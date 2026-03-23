「親と絶縁」「血液交換」「数億円訴訟」…プリンセス天功の規格外人生が明らかに　“2代目引田天功”襲名時の壮絶契約や「18歳で卵子凍結」驚きの人生設計を告白｜『しくじり先生』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を3月20日（金）夜9時30分より放送いたしました。

■「親と絶縁」「血液交換」「数億円訴訟」…プリンセス天功の規格外人生が明らかに

「親と縁を切りなさい」“2代目引田天功”襲名時の壮絶契約にスタジオ騒然

3月20日（金）の放送回では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功による授業・後半戦をお届けしました。 “2代目引田天功”襲名の裏側や、世界進出後に背負うことになった厳しい制約と驚愕のお金事情、そして想像を超える人生設計などが語られました。

後半戦の授業では、先生が“マジシャンアイドル・朝風まり”として活動していた時代の振り返りからスタート。後援会会長が佐川急便創業者・佐川清氏だったことや、歌手デビュー時に「佐川急便のトラックが200台、応援に駆けつけてくれた」など、早くも規格外なエピソードが飛び出しました。そんな中、1980年に“初代引田天功”が急逝。プリンセス天功先生は初代の後援会メンバー約30人に呼び出され、「君が2代目引田天功になりなさい」と告げられます。「自分の名前でデビューしたい」という思いから一度は断ったものの、強く迫られ、最終的に襲名を受け入れることに。襲名にあたって、「親と縁を切りなさい」と言われたことを明かし、契約書には「親と縁を切る」「友だちを作らない」などと書かれていたことも告白しました。「『2代目引田天功を守っていく』という一大決心をしてしまったので、それを全うしなければいけない」という決意のもと、その契約をすべて受け入れたと語りました。

■全身の血液交換で性格が激変！？「人間が変わってしまった」

襲名後、浜名湖で遊覧船を丸ごと爆破する大脱出イリュージョンのオファーを受けた先生。しかし、爆発のタイミングが想定とズレたことで、大量の煙を吸ってしまい緊急搬送されることに。そこで「全身の血液交換」をすることになり、「体の4カ所を麻酔なしで10cmずつ切って、管を通して血液交換をした」と説明しました。スタジオが騒然となる中、「面白いことが一つある」と続けた先生は、「私は小さい頃からいい子でおとなしくて、言うことをよく聞く子だった」と前置きしたうえで、「血液交換をした途端に、人の言うことを聞かなくなった。アクティブになった。わがままになった。人間が変わってしまった」と性格が激変したことを明かし、スタジオ一同をさらに驚愕させました。

■勝手に金髪にして数億円の沙汰！？“世界的イリュージョニスト”を縛ったガチガチ契約

その後、“2代目引田天功”として活躍していた先生は、日本公演を見たウォルト・ディズニー社の関係者からのオファーをきっかけに海外進出を果たします。アメリカのディズニー制作番組で準レギュラーに抜擢されたほか、1989年には「世界最優秀イリュージョン賞（マジシャン・オブ・ザ・イヤー）」を女性として世界で初めて受賞。さらに全米でアニメ化され、バービー人形“プリンセス・バービー・ドール”がミリオンセラーになるなど、数々の成功を収めました。しかし、世界進出の裏では、アメリカとの“ガチガチ契約”に私生活を縛られていたことも明かされました。契約には、「年齢は常に24歳」「髪の色は漆黒」「コンビニやスーパーに自分で行ってはいけない」「日本人と結婚してはならない」などの厳しい条件が並んでいたといい、一同は絶句。そして、「勝手に金髪にして数億円訴訟事件」とまさかの衝撃エピソードも。「日本に帰ってきた時に、みんなが金髪ですごく可愛く見えた。それで金髪にしたら、次の日、アメリカから何億円っていう国際裁判をかけられた」と振り返りました。最終的にはすぐに黒く染め、「カツラでした」と主張して難を逃れたと語り、教室は驚きに包まれました。

■「18歳で卵子凍結」海外セレブとの子どもを出産！？驚きの人生設計を告白「5年後くらいに双子か三つ子が…」

番組終盤では、何度も死にかけた先生が将来のために「18歳で卵子凍結」「将来海外セレブとの子どもを出産するかも？」と告白。日本人の母と、アメリカ人の母がいるという先生は、アメリカの母から「ずっと仕事をしていたら、自分のことが何もできなくなるから、18歳で卵子凍結しておきなさい」と言われたことがきっかけだったといい、「いろんな方が手を挙げてくれた。『ぜひ私の子どもを』と言われている」「5年後くらいに双子か三つ子が生まれたらいいな」と未来の構想を語りました。そこで「セレブは誰？」と質問が飛ぶと、先生からまさかの回答が…。生徒役で出演したタレント・伊集院光が思わず「スケールが違いすぎて、どこからどこまでがオンエアされるか分からない」と困惑する場面もありました。

そのほか、海外スポーツ選手の契約金と比較し、「エンタメはもっとすごい」と明かしたアメリカでの巨額な契約金や、「日本全国6カ所、今7カ所目をやろうとしてる」と語る“埋蔵金”についてなど、すべてに想像を超える衝撃エピソードが連発。まさに規格外な人生を歩むプリンセス天功先生が、命がけの“しくじり”を乗り越えてたどり着いた教訓とは…？本編は配信後7日間、無料で視聴可能です。ぜひ、ご覧ください。

（見逃し配信URL：https://abema.go.link/68iQj）

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

■「ABEMA」について

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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