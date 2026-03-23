【創業10年目】株式会社レプスが採用ページを全面リニューアル。100%のAI導入、月平均残業3.47時間など、組織の「実態データ」を初公開

株式会社レプス

システム開発・プロダクト制作を行う株式会社レプス（本社：京都市中京区御池通堺町西入御所八幡町231 SHICATA QUATORZE BLDG 8F、代表取締役：堀 公亮、以下「レプス」）は、2026年3月23日、採用ページを全面リニューアルいたしました。創業10年目を迎えるにあたり、新たな採用コンセプト「誇れる仕事で、未来を切り拓く。/ Pride in Work, Steady in Progress.」を策定。あわせて、効率的な働き方を裏付ける「数字で見るレプス」を初公開したことをお知らせいたします。

採用ページの新コンセプト：「誇れる仕事で、未来を切り拓く。/ Pride in Work, Steady in Progress.」

■採用ページリニューアルの背景

レプスは創業以来、「たのしさ・プロ意識・相手目線」を大切にし、少数精鋭のチームで数多くのプロダクトを世に送り出してきました。10年目という節目にあたり、私たちが持つものづくりへの情熱や、プロダクト開発への誠実な姿勢をより正しく伝え、共鳴する仲間を募るべく、この度のリニューアルに至りました。

■新コンセプト：「誇れる仕事で、未来を切り拓く。」

新しいキャッチフレーズには、目の前の仕事に深く熱中し、自らが納得できるクオリティを追求することが、結果として個人のキャリア（未来）を切り拓いていくという信念を込めています。 英語表記の 「Pride in Work, Steady in Progress.」 には、派手な跳躍ではなく、プロとしての誇りを胸に、着実な歩み（Progress）をたのしむチームでありたいという想いを反映しました。

■初公開コンテンツ「数字で見るレプス」

今回のリニューアルでは、求職者が最も気になる「組織の実態」を透明性高く公開いたしました。（2026年3月時点の情報）

- 月間平均残業時間：3.47時間（徹底した効率化と高い生産性）- 業務へのAI導入率：100%（最新技術を積極的に活用する風土）- 年間休日：126日（オン・オフのメリハリを重視）- 男女比率：60%・40%（性別を問わず活躍できるフラットな組織）- 中途採用比率：100%（多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナル集団）

これらの数字は、限られた時間内で最高の成果を出すプロ意識と、それを支える最新ツールへの積極投資の結果です。

■代表取締役 堀 公亮 よりメッセージ

「レプスが創業から10年間、一貫して大切にしてきたのは『真摯に仕事と向き合うこと』です。私たちは、いたずらに規模を追うのではなく、メンバー一人ひとりが仕事に熱中し、確かな手応えを感じられる環境であることを最優先してきました。

今回公開した『残業3.47時間』や『AI導入率100%』といった数字は、私たちが10年かけて積み上げてきた、プロフェッショナルとしての自律と、互いへの信頼の証です。

派手なパフォーマンスはいらない。けれど、内側には確かな熱量を持ち、妥協のない仕事を積み上げていきたい。そんな『静かな情熱』を持つ方にとって、レプスが人生の『意味あるステージ』となることを願っています。共に、次の10年を創っていきましょう。」

■リニューアルサイト

リニューアルした採用ページURL ： https://lep.jp/careers/

【会社概要】

社名： 株式会社レプス

代表者： 代表取締役 堀 公亮

所在地：

（京都本社）〒604-0825 京都府京都市中京区御所八幡町231 SHICATA QUATORZE BLDG 8F

（東京支社）〒107-0062 東京都港区南青山5-4-35 901

事業内容：

不動産特定共同事業法（不特法）システムの開発・提供、Web制作・システム開発等

URL： https://lep.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社レプス 管理部 広報チーム

Email：public-relations[ｱｯﾄﾏｰｸ]lep.jp

https://lep.jp/contact/