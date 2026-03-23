3/30発売 TJMOOK『SAPIXに通う親子がおうちでやっていること』

株式会社日本入試センター

株式会社日本入試センター（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高宮英郎）が運営する進学塾SAPIXが監修するTJMOOK『SAPIXに通う親子がおうちでやっていること』が、2026年3月30日に株式会社宝島社より刊行されます。

受験に向けて学習量が増えていく子どもたちは、「思うように進まない」「どう勉強するのがよいかわからない」と悩む機会が増えていきます。子どもを支える保護者にも、「サポートの適切な距離感」「声かけの方法」「家庭でできる環境づくり」など不安や迷いがうまれやすくなります。このムックは、そんな親子の悩みをSAPIXメソッドで解消する受験攻略本です。

目次

保護者向け、子ども向けの両開き構成

【保護者向け】

- SAPIXに通わせている親が必ずやっていること- SAPIXに通わせている親でも意外と知らないこと- あなたはどのタイプ？子どもを伸ばす親になるためのセルフ診断

【子ども向け】

- キミの成績を上げるパーソナル診断でベストな勉強スタイルを知ろう！- SAPIXの先生が教える！成績がのびるのは “どっち？” Quiz- “サピっ子”が自然と身につけていること

【SAPIXの紹介】

監修者紹介

- 「だからSAPIX」と言われる5つの特長- SAPIXの授業をのぞき見！- 入室までのリアルロードマップ- SAPIXで手に入る独自のデータと情報網- 保存版 知っておきたいお金のこと- ひと目でわかる！合格までの受験生年間スケジュール保護者向け表紙子ども向け表紙

株式会社日本入試センターが運営する進学塾SAPIXは、1989年の創立以来、論理的な思考力と表現力、そして主体的に学ぶ姿勢の育成を教育理念として掲げてきました。講師自らが作成するオリジナル教材と、少人数制による双方向授業を通じて、難関中学・高校受験において確かな実績を築いています。

書籍情報

タイトル：TJMOOK『SAPIXに通う親子がおうちでやっていること』

発売日：2026年3月30日

刊行：株式会社 宝島社

仕様：A4判／96ページ

ISBN：978-4-299-07691-5

定価：1540円（本体1400円＋税10%）

出版社情報

会社名：株式会社 宝島社

代表取締役社長：関川 誠

本社所在地：東京都千代田区一番町25番地

設立：1971年9月22日

URL：https://tkj.jp/

監修者情報

SAPIX YOZEMI GROUP

株式会社日本入試センター

SAPIX中学部 Webサイト ︓ https://www.sapix.co.jp/