閉じるだけで一気にたためる日傘がリニューアル

株式会社マーナ

https://marna.jp/shop/g/gS512BR/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Qw9eOtCBsb0 ]

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「Shupatto アンブレラ UV」を2026年3月23日よりリニューアル新発売いたします。

「Shupatto アンブレラ」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる長傘です。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構を開発。最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める必要がなく、手を濡らさずにたためる操作性が、2023年5月の発売以降多くのお客様にご支持をいただいております。

建物や乗り物への出入りで頻繁に開閉を繰り返す夏場こそ、「Shupatto アンブレラ」の機構が最適です。今回のリニューアルでは、スムーズな移動を叶える利便性の向上を目指し、骨組みの素材をスチールからグラスファイバーへ変更しました。これにより、従来品と比較して約45gの軽量化を実現。単なる数値の変化だけではなく、傘の上部を軽くすることで全体の重心バランスを整え、数値以上の「軽やかさ」を実感いただけます。

骨組みの素材をグラスファイバーへ

生地の機能は変わらず、UVカット率99.9％・UPF50+、遮光率99.9％。遮熱効果もあり、厳しい日差しや暑さから守ります。また、カラーラインナップは継続し、ファッションに溶け込むホワイト、ブラウン、ブラックの3色。透け感のあるまだら模様の柄や、金属を使用した丈夫で品の良い石突など、細部のデザインもそのままに仕上げました。晴雨兼用で急な雨にも対応しつつ、記録的な猛暑が予想される夏場の外出を、より軽快にサポートします。

製品概要

品名：Shupattoアンブレラ UV 55cm

税込価格：8,800円

サイズ：閉じた状態/約11×80cm、開いた状態/約95×80cm

重量：約400g

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左よりシェルホワイト、パウダーブラウン、シェードブラック柄と石突のデザイン乾燥用ストッパー雨傘としても使える

株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



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