土日祝日限定イベント「aimmeガチャ」復活！3月は来店がお得なキャンペーンを開催

有限会社三景スタジオ

本イベントは、オープン時や衣装展示会の際に実施し、多くのお客様からご好評をいただいた企画で、このたび期間限定で復活！



期間中、土日祝日にご来店＋ご契約いただいたお客様を対象に、

韓国コスメや大人気ブランドコスメ、ヘアブラシなどなど...

嬉しい豪華賞品 をご用意特典をご用意しております。

【イベント概要】

■イベント名：aimmeガチャ

■開催期間：2026年3月 土日祝日

■対象：期間中にaimme東京池袋店へご来店＋ご契約のお客様

（2027年成人・2028年成人／2027年卒業）

■内容：ガチャガチャによる豪華賞品プレゼント

池袋エリアはフォトスタジオや振袖ショップが集まるエリアであり、複数店舗を比較検討されるお客様も多くいらっしゃいます。

aimme東京池袋店では、午前中にご来店いただき、その後他店舗を比較検討できる来店導線をご提案しており、効率的なスタジオ見学が可能です

また、aimmeではオリジナルデザインの振袖や衣装を多数展開しており、数量限定の衣装も多く取り扱っております。

人気衣装は早期に予約が埋まることも多く、3月は限定キャンペーンとあわせて、早めのご来店・ご検討をおすすめしております。



ぜひこの機会に、aimme東京池袋店へご来店ください。

開催店舗

aimme東京池袋店（店舗限定開催）

店舗概要

■オープン日

2025年11月27日（火）

■所在地

東京都豊島区南池袋1丁目21－4

繁昌社南池袋ビル8階

■サービス内容

振袖レンタル、卒業袴レンタル、成人式前撮り・後撮り、卒業袴撮影・オリジナルドレスレンタル

公式サイト：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro