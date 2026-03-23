日本初インサイトマネジメントクラウド「Centou」から、普段のAIツールから顧客インサイトを呼び出せるMCPサーバーがベータ版として公開

株式会社alma

日本初 (※1) のインサイトマネジメントクラウド「Centou」の開発・提供を行う株式会社alma（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：斎藤孝俊、以下「alma」）は、ClaudeやChatGPT、Cursorなど各種AIツールから、Centou上に蓄積された顧客インサイトを引用できる機能を試験的に公開したことをお知らせいたします。

※1：2026年3月1日～2026年3月23日 自社における「インサイトマネジメント」でのリサーチ結果より

顧客課題へのアクセスしづらさを解消

今回のリリースによって、普段利用しているAIツール各種（ClaudeやChatGPTなど）から、Centou上に蓄積されたインサイトを、呼び出し、生成された成果物に自然な形でインサイトを引用することができるようになります。

業務で、生成AIツールの利用がますます普及する中で、「この方向性でいいのだろうか？」「本当にニーズはあるのだろうか？」など、出力された内容を、顧客インサイトの視点から強力に支援します。

Centouというインサイト基盤から、各従業員がインサイトを引用できるようになることで、自然と組織の目線がそろい、社内の認識の一致、事業成果の最大化にも貢献します。

現在、ベータ版として一部の企業に限定公開しております。ベータ版としてのご利用に協力いただける企業様も、以下のページより募集しております。

■ 利用シーン例

- プロダクト企画のタイミングで、機能案などの方向性を決める場面- プロダクト開発のタイミングで、UIや仕様を具体化する場面- マーケティング業務シーンで、施策の方向性を検討する場面- コピーやクリエイティブなど、よりユーザーや生活者にフィットする形にブラッシュアップする場面

ベータ版を試してみる :https://centou.jp/contact

インサイトマネジメントクラウド「Centou」とは

「Centou」は、ユーザーインタビューや顧客サポートなどで得られた顧客インサイトを管理する、日本初のインサイトマネジメントクラウドです。

ご利用いただいた企業では、使われない機能開発を減らし毎月300万円の開発コスト削減、売上2倍成長、3ヶ月での新規事業立ち上げ、分析効率5倍など、「ユーザー理解をキレイゴトで終わらせない、事業成長に直結する、新しいユーザー理解の方法」として、大きな成果を上げております。

■ Centouのサービス詳細やお問い合わせはこちら

https://centou.jp

Centouについてお問い合わせ :https://centou.jp

■ Centouが目指すもの

これまで一部の人の脳内にしかなかったり、属人的であいまいだった「ユーザーインサイト」を、もっとチームで議論しやすく、アップデートしやすい存在にするためにCentouは誕生しました。

「インサイトを、もっとチームで。」をミッションに、どんな職種、どんな立場でも、ユーザーインサイトを当たり前に活用できる世界を実現します。

Centouについて :https://centou.jp

■ 株式会社almaについて

”DESIGN for ALL”をミッションに2018年に創業。すべての人が「デザイン」を扱えるような未来を目指して、企業内のデザインの裏側を発信・活用できるサービスCocoda、インサイトマネジメントサービスCentou、ブランドマネジメントサービスBrandateをはじめ、さまざまなプロダクトを通して実験を繰り返す企業です。

コーポレートサイト：https://alma-inc.co.jp/