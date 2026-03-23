【aim札幌店】 3月限定お得なブライダル・ソロキャンペーン, フェア情報！
有限会社三景スタジオ
・3月キャンペーン (フォトウェディング)
1）1Dayプラン
トレンドコレクション追加料金なし&5月以降撮影で\5,000OFF
2）ハーフデイプランもお得になるチャンス！
5月以降撮影で\10,000OFF
3）Original PLAN 新登場！
・お嫁様Original衣装1着
・SNS画像データ（手書きデザイン入り）※オリジナルプラン限定
・お婿様衣装1着（指定衣装より選択）
・お嫁様ヘアメイク
・全カットデータ40カット
・アクセサリー&小物レンタル
4）条件達成でさらにお得になります
当日契約で10％OFF
口コミ特典でプラン料金から\5,000OFF
・2月キャンペーン(ソロウェディング)
1）全プラン対象！
初回来店&当日契約でお会計金額から10,000円オフ
2）毎月3名様限定
キャンペーンプラン19,800円～
3）アルバム購入&アルバムプランご契約の方対象
ドレス1着プレゼント
4）口コミ投稿で\5,000OFF
カウンセリング参加方法
事前予約制になります。
下記HPのご予約フォームよりご予約いただけます。［24時間受付中］
creative photo studio aim札幌店
〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F
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