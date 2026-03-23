【aim札幌店】　3月限定お得なブライダル・ソロキャンペーン, フェア情報！

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有限会社三景スタジオ

・3月キャンペーン　(フォトウェディング)















1）1Dayプラン


トレンドコレクション追加料金なし&5月以降撮影で\5,000OFF


2）ハーフデイプランもお得になるチャンス！


5月以降撮影で\10,000OFF


3）Original PLAN　新登場！


・お嫁様Original衣装1着


・SNS画像データ（手書きデザイン入り）※オリジナルプラン限定


・お婿様衣装1着（指定衣装より選択）


・お嫁様ヘアメイク


・全カットデータ40カット


・アクセサリー&小物レンタル


4）条件達成でさらにお得になります


当日契約で10％OFF


口コミ特典でプラン料金から\5,000OFF




・2月キャンペーン(ソロウェディング)











1）全プラン対象！


初回来店&当日契約でお会計金額から10,000円オフ


2）毎月3名様限定


キャンペーンプラン19,800円～


3）アルバム購入&アルバムプランご契約の方対象


ドレス1着プレゼント


4）口コミ投稿で\5,000OFF





カウンセリング参加方法


事前予約制になります。


下記HPのご予約フォームよりご予約いただけます。［24時間受付中］



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