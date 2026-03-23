ara 2026年春夏コレクション発表“伝統と現代が響き合う” 洗練のクリーン・エレガンス

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区、https://weskiii.com/pages/corporate）が運営するドイツ発のシューズブランド「ara（アラ）」は、2026年春夏新作コレクションの発売を3月25日（水）よりスタートします。

今季は“伝統と現代の融合”をテーマに、創業以来大切にしてきた履き心地と丁寧な靴づくりを継承しながら、2026年のキーワードである「クリーン・エレガンス」「スリム＆クリーン」な足元を表現。人気シリーズの進化モデルから、新作スニーカー、スリッポン、サンダルまで、大人の装いに寄り添う洗練されたラインアップを展開します。機能性とデザイン性を両立した一足が、春夏のスタイルに軽やかな自信と高揚感をもたらします。

新作コレクション特設ページ：https://ara-shoes.jp/collections/26ss-collection(https://ara-shoes.jp/collections/26ss-collection)

■26SSコレクションの注目ラインアップ

【スニーカー】

●[12-50902] PORTOFINO

伝統と現代が手をつなぐ一足【PORTOFINO】。

1949年創業以来、araが大切にしてきた“履き心地”と“丁寧な靴作り”を、クラシックなローテクスニーカーに落とし込みました。装飾を抑えたデザインの中に、ブランドの自信が息づいています。サイドにあしらった「49」は創業年を表すと同時に、前向きな未来を願うメッセージ。2026年はスリムでスマートな足元がトレンド。ワイドパンツにもスカートにもなじみ、素材の良さが大人の余裕を引き立てます。伝統の安心感と今の空気感をまとい、幸運とともに歩き出す一足です。

カラー：BEACH,CREAM,MOCCA,MOUSSE（ブラウン系）／BEACH,CREAM,INK,CHERRY（ブルー×レッド系）【2色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：タオル地加工のバンブー素材

価格：\36,300

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-50902-portofino

●[12-24836] OSAKA 2.0

【Eazy2Go】スマートに履いて、軽やかに出かける。25AWで話題となったシリーズが、2026SSは季節の光に映えるホワイトレザーで登場。靴紐を結び直す手間なく、流れるように脱ぎ履きできる快適さはそのままに、今季トレンドの“クリーン・エレガンス”を体現する洗練された一足へと進化しました。上質なホワイトレザーがスポーティーさに品の良さを添え、スラックスやロングスカートにも自然になじむ都会的な仕上がりに。軽やかで無駄のないフォルムは春夏の装いを明るく引き立てる、今季必携のホワイトスニーカーです。

カラー：SHELL,WEISS（ホワイト系）【1色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：タオル地加工のバンブー素材

価格：\35,200

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-24836-osaka-2-0

●[12-23012] CANBERRA 3.0

独創的なフォルムと上質さが融合した進化系ボリュームスニーカー「CANBERRA 3.0」。圧倒的な存在感を放つソールと、計算されたカットワーク、異素材の組み合わせが、洗練された“大人のためのボリューム感”を演出します。旬のワイドパンツにもタイトなボトムスにも好相性で、今の空気感をまとったバランスが完成。クリーンなホワイトレザーに温かみのあるブラウンスエードを重ね、コントラストが優しさとクラス感をプラス。存在感がありながらも品よく馴染む一足です。

カラー：BEACH,CREAM,MOUSSE,MOCCA（ブラウン系）【1色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：タオル地加工のバンブー素材

価格：\33,000

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-23012-canberra-3-0

●[12-24826] OSAKA 2.0

人気の【OSAKA】シリーズに2026年春夏の新作が登場。多くのお客様に支持される木型を採用し、「大人のキレイ目スニーカー」をテーマに細部までこだわった上質なレザースニーカーです。上品なクリームカラーをベースに、クラシカルなブラウンと春らしいソフトパステルの2色展開。歩くたびに覗くカラーソールが足元にさりげないアクセントを添えます。独自のHigh Soft設計による柔らかな履き心地、サイドファスナーでのスムーズな着脱、着脱式インソールでお手入れも簡単。快適さと旬のデザインを兼ね備えた一足です。

カラー：SHELL,CREAM,MOCCA,MOUSSE（ブラウン系）／BEACH,CREAM,CIELO,CUPCAKE（ピンク系）【2色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：タオル地加工のバンブー素材

価格：\35,200

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-24826-osaka-2-0

【スリッポン】

●[12-19212] ALABAMA-SPORT

リボンモチーフが足元を優しく彩る新作スリッポン。ソフトな装飾性を取り入れ、カジュアルさの中にエレガントさを添えた“大人可愛い”一足です。真っ白より肌なじみが良く、ベージュよりクリーンなカラーは、2026年のキーワード「ナチュラル・エレガンス」を象徴。柔らかなレザーがどんなボトムスにも自然に調和します。かかとを包み込むラウンドソールのドライビング仕様で歩行も快適。取り外し可能なインソールで自分仕様に調整も可能。楽なのにきちんと可愛い、今季らしいコンパクトシルエットです。

カラー：CREAM（クリーム）【1色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\33,000

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-19212-alabama-sport

【サンダル】

●[12-33517] BILBAO-S

人気木型【BILBAO-S】から、今季の気分を象徴する新作が登場。定評ある極上の履き心地はそのままに、シルバーバックルとスタッズを贅沢にあしらい、クリーン・エレガンスな装いにエッジを効かせた一足へとアップデートしました。シンプルなサンダルを主役級の存在感へ昇華し、大人の遊び心を演出します。カラーは、金具が映える凛としたRoyal Blackと、温かみのあるNatural Cognacの2色展開。ハードさと上品さが共演する、今季注目のコンフォートサンダルです。

カラー：SCHWARZ（ブラック系）／COGNAC（ブラウン系）【2色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\29,700

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-33517-bilbao-s

●[12-51502] RIMINI-S

横顔で語る遊び心。ドットアクセントが印象的なウェッジサンダルが登場。ソールのサイドに施したチャーミングなドット柄が、歩くたびにさりげない楽しさを演出します。視線から少し離れた位置にポイントを置くことで、大人の余裕を感じさせるデザインに。アッパーはベーシックなブラックで全体を引き締め、どんな装いにもなじむバランスに仕上げました。2026年の“エレガンス回帰”に合わせたすっきりとしたシルエットと、araならではの安定した履き心地で、街歩きから休日まで軽やかに彩る一足です。

カラー：SCHWARZ,SCHWARZ,CREAM（ブラック系）【1色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\29,700

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-51502-rimini-s

●[12-53602] ELBA-S

足元を繊細に彩るバックルアクセントのフラットサンダル。ミニマルなデザインに、柔らかな曲線を描く丸いバックルがアクセサリーのような上品さを添えます。MOCCAは凛とした表革仕立てで都会的かつクリーンな印象に。BEACHは素肌になじむスエード素材で、リラクシーで女性らしい足元を演出します。今季らしいコンパクトなシルエットと軽やかな履き心地ながら、丸バックルの存在感で手抜き感を感じさせない、araらしい洗練の一足です。

カラー：BEACH（ベージュ系）／MOCCA（ブラウン系）【2色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\29,700

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-53602-elba-s

●[12-53606] ELBA-S

モードを纏う、HighSoftインソール内蔵のグルカ風シックサンダル。サンダルの軽やかさとグルカのホールド感を併せ持つ端正なフォルムが魅力です。足を包み込むようなフィット感と、素肌がのぞく抜け感のバランスが、2026年トレンドの“クリーン・エレガンス”にマッチ。カラーは艶やかなグロッシー・ブラックと、気品漂うコンビネーション・ブラウンの2色展開。デニムにもスラックスにも映える、都会的で洗練された大人のための一足です。

カラー：SCHWARZ（ブラック）／MOUSSE,CREAM,MOCCA（ブラウン系）【2色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\29,700

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-53606-elba-s

●[12-53608] ELBA-S

洗練された抜け感を演出する、大人のスタッズ・フラットサンダル。2026年トレンドの“スリム＆クリーン”な足元を体現しつつ、計算されたスタッズがさりげない存在感を放ちます。派手すぎないデザインが日常の装いを上品にクラスアップ。華奢に見えながらもしっかり足をホールドし、安定した歩行をサポートします。厚みを抑えたスリムなソールがスマートなシルエットを演出。araならではのソフトな足当たりで素足でも快適に履ける、きちんと感のある一足です。

カラー：COGNAC（ブラウン系）／SHELL（メタリック系）【2色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\29,700

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-53608-elba-s

●[12-33519] BILBAO-S

夏の高揚感を足元に届けるコンフォートサンダル【BILBAO-S】。一度履いたら手放せないと定評のある木型に、2026年のキーワード“洗練された質感”と“ハンドクラフトの温もり”を投影しました。COGNAC,NATURは素朴で贅沢な風合いが魅力のコニャックカラー。肌を美しく見せる暖かみのあるトーンが、リネンパンツやサマードレスと好相性です。確かなフィット感はそのままに、今の空気感を纏った一足。足を入れた瞬間の安心感と、気分高まるデザインをぜひご体感ください。

カラー：COGNAC,NATUR（ブラウン系）【1色】

素材：アッパー：牛革／ライニング（内側）：レザー

価格：\29,700

商品ページ：https://ara-shoes.jp/products/12-33519-bilbao-s

■araのシューズの特徴

■araについて

1949年に創業したドイツブランド「ara」。解剖学的に設計し、職人の伝統的なスキルに加え革新的なテクノロジーへの投資を続けています。 “Fashion&Function”はファッション性と機能性を兼ね備えた独特のコンビネーション。革新的かつ快適なファッションへのアプローチを求めるモダンな女性のための高品質なシューズを取り揃えています。

ara 公式サイト：https://ara-shoes.jp/

ara 公式Instagram：https://www.instagram.com/arashoes_jp/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/ara-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ara_prtimes_footer_260323(https://b2b.weskiii.com/pages/ara-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ara_prtimes_footer_260399)

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