー

会場内の物販コーナーには、台湾ならではのお土産や雑貨が勢ぞろい。

人気の台湾菓子や調味料、台湾茶、かわいらしい台湾雑貨など、日本にいながら台湾ショッピングを楽しめるラインナップをご用意しています。

ご自宅用はもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりなアイテムが見つかります。

台湾式マッサージで体感する、癒しのひととき

会場内には、本場さながらの台湾式マッサージを体験できる癒しのブースが登場します。

グルメやスイーツを満喫した後は、台湾伝統の手技による心地よい施術で、旅気分のままゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

春の東京スカイツリータウン(R)で、台南の魅力を存分に体感できる特別な台湾祭にぜひご注目ください。

【台湾祭in東京スカイツリータウン(R)2026-台南ランタン祭-】

開催期間：2026年４月4日(土)～5月31日(日) ※雨天決行/荒天時中止

営業時間：平 日 11:00～21:00 (ラストオーダー20:30)

土日祝 10:30～21:30 (ラストオーダー21:00)

※4月29日(水・祝)～5月6日(水・振休)の期間中は、平日も土日祝と同様の営業時間で開催いたします。

入 場 料：無料

場 所：東京スカイツリータウン(R) ４階スカイアリーナ (東京都墨田区押上１丁目１－２)

主 催：台湾祭実行委員会

協 力：台南市、台南市政府農業局、府城普濟燈會

公式サイト：https://taiwan-matsuri.com/202604-skytree/

※内容は状況により予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。

■このリリースに関するお問い合わせ

台湾祭実行委員会 事務局

MAIL：info@taiwan-matsuri.com

T E L：050-1807-6310(受付時間：平日9:30～17:00)