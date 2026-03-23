犬山市の公式キャラクター「わん丸君」の、缶バッジ付き「プリントクッキー」が新発売！

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株式会社ヘソホールディングス

人々がふと足を止める「シズル感あるモノづくり」を展開する株式会社レイニーブルー（本社：愛知県小牧市・代表取締役：鈴村直也）は、犬山市の公式キャラクター「わん丸君」の、缶バッジ付き「プリントクッキー」を発売いたします。




※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。


■商品概要


商品名：わん丸君プリントクッキー


価　格：864円（税込）


内容量：13枚（缶バッジ1個付き）


発売日：2026年3月下旬　※販売場所によって導入時期が異なる場合がございます。


販売エリア：犬山市内の土産店舗




かわいいプリントされたクッキーに、うれしい缶バッジ付き！


■会社概要

社　名：株式会社レイニーブルー


所在地：愛知県小牧市岩崎郷戸西1886B


代表者：代表取締役　鈴村 直也


事業内容：菓子、食品、調味料、食料品の企画、製造及び販売


資本金：9,800,000円


URL： https://www.rainy-blue.co.jp



【ヘソホールディングスグループ】


株式会社ヘソプロダクション　https://www.heso-pro.com/


株式会社そもそもクリエイト　https://somosomo.co.jp/


株式会社レイニーブルー　https://www.rainy-blue.co.jp


株式会社ダイワトーイ　https://daiwatoy.co.jp/


株式会社ねこのてプロダクション　https://neko-pro.co.jp/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》


株式会社レイニーブルー


URL： https://www.rainy-blue.co.jp