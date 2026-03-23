株式会社Suu 旧長南町立西小学校（ちょうなん西小）の公式Instagramショート動画を制作・キャスティング！人気クリエイター「それから。」を起用

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜)は、旧長南町立西小学校（以下「ちょうなん西小」）の公式Instagramアカウント（@chonan_nishisho）において、ショート動画の企画・制作およびキャスティングを担当いたしました。本プロジェクトでは、人気クリエイター「それから。」を起用し、施設の魅力を次世代へ発信いたします。

ちょうなん西小 公式Instagram：https://www.instagram.com/chonan_nishisho



■ 背景と目的

千葉県長南町にある「ちょうなん西小」は、廃校を活用した宿泊・体験型施設として、合宿やイベントなど多目的に利用されています。この度、当社は同施設の認知拡大と、若年層を中心とした新たなファン層の獲得を目的に、Instagramのリール（ショート動画）を活用したプロモーションを支援いたしました。 当社の強みである「Z世代の視点」と「バズを生み出すクリエイティブ力」を活かし、廃校ならではのノスタルジックな風景と、現代のトレンドを掛け合わせたコンテンツを展開します。

■ キャスティング：人気クリエイター「それから。」を起用

今回の動画制作にあたり、独特の世界観と情緒的なコンテンツで支持を集めるクリエイター「それから。」（@sorekara_nichijyo）をキャスティングいたしました。 「それから。」が持つ、日常の何気ない瞬間を切り取る表現力により、ちょうなん西小の「懐かしくも新しい」魅力を最大限に引き出し、視聴者の共感を呼ぶ映像を実現しています。

【それから。 】

日常の風景や感情を独自の感性で発信し、

多くのフォロワーから支持を得ているSNSクリエイター。

Instagram：https://www.instagram.com/sorekara_nichijyo/

■ ショート動画の内容

今回制作した動画では、教室や校庭といった小学校特有のロケーションを舞台に、「それから。」が実際に施設を使った漫才を発信。単なる施設紹介に留まらず、誰もが経験したことのある「学校生活の記憶」と、テンポの良い漫才を掛け合わせることで、視聴者が楽しみながら自然と施設の魅力を疑似体験できる構成となっています。

■ 株式会社Suuについて

株式会社Suuは、Z世代のインフルエンサーを活用したPR、SNS運用代行など、企業のマーケティング課題を解決する「共創型マーケティング集団」です。インフルエンサー事務所「UU」の運営に加え、2026年からは縦型ショートドラマ制作事業へ本格参入。独自の「ショートドラマ演者図鑑」を基盤に、企画から制作、運用まで一気通貫で支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Suu

所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目27-5 303

代表者：代表取締役 安藤 鈴菜

事業内容：SNSマーケティング事業、ショートドラマ制作事業、インフルエンサーキャスティング事業 公式サイト：https://uu-you.site/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Suu 広報担当 E-mail：info@suu.co.jp

お問い合わせフォーム：https://uu-you.site/contact