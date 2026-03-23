ほっぺがくっつく！「ベリエちゃん」のかわいいプライズが初登場！お友だちとお揃いで持てる「にこっとストラップ」を３月27日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役執行役員：保坂大輔）が展開する、オリジナルブランド「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」オリジナルキャラクター「ベリエちゃん」のプライズゲーム用景品「メゾピアノ にこっとストラップ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて３月27日（金）より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#berrie(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#berrie)

■人気キャラクター「ベリエちゃん」のほっぺがくっつくデザインがかわいい「にこっとストラップ」が初登場！

オリジナルブランド「mezzo piano junior」のオリジナルキャラクター「ベリエちゃん」のプライズが登場。ほっぺが磁石でくっつくデザインの「メゾピアノ にこっとストラップ」全３種を展開いたします。お友だちとお揃いで持てるかわいいストラップです。

「メゾピアノ」プライズゲーム用景品 概要

景品：メゾピアノ にこっとストラップ 全３種

展開期間：2026年３月27日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「メゾピアノ」 プライズゲーム用景品

メゾピアノ にこっとストラップ 全３種

縦10cm

ほっぺが磁石でくっつくデザインのかわいいストラップ。

お友だちとお揃いで持てます。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL.CO.,LTD

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。