当社初のシェアオフィス第一弾「NOW/HERE新宿四谷」4月部分開業

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島一暢）は、当社初のシェアオフィスブランド「NOW/HERE（ノーウェア）」より、「NOW/HERE新宿四谷」を本年6月のグランドオープンに先立ち、４月に部分開業することをお知らせいたします。

「NOW/HERE」は、当社がこれまで手掛けたオフィスやレジデンスにおける空間づくりへのこだわりを凝縮・発展させた新ブランドです。「あしたも行きたくなるオフィス」をコンセプトに、「GATHERING / WELLNESS/ BOOST / PRIDE 」の4つのバリューを軸とし、デザイン性や機能性にこだわった共用ラウンジや専用個室などを備えた、１人から多人数まで入居可能なシェアオフィスを提供してまいります。

■NOW/HERE新宿四谷」の特徴

「NOW/HERE新宿四谷」は、全８フロアからなるシェアオフィスです。１階および６階には、合計300平方メートル を超える共用ラウンジを設けています。２～４階は、２席から２０席まで対応可能な専用個室を配置。５階・７階・８階は、１フロア１テナント専用のハーフセットアップオフィスとし、用途や規模に応じた多様な働き方に対応しています。１階ラウンジには暖炉、６階ラウンジにはアクアリウムを設け、他では味わえない特別な空間を演出しています。また、会議室や多数のWEBブースを備え、打ち合わせやオンライン会議にも対応可能です。さらに、６階には屋上テラスも設けています。

■提供する設備・サービス（一部）

■利用プラン

共用スペーステラス会議室アクアリウムインテリア暖炉WEBブース有人受付ドリンクサービスオリジナルフレグランス

利用プランには「ルームプラン（完全個室・２～４階）」と「ラウンジプラン（法人登記可）」及び「１フロアハーフセットアップオフィス（５，７，８階）」の三種類をご用意しています。

○ルームプラン（完全個室・２～４階）

1～10名以上のご利用人数に合わせて広さを選べる完全個室プラン。共用ラウンジや会議室も利用可能で、個室での法人登記が可能です。

○ラウンジプラン（法人登記可）

開放的なラウンジで、働く場所を自由に選べるプラン。法人登記が可能で、個別の郵便ポストもあり社名表示ができます。

〇１フロアハーフセットアップオフィス(５，７，８階)

専用会議室や多数のWEBブース、専用パントリー等を備えた、フロアセキュリティ完備の1フロア１テナント専用オフィスプラン。セットアップ済みの専用ラウンジを備え、オフィスエリアについては自由にレイアウトが可能です。

■各フロアレイアウト

１階ラウンジ

シェアオフィスフロア（３階）

６階ラウンジ

１フロアハーフセットアップオフィス（７階）

※１テナント専用

■NOW/HEREの4つのバリュー

日々の業務に、ささやかな高揚感と快適さを。『NOW/HERE』の空間は、4つのバリューを通じて働く人々に寄り添います。

01 ｜ GATHERING

オンラインでは得られない、

対面ならではの偶発的な出会いや

新たなアイデアが生まれる

02 ｜ BOOST

周囲を気にせず、

個人の集中力が最大限に引き出される

03 ｜ WELLNESS

グリーンによる癒しや

フレグランスによるリラックス効果など、

五感にやさしい空間で健康的に働ける

04 ｜ PRIDE

アートや暖炉、アクアリウムなどが彩る空間は、

働くほどに愛着が湧き、誰かを招きたくなる

■NOW/HEREについて

リモートワークの普及により、働く場所の自由度が高まり、どこでも働ける時代が到来しました。これに伴い、働き方の価値観や優先順位は一人ひとり異なり、仕事と生活のバランス、コミュニケーションのあり方、集中できる環境など、オフィスに求められる役割も多様化しています。

『NOW/HERE』は、こうした変化に対応し、働く場を選ぶ時代にふさわしい新しいオフィスのスタンダードを目指します。ブランド名には、“Nowhere（どこにもない・ここにしかない）”と“Now Here（いまここにいる）”という2つの意味を持ち、「ここにしかない、リアルならではの体験を叶えるオフィス」を届けたいという想いが込められています。

個人の働き方に寄り添いながらも、チームの創造性やつながりを育む空間設計を通じて、柔軟性と快適性の両立を図ります。

「あしたも、行きたくなるオフィスを。」NOW/HEREは、これからの時代に選ばれるオフィスとして、働く人々に新たな価値を提供していきます。

■NOW/HEREラインナップ

NOW/HERE四ツ谷坂町

物件HPはこちら

https://nowhere-office.jp/lp/shinjuku-yotsuya/

2026年4月部分開業（予定）

NOW/HERE北新宿

物件HPはこちら

https://nowhere-office.jp/lp/shinjuku-north/

2026年5月開業 （予定）

NOW/HERE横浜関内

物件HPはこちら

https://nowhere-office.jp/lineup/yokohama-kannai.html

2026年4月開業 （予定）

NOW/HERE WEBサイト :https://nowhere-office.jp/