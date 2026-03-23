にじさんじから「Suit Up,New Life.」のグッズが登場！2026年3月24日(火)18時より販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Suit Up,New Life.」グッズを2026年3月24日(火)18時から販売開始いたします。

2026年3月24日(火)18時から「Suit Up,New Life.」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属のエクス・アルビオ、小柳ロウ、渚トラウトの「Suit Up,New Life.」グッズが登場！

グッズラインナップはランダムフォト風カード、ランダム缶バッジ、アクリルスタンド、マルチケース、ミニミラー付きリップケース、ペン＆ペンケース、クリアファイル＆ステッカーセット、【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】からスーツ＆メガネ の8種類！

「Suit Up,New Life.」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年3月24日(火)18時から販売を開始いたします。

「Suit Up,New Life.」グッズ紹介

■ランダムフォト風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全9種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：660円(税込)

・種類：全9種ランダム

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：ブリキ、PP、紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスタンド

・価格：各1,650円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)

本体：W54mm×H150mm以内（※ライバーによりサイズが異なります）

台座：W54mm×H26mm以内

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■マルチケース

・価格：各3,300円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：W290mmxH210mmxD15mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ミニミラー付きリップケース

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：

リップケース：W32mm×H91mm×D30mm

ミニミラー：W42mm×H45mm

（ミラー部分：直径φ25mm）

・素材：合成皮革、ポリエステル、アクリル、亜鉛合金、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ペン＆ペンケース

・価格：各3,300円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)：

ボールペン：全長145mm

ペンケース：W170mm×H42mm×D39mm

・素材：

ボールペン：ABS、PP、シリコーンゴム、他

ペンケース：合成皮革、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■クリアファイル＆ステッカーセット

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)

クリアファイル：A4

ステッカー：W51mm×H78mm以内

※デザインによってサイズが異なります。

・素材

クリアファイル：PP

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺカスタム スーツ＆メガネ

・価格：各3,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

メガネ：Ｗ60mm×H19mm（紐含まず）

ジャケット：Ｗ70mm×H30mm

パンツ：Ｗ65mm×H30mm

・素材

ポリエステル、アクリル、ゴム

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

Start With NIJISANJIも開催中！

2026年3月23日(月)9時よりあなたの新しい毎日を、にじさんじライバーたちが応援するキャンペーンを開催しています。

詳細は、Start With NIJISANJI特設サイト(https://lp.shop.nijisanji.jp/StartWithNIJISANJI/)をご確認ください。

イラストレーター

ウミ乃 様（https://x.com/uminonew）

販売概要

・販売開始日時：2026年3月24日(火)18時～

・発送予定：2026年3月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_722

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#Suit_Up_New_Life

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

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