クレオ／【無料配信】「自社らしい『未来』を見据えて10年後も選ばれる商品・サービスを作る 未来思考型マーケティング」4/7～4/17 配信

株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、2026年4月7日（火）～2026年4月17日（金）の11日間にわたり、無料オンラインセミナー「10年後も選ばれる商品・サービスを作る 未来思考型マーケティング」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://kreo.jp/seminar/260407_futureproject?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=WB_260407_futureproject

本ウェビナーでは、環境変化が大きい今、なぜ「未来思考型マーケティング」が必要なのかを整理したうえで、クレオの未来思考ツールとして、外部環境変化を生活者の日々の暮らしの具体的な動作に翻訳する「PESTE×L8（ペステルエイト）」、生活者の変化を長期で捉える「長期価値観トレンド」をご紹介します。未来ニーズの導き方を具体的に解説し、最後に活用イメージもお伝えします。

クレオの未来思考型マーケティングとは？

未来思考型マーケティングとは、生活者の価値観・行動変化を起点に、未来の市場機会を見立てて事業・商品開発に落とし込むアプローチです。長期価値観トレンド（フォアキャスト）と未来環境から逆算するPESTE×L8（バックキャスト）を掛け合わせ、判断軸、コンセプトやロードマップの具体化を支援します。

▶詳細はこちら(https://kreo.jp/service/future-consumers.html)

マクロ×ミクロ×長期トレンドで見えてくること

１.納得感のある、外さない未来予測

２.目先の変化に振り回されず、5年、10年先も通用する本質的な戦略を立てるための羅針盤になる

３.ビジネスに直結するレベルまで解像度を上げられる

こんなお悩みの方におすすめ

・次の成長領域を描きたいが、生活者起点での根拠が弱く決め切れない

・商品開発テーマが散らばり、優先順位や判断基準が揃わない

・未来の変化を捉えたいが、情報が断片的で企画に落とし込みにくい

・経営・事業企画と現場（商品開発／マーケ）の前提が揃わず、議論が行き来する

ウェビナーでお伝えすること （約30分）

1.なぜ今「未来思考型マーケティング」が必要か

2.独自の未来思考ツール１.

PESTE×L8 生活者の意識と行動の解像度を上げるバックキャストリソース

3.独自の未来思考ツール２.

長期価値観トレンド 生活者データ収集と知見蓄積をベースにしたフォアキャストリソース

4.「未来思考型マーケティング」具体例とサービスの活用イメージ

開催概要

配信期間：2026年4月7日(火)10:00～4月17日(金)17:00

申込期限：2026年4月3日(金)16:00

形式：オンライン／オンデマンド配信（事前録画した動画を配信）

視聴方法：YouTube（限定公開）※お申込者様へ視聴URLを送付

参加費：無料（事前申込制）

推奨対象：経営層／商品開発リーダー／マーケティング担当者

ご参加対象外の方：同業他社様、コンサル企業様、広告代理店様のご参加は原則お断りさせていただいております。

本件に関するお問い合わせ

詳細・お申込みはこちら :https://kreo.jp/seminar/260407_futureproject?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=WB_260407_futureproject

株式会社クレオ マーケティング開発部

担当：工藤・谷口

E-mail：marketing-ae@kreo.jp（お問い合わせ専用）

会社概要

企業名：株式会社クレオ

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 横井 司

事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション

設立：1968年12月

資本金：8,284万円

URL：https://kreo.jp/(https://kreo.jp/)