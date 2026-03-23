ウェルビーイング企業クロア、音・映像・研究の知見を活かす睡眠ブランド「nemcaro」スリープウェア事業が本格始動

株式会社クロア

天然植物由来の機能繊維を採用。

休息環境をトータルに整える、新たな睡眠ソリューション。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を展開する株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）は、睡眠ウェルネスブランド「nemcaro（ネムカロ）」において、スリープウェア事業を本格始動しました。

音楽・映像・研究を基盤とするウェルビーイング企業として培ってきた知見を活かし、機能性素材とデザインを融合した新たな睡眠アパレルを展開。一般消費者向け（B2C）だけでなく、企業・医療機関向け（B2B）市場への展開も視野に入れ、睡眠環境をトータルに整えるウェルネスブランドとして事業を拡張していきます。

■ 睡眠環境を「着る」という新しいアプローチ

nemcaroは、立体音響・香り・映像などを融合した睡眠ソリューションを提供するウェルネスブランドです。2025年に発表した立体音響デバイス(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2+nemcaro)はクラウドファンディングで目標の400％を超える支持を獲得し、2026年3月29日の一般発売(https://relaxworld.jp/)を予定しています。

今回のスリープウェアは、こうしたデバイスやコンテンツと連動し、睡眠環境をトータルで整えるためのプロダクトとして位置付けられています。

寝室の環境だけでなく、身に纏うものまで設計することで、より深い休息体験の実現を目指します。

■ 天然植物由来の機能繊維「curefilo(R)」

本プロジェクトでは、天然植物由来成分を繊維に練り込んだ機能性素材「curefilo（キュアフィーロ）」 を採用しています。

天然植物由来成分を繊維に練り込んだ機能素材「curefilo」

curefiloは、日本各地に自生する植物から抽出した天然成分をレーヨン繊維に組み込み、繊維そのものに機能性を持たせた素材です。繊維内部に成分を練り込む構造のため、表面加工とは異なり、洗濯を繰り返しても機能性が持続する特徴があります。

主な特性として

・保湿性

・抗菌防臭性

・通気性

などが挙げられ、睡眠時の身体環境を快適に保つ素材として注目されています。

さらに、素材の検証では、curefiloを使用した布を用いた比較試験において、就寝後の皮膚水分量の増加などが確認されており、乾燥を抑える環境づくりへの寄与が示唆されています。

curefilo素材の機能性を示す実証試験curefilo素材のリラックス効果を示す実証試験

こうした素材特性を活かし、nemcaroでは睡眠環境を身に纏うウェルネスアパレルとしてプロダクト設計を進めています。

■ 機能性とデザインを両立した睡眠アパレル

nemcaroのスリープウェアは、医療用途やスポーツ用途に限定された機能性衣料とは異なり、日常生活にも自然に溶け込むデザインを重視しています。

身に纏うプロダクト " nemcaro "

国内アパレルブランドで培われた知見を背景に、機能性とファッション性の両立を目指したプロダクト設計を進めています。

・自宅でのリラックスタイム

・就寝時のルームウェア

・旅行やリトリート

・日常の回復時間

など、幅広いシーンでの使用を想定しています。

「機能性は高いが着用シーンが限られる」という従来の課題を解決し、ウェルネスとファッションを両立する新しいカテゴリーの創出を目指します。

■ B2C・B2B双方に向けた展開

nemcaroのスリープウェアは、家庭での睡眠環境を整える一般消費者向け（B2C）プロダクトとしての展開に加え、企業や医療機関などウェルネス領域へのB2B展開も視野に入れています。睡眠や休息の質が重要視される現代において、休息環境は個人だけでなく社会全体の課題となっています。



nemcaroでは、身に纏うプロダクトとして休息環境を支えるウェルネスインフラという新しい発想で、さまざまな分野への提案を進めています。

想定される展開領域

・ 医療・介護施設

・ ホテル・リトリート施設

・ スポーツ分野

・ 企業向けウェルネスサービス

・ ヘルスケア関連事業

など、休息環境を支える多様な分野での導入を想定しています。

また、一般医療機器への対応が可能な素材や仕様による製品開発、OEM・共同開発にも対応できる体制を整備しており、ウェルネス領域における多様な事業者との連携も視野に入れています。

■ 今後の展開

nemcaroアパレルチームでは、消費者ヒアリングや実使用テストを継続的に行い、科学的根拠とユーザー体験の両面から製品開発を進めていきます。クロアが持つ音楽・映像・研究・プロダクトといったウェルビーイング領域の事業資産を背景に、今後はデバイス・コンテンツ・サービスと連動した包括的な睡眠ソリューションとしての展開を推進していきます。nemcaroを通じて、身に纏うものから空間までを含めた休息をデザインするウェルネスブランドとして、国内外での展開を進めていきます。

株式会社クロアについて

2009 年 6 月 29 日に設立された、マインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業 17 年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。

医学博士や医療機関と連携したヘルステックサービスを展開し、国内デジタル配信においてマインドフルネス分野でトップクラスのシェアを持つ。

動画配信プラットフォーム各社にて高品質なウェルネスコンテンツを提供し、世界市場に向けた東洋発信のブランド構築を進めている。

眠りのためのウェルネス・デバイス「nemcaro」関連情報はコチラ(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2+nemcaro)

nemcaro 販売ECサイト「RELAX WORLD」(https://relaxworld.jp/)

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

nemcaro BRAND(R)

nemcaro は、「音」「映像」「香り」「素材」の融合によって、都市生活者のための 快適な眠り を提供するウェルネスブランドです。

「世界の瞑想と眠りを変える」株式会社クロアの X 公式広報アカウント

株式会社クロア 広報部 X

▶ https://x.com/croix_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業向けの制作・開発・提案を行っています。