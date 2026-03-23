中国電力ネットワーク、キーコンセプト「その瞬間のつながりを、未来へ。」を体現する新企業ブランドCMを公開。注目の俳優・藤崎ゆみあ さんが、希望あふれる未来を先導する姿を描く

中国電力ネットワーク株式会社

中国電力ネットワーク株式会社（本社：広島市中区、代表取締役社長：長谷川 宏之）は、新キーコンセプト「その瞬間のつながりを、未来へ。」を表現した新企業ブランドCMを制作いたしました。

地域の送配電事業者である当社は、電気を通じて、地域の皆さまとすべての瞬間でつながっています。本ＣＭは、目には見えないけれど日常を支え続ける「電気の存在」に気づいていただくこと、そして電気を届ける企業として当社の姿勢をお伝えすることを目的としています。

本ＣＭには、広島県出身で今注目を集める俳優・藤崎ゆみあさんが出演。イメージキャラクターとして、地域の生活者を先導し、未来へとつないでいく当社の姿勢を体現していただきました。

「藤崎ゆみあ 電気がある」篇では電気が導く未来への期待感を、「藤崎ゆみあ 電気は支える」篇では幸せや喜びの瞬間を支える当社の役割を表現。光のラインに導かれ未来へ駆け出す人々の姿を、CGやスローモーションを織り交ぜた映像表現で、光が未来の街へつながっていく様子とともに描いています。

本CMは、2026年3月3日（火）より放映された「藤崎ゆみあ 電気がある」篇を皮切りに、3月23日（月）より「藤崎ゆみあ 電気は支える」篇を公開しております。

１．新ブランドCM

幸せな瞬間、喜びの瞬間。毎日のあらゆる「瞬間」に寄り添う電気。その見えない存在が暮らしを支え、未来へつないでいく力を、光のラインで表現しました。希望ある未来へ向かう人々を導く存在として、当社の想いを藤崎ゆみあさんに表現していただいています。

■企業CM「藤崎ゆみあ 電気がある」篇 15秒

視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=JXwhLTAgW3s

■企業CM「藤崎ゆみあ 電気は支える」篇 30秒

視聴URL：https://youtu.be/sHCwMkGXLa4?si=CMx8crvF094IOzNe

２. 出演者情報・コメント

藤崎ゆみあ（ふじさき ゆみあ）

2008年生まれ、広島県出身。

Netflix『パレード』で俳優デビュー。NTV『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』で連続ドラマ初出演。

その後、第102回全国高校サッカー選手権大会19代目応援マネージャーを務めた。現在配信中のNetflixシリーズ『イクサガミ』ではヒロイン香月双葉役を演じ、注目を浴びた。

その他の出演作に、NHK『藤子・F・不二雄 SF短編ドラマ』シーズン3、TBS『イグナイト 法の無法者』、NHK『照子と瑠衣』、TSS・開局50周年記念ドラマ『未来電車』。

藤崎ゆみあさんからのメッセージ

広島に住んでいた頃、日々の暮らしを支えていただいていた一人として、今回CM出演のご縁をいただけたことをとても嬉しく思っています！

撮影では、街全体を照らす電気のありがたさを改めて実感しました。

さまざまな人の暮らしが電気を通じてつながっていく、その温かな想いを受け取った時間でした。

３. 放送・公開スケジュール

本 編： 2026年3月3日（火）より放映開始

放映エリア： 中国地方5県

特設サイト：https://www.energia.co.jp/nw/company/special/yumemiruashita/index.html

４．会社概要

社 名： 中国電力ネットワーク株式会社

所在地： 広島県広島市中区小町4番33号

代表者： 代表取締役社長 長谷川 宏之

＜参考＞

中国電力ネットワークグループの「経営理念」および「経営ビジョン2040」、「新キーコンセプト」について

当社を取り巻く経営環境が大きく変化する中、中国電力ネットワークグループ一体となって、変化に対応し力強く成長していくため、「経営理念」を新たに策定するとともに、2040年度をターゲットとした「経営ビジョン2040」を取りまとめました。

新たな経営理念と経営ビジョンのもと、持続可能な社会の実現を目指します。

「その瞬間のつながりを、未来へ。」は当社の姿勢を表現したキーコンセプトです。

詳細はこちら

https://www.energia.co.jp/nw/company/guide/identity/