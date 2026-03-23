SNSで20万人が魅了された、儚く美しい世界へようこそ──。大人気イラストレーター・花守（はなもり）が描く漫画『いろはの書き導べ』続巻が、待望の刊行！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『いろはの書き導べ -灯影の路-』（著者：花守）を2026年3月23日（月）に発売いたしました。

SNS総フォロワー20万人超の大人気イラストレーター・花守が描く『いろはの書き導べ』単行本続巻がついに登場！

現在、カドコミ・ニコニコ漫画にて、旅の続きとなる「八の路：月見草の路」が絶賛配信中です。

本書とあわせてぜひチェックしてください！

▼カドコミ連載ページ

https://comic-walker.com/detail/KC_006359_S

▼ニコニコ漫画連載ページ

https://manga.nicovideo.jp/comic/71816

■あらすじ

灯があるから、影は生まれる。これは、“影”が主役の物語。

長年に渡り、消えることのない灯りを祀る町、百灯泉。

灯籠を新調する祭りを目前に、町では原因不明の火事が相次いでいた。

原因は──“灯の妖”の暴走。

妖が視える少年・唯壱（ゆいち）は、灯の妖を鎮めるため奔走する中で、かつて灯とひとつだった存在、“影の妖”の存在を知る。

人々に信仰される灯の妖と、忌み嫌われ、悪い気を引き寄せてしまう影の妖。

正反対の存在に向き合うとき、唯壱は師匠・一路葉（いろは）の言葉と出会い、自分自身の影にも光を見つけていく。

■書籍概要

書名：いろはの書き導べ -灯影の路-

著者：花守

発売日：2026年3月23日（月）※電子書籍同日配信予定

定価：836円（本体760円＋税）

判型：B6判

頁数：226頁

装丁：川谷デザイン

ISBN：978-4-04-685164-2

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000861/)

■既刊情報

書名：いろはの書き導べ -雪解の路-

著者：花守

発売日：2025年3月22日

定価：748円（本体680円＋税）

判型：B6判

頁数：178頁

装丁：川谷デザイン

ISBN：978-4-04-811342-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000459/)

■著者SNS

花守（はなもり）

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