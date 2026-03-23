【ABEMA】仲村宗悟の“怖すぎる”イラストに悲鳴！？『サザエさん』タマの独特な絵にスタジオ大爆笑！ハライチ・岩井、名推理を披露するも痛恨のミス…｜『SHIBUYA ANIME BASE』#79

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年3月13日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#79を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

今回はゲストにお笑い芸人の天津飯大郎を迎え、「春のアニメクイズ大会」と題して、人気アニメにまつわるさまざまな難問・奇問にスタジオ陣が挑戦。クイズの進行はレギュラーゲストで声優の仲村宗悟が務めました。

番組冒頭、本クイズ大会の“実行委員長”として、アニメ『魔術師クノンは見えている』でクノン・グリオン役を務める声優・早見沙織がVTRで登場し、大会が華々しくスタート。さっそく早見から「クノンが最もよく使う水魔術の名前は？」という難問が出され、正解である「ア・オリ」を誰も導き出せず、スタジオは初回から大苦戦。しかし、正解者には豪華賞品「高級いちご（クイーンズストロベリー）」が用意されていることが発表されると、スタジオの熱気は一気に高まりました。

続いて、アニメ『【推しの子】』の早押し問題では「作中で話題になった、ある方のパロディと思われるシーンは？」という出題に対し、天津飯大郎が「ひろゆき！」と見事正解。アニメ内に登場した“ひろゆき風”キャラクターの映像が流れると、ご本人からも「それってあなたの感想ですよね」と引用ポストされたという裏話も明かされ、スタジオは大いに盛り上がりました。

続いての「猫キャラといえば？」というアンケートにまつわるクイズでは、レギュラーゲストの仲村宗悟が「僕が思う猫キャラ」を自作のフリップイラストで出題。しかし、披露された絵の鼻の描写があまりにも独特だったため、天津飯大郎やハライチ・岩井から「え、何これ！？」「鼻が怖すぎるんだけど！」と悲鳴に近いツッコミが殺到。正解は『サザエさん』のタマでしたが、仲村の画伯ぶりにスタジオは大爆笑に包まれました。

さらに、アニメ『姫様“拷問”の時間です』からの出題では、「姫様が拷問のために作られている料理は？」という問題に岩井が「（姫様が）前日食べてるんだっていう。中華の中でもあっさりしてる」と見事な考察と名推理を披露するも、フリップには「八宝菜」と書いて痛恨の不正解（正解はチャーハン）。

番組中盤では、現在大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』を大特集。宣伝アンバサダーを務める平愛梨、アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）からのVTRクイズが出題されました。平愛梨からの「私が一番好きなひみつ道具は何でしょう？」という問題の正解は「スケスケ望遠鏡」。その理由について平が、「子どもたちが見えない空間でどうやって授業を受けてるのかとか、時に夫（プロサッカー選手・長友佑都）が、私が居なくて先に帰宅した時、何をしているのか（笑）」と、家族のプライベートを監視したいという斜め上すぎる願望を明かすと、すかさずアルコ＆ピースの2人から「落ち着かねえな！」とツッコミが入り、笑いを誘いました。

番組後半では、再び実行委員長の早見沙織から『魔術師クノンは見えている』に関するクイズが出題。水魔術「ア・オリ」が生み出したあるもの（正解：ウォーターベッド）を当てる問題では、天津飯大郎が見事「ベッド」と回答し正解します。しかし、「四角い」「あれに入れたい」「真空」という早見の独特すぎるヒントからクノンの大好物を当てる問題（正解：ベーコン）では、岩井らが「食パン」「バター」などと答えて撃沈となりました。

ほかにも、犬のキャラクターが登場するアニメを挙げるリスニング問題で岩井が「ドラえもん（のび太のお尻を齧るブルドッグ）」と珍解答を絞り出すなど、天津飯大郎と岩井による熾烈なトップ争いが繰り広げられます。最終決戦では岩井が立て続けに正解し同点に追いつく白熱の展開に。しかし、決着をつけるための最終問題「今日の『SHIBUYA ANIME BASE』は第何回？」が出題されると全員が不正解を連発。放送時間ギリギリとなり、仲村が「結果…終わりです。来週はお休みです！さようならー！」と強引に番組を締めくくりましたが、一同より「ひどい終わらせ方なんだけど（笑）」「時間配分どうなってんの（笑）」などとの猛ツッコミが飛び出し、生放送ならではのドタバタ劇のまま、大爆笑の中で番組は幕を閉じました。

なお、この勝負の行方は、ABEMAアニメ公式TikTokにて公開中です。果たして高級いちごを手にしたのは誰なのか…！？ぜひご覧ください。

（URL：https://www.tiktok.com/@abema_anime/video/7618833968128888065）

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#79

放送日：2026年 3月13日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/jTstg(https://abema.go.link/jTstg)

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

アシスタント：徳井青空

レギュラーゲスト：仲村宗悟

ゲスト：天津飯大郎

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：久保ユリカ「Poppin Bambi」

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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