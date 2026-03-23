T-NEXT、タイのタクシン一族が運営する「OBON CORPORATION」とタイ国内における「とんかつ成蔵」のマスターライセンス契約を締結

株式会社T-NEXT

株式会社T-NEXT（本社︓東京都港区、グループ代表 CEO︓高橋 憲明、以下「T-NEXT」という）は、

タイのタクシン一族（以下「タクシン一族」という）が運営する「OBON CORPORATION CO., LTD.」（本拠地：タイバンコク、以下「OBON社」という）とタイ国内において「とんかつ成蔵」のマスターライセンス契約を締結したことをお知らせます。

■背景と目的

T-NEXTは、「食で世界を幸せに」をビジョンとしてかかげ、人類にフードコンテンツを通して貢献することを使命とするフードコンテンツプラットフォーマーです。創業以来、ラーメン、スイーツ、焼き鳥、和牛、カレーなど、日本を代表する多彩な一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界各国の有力企業との提携を通じて、現地市場でのブランド浸透と価値向上を実現してきました。T-NEXTは、「フードコンテンツ」をビジネスの主軸とし、世界中の食の価値をつなぐプラットフォーマーとして、今後、世界各国で数百のパートナーと提携する見込みです。

一方、タクシン一族は、通信・デジタル分野を中核に成長してきた、タイ有数の財閥系企業グループです。携帯通信最大手であるAIS社を擁するなど、国内において強固な事業基盤と高い影響力を有する一方、近年ではその資本力とネットワークを背景に、飲食・小売・サービス分野へも事業領域を拡大しています。特に、外食事業においては、複数の業態・ブランドの展開を通じて豊富な運営実績を蓄積しており、都市部から地方まで幅広いエリアをカバーする展開力と、安定したオペレーション力を強みとしています。

両社は、今回のマスターライセンス契約を通じて、T-NEXTが有する日本発飲食ブランドの企画力・商品開発力と、タクシン一族の持つ現地における事業基盤、ネットワーク、ならびに飲食事業の運営ノウハウを掛け合わせることで、タイ市場における「とんかつ成蔵」の価値最大化と、持続的な事業成長の実現を目指してまいります。

■今後の展開

今回のマスターライセンス契約を機に、両社は、日本を代表するとんかつブランド「とんかつ成蔵」を、タイ市場におけるトップクラスのとんかつブランドへと成長させるべく、共同で展開戦略を推進してまいります。タクシン一族は、タイ国内において長年培ってきた強固な事業基盤、幅広いネットワーク、ならびに飲食事業における運営力・展開力を活かし、ブランドの認知拡大と店舗展開を加速させてまいります。一方、T-NEXTは、「とんかつ成蔵」が日本国内で築き上げてきたブランド価値、商品開発力、ならびに高品質なオペレーション構築ノウハウを最大限に活用し、現地におけるブランドの正統性とクオリティの維持・向上を強力に支援してまいります。

また、両社はすでに日本を代表するラーメンブランド「中華蕎麦とみ田」において、タイ国内での展開を成功させており、バンコクを代表する大型商業施設「Central World Shopping Center」に出店した同店舗は、オープン直後から多くの来店客や著名人、メディアの注目を集め、連日行列ができる大人気店へと成長しています。今回の「とんかつ成蔵」においても、この「中華蕎麦とみ田」で培ってきた両社の協業実績や成功ノウハウを最大限に活かし、その強みを融合させることで、タイにおける新たなとんかつ文化の定着と市場創出を目指します。

なお、両社は今後の市場動向や消費者ニーズを見極めながら、「とんかつ成蔵」に続くT-NEXT保有の日本発飲食ブランドについても、将来的な導入可能性を視野に入れた協議を進めていく方針です。これにより、タイ市場において中長期的な視点でのブランドポートフォリオの構築を図り、持続的かつ戦略的な事業成長の実現を目指してまいります。

私たちT-NEXTは「フードコンテンツプラットフォーム事業」を本業とし、世界中で事業を展開することで、米国のNASDAQ市場にIPOさせ、株式時価総額1,000億ドル（約15兆円）を超える企業価値を目指すと共に、全人類の幸せに貢献してまいります。

■ブランド概要

「とんかつ成蔵」

住所 ： 東京都杉並区成田東4-33-9

オーナー ： 三谷 成藏

URL ： https://tonkatsu-narikura.com/

9年連続ミシュラン掲載、食べログでもとんかつ店ランキングで日本一を獲得する等、多くの受賞歴を持つとんかつの名店

■OBON社_概要

企業名 ： OBON CORPORATION CO., LTD.

住 所 ： 8/6, Soi Pattanakarn 30, Pattanakarn Road, Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand

代表者 ： Mr. Ratanaphon Wongnapachant

URL ： www.obon.co.th

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社T-NEXT

担当 ： 広報

TEL ： 03-4588-4253

MAIL ： info@tnext.jp

■会社概要

社名 ： 株式会社T-NEXT

所在地 ： 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

代表 ： グループ代表 CEO 高橋 憲明

URL ： https://tnext.jp/

事業内容 ： T-NEXTは、日本及び全世界のフードコンテンツの一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界市場でビジネスを展開するフードコンテンツカンパニーです。「フードコンテンツプラットフォーム」事業を本業とし、壮大なビジョンを掲げて、世界No.1のフードコンテンツ・プラットフォームカンパニーを目指してまいります。