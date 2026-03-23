「アース製薬」×『進撃の巨人』 強力タッグで快適な暮らしをサポート！
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年3月に「ゴキジェットプロ 進撃デザイン」を、100円ショップ「DAISO」にて順次発売します。
ゴキジェットプロ 進撃デザイン
虫ケア用品のさらなる活性化には、若年層へのアプローチが不可欠です。そこで当社は、この課題に対する新たな切り札として、ゴキブリ対策製品としてブランド認知度の高い『ゴキジェットプロ』と、世界累計発行部数1億4000万部を突破した『進撃の巨人』のタッグを実現させました。『進撃の巨人』は今回ターゲットである10代から30代の若年層から支持を得ており、新たな顧客層の獲得に大きな可能性を秘めています。本製品を若年層の利用頻度が高いDAISOにて展開することで、これまでゴキブリ対策を講じていなかった層へも、ゴキジェットプロの「秒速ノックダウン」性能を訴求するきっかけを創出します。このコラボレーションを通じて、若年層を中心とした新規顧客を獲得し、より多くのお客様の快適な暮らしに貢献します。
【製品特長】
「ゴキジェットプロ 進撃デザイン」は、人気漫画の世界観を表現した特別デザインを採用しつつ、「ゴキジェットプロ」の核となる駆除性能を備えています。
- 速効効果による秒速ノックダウン
有効成分イミプロトリンの速効効果により、ゴキブリを秒速ノックダウンさせ、逃げる余裕を与えずに駆除します。
- 強力ジェット噴射でゴキブリを瞬時に駆除
強力ジェット噴射で直接噴射するため、ゴキブリに向けて噴射しやすく、逃げる余裕を与えません。
【製品概要】
製品名：デザイン1（エレン）
販売名：ゴキジェットPJ
分類：防除用医薬部外品
効能効果：ゴキブリの駆除
内容量：200mL
価格：500円（税込550円）
発売日（メーカー出荷日）／場所：3月中旬/DAISO（ダイソー）店舗 ※取扱は店舗により異なります。
製品名：デザイン2（リヴァイ）
販売名：ゴキジェットPJ
分類：防除用医薬部外品
効能効果：ゴキブリの駆除
内容量：200mL
価格：500円（税込550円）
発売日（メーカー出荷日）／場所：3月中旬/DAISO（ダイソー）店舗 ※取扱は店舗により異なります。
製品名：デザイン3（ミカサ）
販売名：ゴキジェットPJ
分類：防除用医薬部外品
効能効果：ゴキブリの駆除
内容量：200mL
価格：500円（税込550円）
発売日（メーカー出荷日）／場所：3月中旬/DAISO（ダイソー）店舗 ※取扱は店舗により異なります。
【『ゴキジェット プロ』について】
『ゴキジェットプロ』は、アース製薬が提供するゴキブリ用の虫ケア用品ブランドです。製品ラインナップには、速効性と残効性による「まちぶせ」のW効果を持つ『医薬品 ゴキジェットプロ』と、秒速ノックダウンでゴキブリを素早く退治する『ゴキジェットプロ』があります。今回発売する「ゴキジェットプロ 進撃デザイン」は『ゴキジェットプロ』シリーズの製品で、有効成分イミプロトリンの速効効果により、逃げる余裕を与えない駆除性能でお客様の快適な生活をサポートしています。