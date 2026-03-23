SNSで20万人が魅了された、儚く美しい世界へようこそ──。大人気イラストレーター・花守（はなもり）が描く漫画『いろはの書き導べ』続巻が、待望の刊行！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『いろはの書き導べ -灯影の路-』（著者：花守）を2026年3月23日（月）に発売いたしました。
SNS総フォロワー20万人超の大人気イラストレーター・花守が描く『いろはの書き導べ』単行本続巻がついに登場！
現在、カドコミ・ニコニコ漫画にて、旅の続きとなる「八の路：月見草の路」が絶賛配信中です。
本書とあわせてぜひチェックしてください！
▼カドコミ連載ページ
https://comic-walker.com/detail/KC_006359_S
▼ニコニコ漫画連載ページ
https://manga.nicovideo.jp/comic/71816
■あらすじ
灯があるから、影は生まれる。これは、“影”が主役の物語。
長年に渡り、消えることのない灯りを祀る町、百灯泉。
灯籠を新調する祭りを目前に、町では原因不明の火事が相次いでいた。
原因は──“灯の妖”の暴走。
妖が視える少年・唯壱（ゆいち）は、灯の妖を鎮めるため奔走する中で、かつて灯とひとつだった存在、“影の妖”の存在を知る。
人々に信仰される灯の妖と、忌み嫌われ、悪い気を引き寄せてしまう影の妖。
正反対の存在に向き合うとき、唯壱は師匠・一路葉（いろは）の言葉と出会い、自分自身の影にも光を見つけていく。
■書籍概要
書名：いろはの書き導べ -灯影の路-
著者：花守
発売日：2026年3月23日（月）※電子書籍同日配信予定
定価：836円（本体760円＋税）
判型：B6判
頁数：226頁
装丁：川谷デザイン
ISBN：978-4-04-685164-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000861/)
■既刊情報
書名：いろはの書き導べ -雪解の路-
著者：花守
発売日：2025年3月22日
定価：748円（本体680円＋税）
判型：B6判
頁数：178頁
装丁：川谷デザイン
ISBN：978-4-04-811342-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000459/)
■著者SNS
花守（はなもり）
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