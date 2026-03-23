SCOグループ、アン ミカさん・ヨネダ2000さんを起用した新CMを発表

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、モデル・俳優・歌手のアン ミカさん、芸人のヨネダ2000さんを起用した、歯科医院向けキャッシュレス決済サービス「paylight cashless（ペイライトキャッシュレス）」の新CMを2026年3月23日（月）より公開します。

広告に込めたメッセージ

計7本のCMは、歯科医院の患者さん役のアン ミカさんと、歯科スタッフのヨネダ2000のおふたりが、シェアナンバーワン※の歯科医院向けキャッシュレスサービス「paylight cashless」の特長を伝えていく内容です。

CMのうち「歯科医院に朗報」篇では、歯科スタッフ役を務めるヨネダ2000のおふたりに、患者さん役のアン ミカさんが「決済手数料が1%でみんなが使いやすいこと」「シェアナンバーワンで多くの歯医者さんから信頼されていること」を、アン ミカさんらしい親しみやすく元気溢れるマシンガントークで話しかけ、そのまま去っていきます。残されたヨネダ2000のお二人は、きょとんとした表情で顔を見合わせます。「paylight cashless」のおトクさや信頼性を、コミカルな演出で伝える映像です。

※2026年1月～2月（株）東京商工リサーチ調べ。歯科医院向けキャッシュレスサービス大手競合3社に対してヒアリングベースの調査

撮影エピソード

CM撮影は、アン ミカさんの親しみやすさとヨネダ2000のおふたりの明るさで、非常に和やかな雰囲気の現場となりました。

アン ミカさんは撮影スタッフにも様々な声掛けをしたり、監督と意見交換をしたりする様子が多々見受けられました。アン ミカさん役の裏方スタッフに「たくさんまつ毛を付けてくださってありがとうございます！」とお茶目に話しかける一方で、撮影が始まると「手は降ろした方がいいですか？かしこまりすぎ？」「関西弁のイントネーションで統一します？大事なところは標準語で話しましょうか？」などと、演技の細かい部分まで監督とすり合わせる様子が印象的でした。

ヨネダ2000のお二人は、最初は少し緊張気味の様子でしたが、いざ撮影が始まるとさすがのコンビ仲で明るくテンポよく収録を進めていきます。色違いの医療用スクラブを着用した二人の後ろ姿は、まるで姉妹のようだとスタッフの間でも話題になりました。

アン ミカさん・ヨネダ2000さんの最後の共演カット後には、アン ミカさんが「今日はありがとうございました。これから歯医者さんに行くたびに二人のことを思い出すわ」と声をかけ、スタジオが笑いに包まれたところでクランクアップとなりました。



CM概要

■paylight cashless TVCM 『変えるだけで』篇（15秒、アン ミカさん出演）

https://youtu.be/5Wg6qYLhbD0

3/24 07:00公開

■paylight cashless TVCM 『ええんちゃう』篇（15秒、アン ミカさん出演）

https://youtu.be/4wylVQMvHqE

3/25 07:00公開

■paylight cashless TVCM 『すぐ気づく』篇（15秒、ヨネダ2000さん出演）

https://youtu.be/-Xd-WCfnR5c

3/26 07:00公開

■paylight cashless TVCM 『発声』篇（15秒、ヨネダ2000さん出演）

https://youtu.be/068No0LXJp0

3/27 07:00公開

■paylight cashless TVCM 『たくさんの信頼』篇

（15秒、アン ミカさん・ヨネダ2000さん出演）

https://youtu.be/d7M44oau4qY

3/28 07:00公開

■paylight cashless TVCM 『みんなが使いやすい』篇

（15秒、アン ミカさん・ヨネダ2000さん出演）

https://youtu.be/kbnHjpvruOI

3/29 07:00公開

■paylight cashless TVCM 『歯科医院に朗報』篇

（30秒、アン ミカさん・ヨネダ2000さん出演）

https://youtu.be/c-Hd1JmpDdY

3/30 07:00公開

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■paylight cashlessについて

「paylight cashless」は、SCOグループが提供する歯科医院特化型のキャッシュレス決済ソリューションです。全国19,000件以上の導入実績を誇り、歯科医療現場のDX推進と患者様の利便性向上を両立するサービスとして、多くの医療機関様に支持されています。

最大の特徴は、2026年より改定された業界最安水準の手数料体系です。端末クレジットカード決済手数料を1.00%～に設定し、医院様の経営コスト負担を最小限に抑制。あわせて、支払いサイクルを月1回（月末締め・翌月末払い）へ統一することで、より簡潔で管理しやすい経理環境を実現しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/