【SSK公式オンラインショップ限定審判ウェア第5弾】NPBワッペン付き審判帽子の予約販売を開始！

株式会社エスエスケイ

SSK（エスエスケイ）は、SSK公式オンラインショップ限定で『NPBオフィシャル審判ウェア』を発売。第5弾の今回は、NPBワッペン付き審判帽子を新発売。加えて、昨秋の販売で反響が大きかったシャツ・ジャケット・スラックス・シューズを再販します。これでNPB審判と同じアイテムを帽子からシューズまで全身そろえることができます。SSKオンラインショップにて3月21日から4月5日まで予約を受け付け、5月下旬お届け予定です。

NPBオフィシャル審判ウェア

SSKは2005年にNPBセントラル・リーグ、2012年にはセ・パ両リーグ公式審判員ユニフォームのサプライヤー契約を締結。選手だけでなく野球を支える審判員もサポートしています。

NPBワッペン付き審判帽子

SSK公式オンラインショップ限定の審判ウェアシリーズに、NPBワッペン付き審判帽子が新たにラインナップ。これまで同シリーズで展開してきた審判用シャツ、ジャケット、スラックス、シューズに加え、今回の審判帽子発売により、NPB審判と同じアイテムで帽子からシューズまで全身そろえることができます。

カラーはブラック、生地には通気性に優れたナイロン100％素材を採用し、フロントとバックにNPBマークを配置。つばの長さが5cmの主審用、7cmの塁審用、6cmの主審・塁審兼用の3種類を展開。頭囲サイズは53cm～62cmまで幅広く展開します。

NPBワッペン付き審判半袖シャツ

胸と後襟下に刺繡ワッペンのNPBマークを配置したオフィシャル半袖審判シャツ。黒を基調に襟元と脇部分へチャコールカラーを配色した「ブラック」と、夏モデルの「NPブルー」の2種類を展開。吸汗速乾素材を採用し、袖のスライスをなくすことで軽量化を実現。夏モデルのNPブルーには、インサイドプロテクター着用時でも着脱しやすいファスナータイプを採用しています。

NPBワッペン付き審判長袖シャツ

胸と後襟下に刺繡ワッペンのNPBマークを配置したオフィシャル長袖審判シャツ。黒を基調に襟元と脇部分へチャコールカラーを配色した「ブラック」で、半袖シャツよりも厚手の素材を使用。優れた保温性を実現しており、冷え込みが残るナイトゲームや、やや肌寒さを感じる春先の開幕シーズンにおいても、審判員のパフォーマンスを温かくサポートする最適な一枚に仕上がっています。

NPBワッペン付き審判ジャケット

胸元と後襟下に刺繍ワッペンのNPBマークを配置したオフィシャル審判ジャケット。デザインはマットなブラックを基調に、鮮やかなNPブルーのラインをアクセントとして配置。素材は、防風性に加え、軽量性と撥水性に優れた高機能ポリエステルを採用し、球審時にも着用可能なインサイドプロテクター対応。袖は内側のジップで簡単に着脱でき、春先や初夏の暖かい時期には袖を取り外し、半袖として着用可能な2WAY仕様。

審判スラックス（太型・細型）

主審に適した太型と主審・塁審兼用の細型の2種類を展開。カラーは落ち着いたチャコールで、公式試合にふさわしい上品なデザイン。素材には軽量でシワになりにくい高機能ポリエステルを採用し、長時間の試合でも快適な着用感を実現。通気性と速乾性にも優れているため、汗をかく場面でも蒸れにくく、快適に着用できます。ウエスト部分にはアジャスターを備え、体型や動きに合わせた微調整が可能。裾上げテープ付きで、好みに合わせて裾の長さも調整できます※NPBマーク無し。

球審シューズ（サイドラインデザイン）

新形状の保護カバーを採用したミドルカット仕様の球審シューズ。ホワイトラインとシルバーラインの2種類を展開。新形状の保護カバーが、足首から甲にかけての防護性を強化、ファウルチップや接触による衝撃を軽減。また、足首をしっかりサポートするミドルカット仕様で、長時間の立位や中腰姿勢でも安定感を維持し、審判特有の細かな動きにも対応しやすく、疲労軽減にも効果的です。

商品・販売情報

NPBマーク付き審判帽子、NPBマーク付き審判シャツ、NPBマーク付き審判ジャケット、審判スラックス、審判シューズは、SSKオンラインストア限定で3月21日から4月5日まで予約を受付けます。5月下旬頃お届け予定です。

商品情報

主審用帽子（つば5cm,NPBワッペン付き)

フロントとバックにNPBマークを配置したオフィシャル審判帽子です。

PRICE：8,800円(税込)

COLOR：ブラック

SIZE：53～62cm

つば：5cm

塁審用帽子（つば7cm,NPBワッペン付き)

フロントとバックにNPBマークを配置したオフィシャル審判帽子です。

PRICE：8,800円(税込)

COLOR：ブラック

SIZE：53～62cm

つば：7cm

主審・塁審兼用帽子（つば6cm,NPBワッペン付き)

フロントとバックにNPBマークを配置したオフィシャル審判帽子です。

PRICE：8,800円(税込)

COLOR：ブラック

SIZE：53～62cm

つば：6cm

NPBワッペン付き審判半袖シャツ

胸と後襟下に刺繡ワッペンのNPBマークを配置したオフィシャル審判シャツ。

PRICE：17,600円(税込)

COLOR：ブラック,NPブルー

SIZE：M,L,O,XO,XO2

NPBワッペン付き審判長袖シャツ

胸と後襟下に刺繡ワッペンのNPBマークを配置したオフィシャル審判シャツ。

PRICE：18,700円(税込)

COLOR：ブラック

SIZE：M,L,O,XO,XO2

NPBワッペン付き審判ジャケット

胸元と後襟下に刺繍ワッペンのNPBマークを配置したオフィシャル審判ジャケット

PRICE：\30,800(税込)

COLOR：ブラック

SIZE：M,L,O,XO,XO2

審判スラックス（太型）・（細型）

主審に適した太型と主審・塁審兼用の細型の2種類を展開。

PRICE：\19,800(税込)

COLOR：チャコール

SIZE：M,L,O,XO,XO2

球審シューズ（サイドラインデザイン）

ホワイトラインとシルバーラインの2種類を展開。

PRICE：\33,000(税込)

COLOR：ブラック×ホワイト,ブラック×シルバー

SIZE：M,L,O,XO,XO2

SSKは、一般財団法人全日本野球協会（BFJ）と共に、小学生から社会人野球までを網羅した審判員向け講習動画を2022年に作成。野球の普及・発展に欠かすことのできない審判員の成り手を増やすことや審判員の技術向上を目的に、動画を通じて、基本となる動きを分かりやすく伝えるなど審判についての情報発信も行っています。