Plug and Play Japan、スタートアップ向け人材事業「Career Plug」を開始

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play）は、グローバル市場への挑戦を目指すスタートアップ向け人材事業「Career Plug（キャリアプラグ）」を開始したことをお知らせします。

Career Plugは、Plug and Playがこれまでベンチャーキャピタルおよびアクセラレーターとして培ってきたグローバルネットワークとスタートアップ支援の知見を活用し、国内外の優秀な人材と成長フェーズにあるスタートアップをつなぐことで、日本発スタートアップの成長加速を阻んできた「ヒト」に係る社会構造的課題の打破を目指す取り組みです。



本事業の開始により、Plug and Playは「投資」「事業機会」「人材」の3領域を一体で支援する体制を構築し、スタートアップ成長を包括的に支援するエコシステムを創成してまいります。

サービスサイト：https://contents-jp.plugandplaytechcenter.com/talent-partnership(https://contents-jp.plugandplaytechcenter.com/talent-partnership)

【背景】

スタートアップの持続的な成長には、「資金」「事業機会」「人材」という3つの要素の充足が不可欠です。Plug and Playはこれまで、ベンチャーキャピタルとしての投資及びアクセラレータープログラムやスタートアップと大企業との連携機会の創出によって、資金と事業機会の面でスタートアップの成長を支援してきました。

一方、国内のスタートアップ・エコシステム全体を俯瞰すると、我が国におけるスタートアップ数や資金供給は拡大しているにも関わらず、海外市場で成長するスタートアップやユニコーンの創出は限られており、その要因として人材面における下記の社会構造課題の影響を認識しています。

・諸外国と比較した際の、転職に対する社会的評価の低さ

・スタートアップへの転職と成功のロールモデル不足

・事業のグローバル展開に貢献できる人材確保の難しさ

私たちは、スタートアップの成長を阻む上記のような課題を解決するべく、今回「Career Plug」を立ち上げて人材領域に参入し、「ヒト」がボトルネックにならないエコシステムへの貢献を目指します。

【Career Plugの特徴】

Career Plugは、これまでPlug and Playが実施してきた資金（VC機能）、事業機会創出（アクセラレーター機能）に加え、以下の強みを軸に、スタートアップの成長フェーズ全体で事業戦略・組織設計と連動しながら、一気通貫した伴走型支援を実現します。

１.スタートアップファースト型の人材支援

Career Plugは、VCおよびアクセラレーターとしてスタートアップの成長を見てきたPlug and Playの知見を活かし、スタートアップの成長フェーズに合わせ、エンジニアはもとより経営企画、事業開発、CxOクラスなど、網羅的な領域から適切なタイミングで組織の中核を担う人材支援を行います。

２.グローバル人材の獲得サポート

Plug and Playが支援するスタートアップの多くは、グローバル市場での成長を目指してきました。Career Plugでは、Plug and Playが有する世界60カ所以上の拠点ネットワークと経験を活かし、海外採用支援やグローバル志向人材とのマッチング等、スタートアップがグローバル市場で成功するための人材基盤構築を支援します。

なお、将来的にはスタートアップ・エコシステムコミュニティへの貢献、及び人材接点拡大を図り、企業や大学への人材提供やそのための組織・連携座組構築など、イベントの実施も含め継続的な情報発信を進めていく予定です。

■弊社CEO Phillip Vincentより

日本のイノベーションエコシステムは、この数年で着実に前進してきました。一方で、持続的な成長という観点では、まだ発展途上の段階にあると私たちは考えています。資金調達の環境やスタートアップの数は拡大し、大企業や大学、研究機関との連携も進みつつあります。しかし、その成長を本当の意味で支える「人材」の流動と循環は、依然として十分とは言えません。

Plug and Playはこれまで、投資、アクセラレーション、オープンイノベーションを通じて、スタートアップ、大企業、研究機関をつなぐプラットフォームを構築してきました。Career Plug は、その中でこれまで十分にカバーできていなかった「人材」という領域を担う、新たな取り組みです。人材が適切なタイミングで適切な場所に接続されることで、事業の成長スピードは大きく変わります。Career Plugを通じて、人材・資金・協業機会が循環するエコシステムをより立体的に進化させ、日本から世界に挑戦するスタートアップの成長を、長期的な視点で支えていきたいと考えています。

■Manager, Talent Partnerships : 佐伯 叡一より

私自身、10年以上にわたり、エージェント、事業会社、独立、そして現在はVCという立場から多くのスタートアップと向き合ってきました。その経験を通じて、事業の成長は「誰と、どのタイミングでチームを組めたか」によって大きく左右されると、強く実感しています。

一方で、スタートアップにとって採用は重要でありながらも、常に十分な時間や思考を割けるテーマとは限りません。その結果、「本来このフェーズで必要だった人材」との出会いを逃してしまうケースも少なくありません。そうした小さなズレが、事業や組織の成長スピードに影響を与えてしまう現実を、現場で見てきました。

Career Plug は、こうした課題意識から生まれた事業です。単にスキルや条件を軸に人材を紹介するのではなく、事業フェーズやチームの状況、経営が求める判断や役割までを踏まえた上で、「今、本当に必要な人材」との出会いをつくることを大切にしています。

Plug and Playが持つグローバルなネットワークと、私自身がこれまで培ってきた現場視点を掛け合わせることで、スタートアップと人材の双方にとって納得感のある選択肢を増やし、日本のスタートアップエコシステムの持続的な成長に貢献していきたいと考えています。

Plug and Playについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーションプラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向け、スタートアップ探索から事業化支援まで伴走型の支援を提供するとともに、アクセラレータープログラムおよびベンチャーキャピタル機能を通じて、年間250社を超えるスタートアップへの投資を行っています。

【Plug and Play Japan 会社概要】

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：https://japan.plugandplaytechcenter.com