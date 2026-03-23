【韓国Z世代のリアル】韓国発「hijjoo」が贈る春のニューコレクション。自分らしさを解き放つ、ポップでキッチュな最旬ルックが遂に解禁！

株式会社シックスティーパーセント

韓国のZ世代を中心に熱狂的な支持を集める「hijjoo」は、日常の中に「自分だけの特別」をプラスする、ポップでキッチュなスタイルを提案するブランドです。 自由なカラー使いと、どこか懐かしさを感じるY2Kムードを現代的に再解釈したデザインが特徴。今回の春コレクションでは、纏うだけで心が躍るようなプレイフルなアイテムを多数展開いたします。

2026年3月23日(月) 12:00より、待望の春の新作発売を記念したスペシャル企画展を開催いたします。今シーズンのトレンドを凝縮した新作から、根強い人気を誇るアーカイブアイテムまで、特別な価格でお届けする7日間です。

hijjooの服を通じて、誰かの真似ではない『自分らしい可愛さ』を誇らしげに表現してほしい。そんな想いで今回の春コレクションを準備しました。春の柔らかな日差しに映える鮮やかなカラーと、細部までこだわり抜いたディテールをぜひ楽しんでください。この7日間が、皆様のクローゼットをより輝かせる魔法のような時間になることを願っています。

■キャンペーン概要

セール期間：2026年3月23日（月）12:00 ～ 3月30日（月）23:59

■イベント特典：

１）全商品 5% OFF

２）新作（50商品） 15% OFF

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-hijjoo-limited-sale_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-hijjoo-limited-sale_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/hi_jjoo/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP