「アース製薬」×『進撃の巨人』　強力タッグで快適な暮らしをサポート！

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年3月に「ゴキジェットプロ 進撃デザイン」を、100円ショップ「DAISO」にて順次発売します。

ゴキジェットプロ 進撃デザイン

虫ケア用品のさらなる活性化には、若年層へのアプローチが不可欠です。そこで当社は、この課題に対する新たな切り札として、ゴキブリ対策製品としてブランド認知度の高い『ゴキジェットプロ』と、世界累計発行部数1億4000万部を突破した『進撃の巨人』のタッグを実現させました。『進撃の巨人』は今回ターゲットである10代から30代の若年層から支持を得ており、新たな顧客層の獲得に大きな可能性を秘めています。本製品を若年層の利用頻度が高いDAISOにて展開することで、これまでゴキブリ対策を講じていなかった層へも、ゴキジェットプロの「秒速ノックダウン」性能を訴求するきっかけを創出します。このコラボレーションを通じて、若年層を中心とした新規顧客を獲得し、より多くのお客様の快適な暮らしに貢献します。

【製品特長】

「ゴキジェットプロ 進撃デザイン」は、人気漫画の世界観を表現した特別デザインを採用しつつ、「ゴキジェットプロ」の核となる駆除性能を備えています。

【製品概要】

- 速効効果による秒速ノックダウン有効成分イミプロトリンの速効効果により、ゴキブリを秒速ノックダウンさせ、逃げる余裕を与えずに駆除します。- 強力ジェット噴射でゴキブリを瞬時に駆除強力ジェット噴射で直接噴射するため、ゴキブリに向けて噴射しやすく、逃げる余裕を与えません。

製品名：デザイン1（エレン）

販売名：ゴキジェットPJ

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：200mL

価格：500円（税込550円）

発売日（メーカー出荷日）／場所：3月中旬/DAISO（ダイソー）店舗 ※取扱は店舗により異なります。

製品名：デザイン2（リヴァイ）

販売名：ゴキジェットPJ

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：200mL

価格：500円（税込550円）

発売日（メーカー出荷日）／場所：3月中旬/DAISO（ダイソー）店舗 ※取扱は店舗により異なります。

製品名：デザイン3（ミカサ）

販売名：ゴキジェットPJ

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：200mL

価格：500円（税込550円）

発売日（メーカー出荷日）／場所：3月中旬/DAISO（ダイソー）店舗 ※取扱は店舗により異なります。

【『ゴキジェット プロ』について】

『ゴキジェットプロ』は、アース製薬が提供するゴキブリ用の虫ケア用品ブランドです。製品ラインナップには、速効性と残効性による「まちぶせ」のW効果を持つ『医薬品 ゴキジェットプロ』と、秒速ノックダウンでゴキブリを素早く退治する『ゴキジェットプロ』があります。今回発売する「ゴキジェットプロ 進撃デザイン」は『ゴキジェットプロ』シリーズの製品で、有効成分イミプロトリンの速効効果により、逃げる余裕を与えない駆除性能でお客様の快適な生活をサポートしています。