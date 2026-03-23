新作春アニメ『転生したらスライムだった件』第４期、4月4日（土）夜11時より「ABEMA」で配信決定！4月7日（火）夜24時からは最新話の無料配信も！

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新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気異世界転生ファンタジー最新作『転生したらスライムだった件』第4期を、2026年4月4日（土）から毎週土曜日夜11時より配信いたします。

『転生したらスライムだった件』（通称“転スラ”）は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原作：伏瀬氏、漫画：川上泰樹氏によるコミックを原作とした異世界ファンタジー作品で、異世界にスライムとして転生した主人公・リムルが、仲間と共に知恵と度胸で冒険を繰り広げてゆく物語が描かれます。 2018年に初めてテレビアニメ化されると、個性豊かなキャラクターや、さまざまなスキルを駆使した迫力満点のバトルシーンが多くのアニメファンの心を掴み、TVアニメのほか、スピオフアニメや外伝、さらに劇場版まで多くのシリーズを展開。2月27日（金）からはシリーズ初の“海”を舞台に、完全新作ストーリーで贈る新作映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が公開中のほか、2026年4月からはTVアニメ第4期が連続2クールで放送開始。リムルの新たな冒険に注目が集まっています。

「ABEMA」では、『転生したらスライムだった件』第4期を、2026年4月4日（土）から毎週土曜日夜11時より配信開始。また、4月7日（火）からの毎週火曜日夜24時からは、最新話の3日間無料配信も実施いたします。

なお「ABEMA」では、TVアニメシリーズに加え、外伝「コリウスの夢」、OADシリーズ、スピンオフアニメ「転スラ日記」まで関連作を全話配信中です。

ぜひ「ABEMA」で、大人気異世界転生ファンタジー『転生したらスライムだった件』の壮大な冒険をお楽しみください。

■『転生したらスライムだった件』第4期 配信概要

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信開始日時：2026年4月4日（土）から毎週土曜日夜11時より配信

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/420-11

※4月7日（火）から毎週火曜日夜24時より、最新話を3日間無料でお楽しみいただけます。

【第4期 作品概要】

〈INTRODUCTION〉

開国祭を開き、各国と国交を結んだ魔国連邦は、人と魔物が共に暮らせる世界「人魔共栄圏」の実現に向けて歩みだす。

種族の壁を越え、手を取り合い、繁栄していく魔国連邦。

しかし、その裏で魔王リムルの台頭を危険視する者たちがいた。

シルトロッゾ王国五大老の長である元“勇者”グランベル・ロッゾとその孫娘、マリアベル・ロッゾ。

支配による人類守護を掲げるグランベルとマリアベルは策謀を巡らせ、リムルと激突する。

一方、黄金郷エルドラドでは魔王レオンがある目的のために動き出す。

人類の守護者である勇者と、世界を支配する魔王。

様々な思惑が交錯する中、ひとりの“勇者”が目覚めようとしていた――。

譲れない思いを胸に、リムルの次なる戦いが始まる。

＜CAST＞

リムル：岡咲美保／智慧之王：豊口めぐみ／ヴェルドラ：前野智昭／ベニマル：古川 慎／シュナ：千本木彩花／シオン：M・A・O／ソウエイ：江口拓也／ハクロウ：大塚芳忠／リグルド：山本兼平／ゴブタ：泊 明日菜／ランガ：小林親弘／ミリム：日高里菜／ラミリス：春野 杏／ディアブロ：櫻井孝宏／ミョルマイル：青山穣／ルミナス：Lynn／ヒナタ：沼倉愛美／マサユキ：松岡禎丞／グランベル：小野大輔／マリアベル：水瀬いのり／ユウキ：花江夏樹 他

＜STAFF＞

原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー『転生したらスライムだった件』（講談社「月刊少年シリウス」連載）／監督：津田尚克／副監督：安田賢司／監修：中山敦史／シリーズ構成：小川ひとみ／キャラクターデザイン：江畑諒真／モンスターデザイン：岸田隆宏／総作画監督：小峰正頼、山崎秀樹、伊藤智子／美術：スタジオなや／美術監督：佐藤 歩／美術設定：ボワセイユ レミ、佐藤正浩、日高綾美／色彩設計：斉藤麻記／撮影監督：佐藤 洋／グラフィックデザイナー：生原雄次／CGディレクター： 森野浩典／編集：神宮司由美／音響監督：明田川 仁／音楽：R・O・N／OP主題歌「絵空事」藍井エイル／ED主題歌「渇望」CiON／アニメーション制作：エイトビット

公式サイト：https://www.ten-sura.com/anime/tensura

・関連作品も絶賛配信中！

▼TVアニメ第1期～第3期

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/420-11

▼OAD3作品

(C)伏瀬・川上泰樹／講談社

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/420-46

▼外伝『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/420-62

▼スピンオフアニメ『転生したらスライムだった件 転スラ日記』

(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/420-43

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【(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会】

【(C)伏瀬・川上泰樹／講談社】

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■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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