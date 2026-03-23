マンガアラビアとスクウェア・エニックス　ライセンス契約を締結

Manga Arabia LLC

サウジアラビア・リヤード発 -サウジ・リサーチ＆メディアグループ（SRMG）の子会社であるマンガアラビアは、日本を代表するゲームおよびクリエイティブコンテンツ企業である株式会社スクウェア・エニックスとライセンシング契約を締結しました。本提携により、アラブ圏の読者に向けたコンテンツの提供が可能になります。

スクウェア・エニックスは、「ガンガン」ブランドに代表される、複数の雑誌およびデジタルプラットフォームを展開するなど、マンガ出版分野において豊富な実績を有しています。同社は幅広いジャンルと多様な読者層を対象とした作品群を展開しており、2022年にはマンガ配信プラットフォーム「Manga UP!」の英語版グローバルサービスを開始しました。同プラットフォームでは現在、英語版ライブラリとして350タイトル以上を配信しており、マンガ文化の国際的な広がりを象徴する取り組みとして注目を集めています。

同社は世界的なゲーム企業としても知られており、「ファイナルファンタジー」シリーズは全世界累計2億本以上の販売実績を誇る代表的なIPの一つです。

本提携は、マンガアラビアが掲げる、創造的作品の発信力強化およびグローバルな読者層の拡大という戦略の一環です。これまでマンガアラビアは、若年層および子ども向けの雑誌を紙媒体およびデジタル配信で展開し、アプリのダウンロード数は190カ国以上で1,200万件を突破するなど、アラブ圏において確固たる存在感を築いてきました。

今回の契約により、スクウェア・エニックスから刊行されている代表的な2作品、「黄泉のツガイ」、「わたしの幸せな結婚」をアラビア語で独占的にライセンス取得し、マンガアラビアのプラットフォームを通じて配信・展開する予定です。

本提携について、マンガアラビアの代表兼編集長であるブカーリ・イサムは、「日本のコンテンツ業界をけん引する株式会社スクウェア・エニックスとの提携を、大変嬉しく思います。同社のゲーム作品、そしてその独特の世界観は中東圏でも根強い人気があります。層の厚い魅力的な作品群をアラビア語圏のユーザーにお届けすることで、より多様な読者の期待に応えるとともに、コンテンツを通じた文化交流を一層深めていきたいと思います。また、今回の提携を単なるライセンス契約にとどめることなく、長期的なパートナーシップとして発展させることを期待しています。」と述べています。

また、株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長兼CEOの桐生隆司氏は、次のように述べています。

「アラビア語圏で、スクウェア・エニックスのマンガ作品が電子配信されることを大変嬉しく思います。マンガアラビア社との協力により、サウジアラビアをはじめとする現地の読者の皆さまに、私たちの作品を楽しんでいただけることを心から願っています。これからも様々なコンテンツを通じて、世界中の読者の方々のかけがえのない「思い出」づくりに貢献できるよう、邁進してまいります。」

【マンガアラビアについて】

マンガアラビアはサウジ・リサーチ＆メディアグループ（SRMG）の子会社で、サウジアラビアとアラブ文化の創造性を世界に広めることを目的としています。

日本のマンガのアラビア語版を通じて、アラブの家族が楽しめる読書体験を提供すると共に、サウジアラビアの文化や価値観を反映した創造的なコンテンツ制作も目指しています。マンガアラビアキッズとユースの二つの月刊誌は100号を迎えています。その他、アラブ諸国から170人に及ぶ若手コンテンツクリエイターの発掘・支援にも成功しています。